Tras un vuelco, varias vacas causaron caos en una ciudad de Ecuador

Un camión que transportaba vacas sufrió un accidente de tránsito en el centro de Quevedo, una de las reses terminó ingresando a un local comercial

El vuelco de un camión que transportaba ganado provocó escenas de caos y tensión en el centro de Quevedo –una ciudad del Litoral ecuatoriana– la tarde del miércoles 9 de abril, luego de que varias reses escaparan tras el impacto y recorrieran distintas calles de la ciudad, incluso ingresando a locales comerciales, en un episodio que generó alarma entre ciudadanos y obligó a desplegar un operativo de emergencia para controlar la situación.

El accidente ocurrió en una zona de alta circulación vehicular, en el sector de la calle 7 de Octubre y sus intersecciones cercanas, una de las principales arterias comerciales del cantón. Según reportes preliminares, el siniestro involucró a un camión que trasladaba al menos diez cabezas de ganado y un vehículo particular de color negro. La colisión se produjo en una pendiente, lo que habría provocado que el conductor del transporte pesado perdiera el control y terminara volcado de costado sobre la vía.

Tras el impacto, la carga del camión quedó expuesta y varios animales escaparon en medio del ruido y la confusión. Las reses, visiblemente alteradas, se dispersaron por diferentes calles del centro urbano, incluyendo la avenida 7 de Octubre y vías aledañas, generando momentos de tensión en una zona caracterizada por su alta actividad comercial y peatonal.

El momento más crítico se produjo cuando uno de los animales, aparentemente desorientado por el accidente, ingresó a un local comercial, donde causó daños materiales y provocó temor entre quienes se encontraban en el lugar. De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales y recogidos por medios locales, el animal incluso derribó motocicletas que estaban estacionadas en los exteriores antes de ser finalmente controlado.

Vacas causaron caos en Quevedo 3

La escena obligó a una rápida intervención de agentes municipales, personal de tránsito y efectivos de la Policía Nacional, quienes coordinaron acciones para recuperar a los animales y restablecer el orden en la zona. En algunos casos, ciudadanos colaboraron en la contención del ganado, logrando inmovilizar a uno de los toros en plena vía pública, en medio de una situación que combinó improvisación y urgencia ante el riesgo de nuevos incidentes.

Mientras tanto, el tránsito vehicular se vio severamente afectado durante varias horas debido al bloqueo parcial de la vía y a las maniobras necesarias para retirar tanto el camión volcado como el vehículo involucrado. Personal técnico y maquinaria pesada fueron desplegados para levantar el automotor, mientras peritos iniciaron las evaluaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y cuantificar los daños materiales.

El siniestro también generó riesgos adicionales en la vía debido al derrame de combustible y aceite, lo que obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos, que utilizó material absorbente para evitar que otros vehículos perdieran el control en la pendiente.

Vacas causaron caos en Quevedo 2

A pesar de la magnitud del incidente y del impacto visual que generó la presencia de ganado suelto en pleno centro urbano, no se reportaron víctimas mortales. El conductor del camión resultó con golpes leves y se encuentra en condición estable, según la información disponible hasta el momento.

El hecho reactivó cuestionamientos ciudadanos sobre la circulación de vehículos pesados en zonas urbanas con alta densidad comercial y en vías con pendientes pronunciadas, donde el margen de maniobra es reducido y los riesgos se incrementan en caso de fallas mecánicas o errores humanos. La presencia de transporte de carga en este tipo de sectores ha sido señalada en reiteradas ocasiones como un factor de riesgo, especialmente en ciudades intermedias donde la planificación vial enfrenta limitaciones estructurales.

Videos del incidente se difundieron rápidamente en redes sociales, mostrando a las reses corriendo por las calles y a ciudadanos intentando resguardarse o colaborar en su captura, imágenes que evidenciaron la dimensión del evento y su impacto inmediato en la vida cotidiana de la ciudad.

Las autoridades locales no han informado aún sobre posibles sanciones ni sobre medidas adicionales para evitar que situaciones similares se repitan, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.