América Latina

La inflación de marzo en Paraguay cerró en el 0,8% impulsada por el alza de los combustibles

El resultado se relaciona con la inestabilidad del mercado petrolero tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán

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La inflación de marzo en Paraguay cerró en el 0,8% impulsada por el alza de los combustibles (EFE/Andrés Cristaldo/Archivo)
La inflación de marzo en Paraguay cerró en el 0,8% impulsada por el alza de los combustibles (EFE/Andrés Cristaldo/Archivo)

La inflación de marzo en Paraguay alcanzó el 0,8%, cifra levemente menor al 1,2% registrado en el mismo mes de 2025, según informó el Banco Central (BCP). El informe atribuye este resultado principalmente al incremento de los combustibles y ciertos rubros alimenticios.

De acuerdo con el reporte mensual del BCP, la inflación acumulada llegó al 1,4%, mientras que la interanual—que compara los valores entre marzo de 2025 y 2026—se ubicó en 1,9%, por debajo del 2,3% registrado en febrero.

El alza de 11,6% en los combustibles se relaciona con la inestabilidad del mercado petrolero tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Este factor se identifica como uno de los principales impulsores del índice en marzo.

También influyeron en el índice de precios al consumidor (IPC) la suba de frutas frescas (11,6%) y de productos tradicionales de Semana Santa como los huevos (6,7%) y el pescado (3,7%).

El costo del transporte y de los bienes de la canasta subió en 1,5% y 1,2%, respectivamente.

El informe señala un comportamiento mixto de la inflación en marzo, con descensos de precios en carne de cerdo (-3,0%), servicios de vacaciones y turismo (-1,7%), bebidas gaseosas (-1,1%) y en pastas alimenticias y arroz (-0,7%).

El BCP prevé una inflación del 3,5% para 2026, tras cerrar el año anterior en 3,1%.

El Gobierno brasileño anunció una serie de subsidios para reducir los precios de los combustibles (REUTERS/Diego Vara)
El Gobierno brasileño anunció una serie de subsidios para reducir los precios de los combustibles (REUTERS/Diego Vara)

Subsidios en Brasil

Por su parte, el Gobierno brasileño anunció este lunes una serie de subsidios para reducir los precios del diésel, el gas en cilindro y el combustible de aviación, como una forma de contrarrestar las fuertes presiones provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

Los subsidios se suman a otras medidas ya anunciadas por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y dirigidas especialmente a reducir el precio del diésel, combustible del que Brasil importa cerca del 30% del que consume y que es el más usado para el transporte de mercancías y para las máquinas agrícolas.

El Ejecutivo espera que las medidas estabilicen los precios de los combustibles, especialmente del diésel, que ha subido más del 20% desde el inicio de la guerra en Irán, y mitiguen su fuerte efecto en la inflación a solo seis meses de las elecciones presidenciales en las que Lula aspira a un nuevo mandato.

“La directriz muy clara que recibimos del presidente Lula es que adoptemos medidas para evitar que la población brasileña sea afectada por una guerra en la que Brasil no tiene nada que ver y de la que tenemos una posición crítica”, afirmó el ministro de Hacienda, Dario Durigan, en una rueda de prensa.

El ministro dijo que el Gobierno publicará un decreto por el que se concede un subsidio de 80 centavos de real (unos 16 centavos de dólar) por cada litro de diésel que sea refinado en Brasil para que los productores puedan repasar esa disminución del precio a los consumidores.

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