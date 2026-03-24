América Latina

El Foro Acción por la Amnistía 2026 planteó que en el diálogo de Cuba con EEUU se priorice la liberación de presos políticos

El opositor Manuel Cuesta Morúa calificó como “fundamental” que la propuesta surja de la “sociedad cubana”

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El líder opositor Manuel Cuesta
El líder opositor Manuel Cuesta Morúa posa para un retrato en La Habana, Cuba (Foto AP/Ramón Espinosa/Archivo)

El colectivo opositor cubano Foro Acción por la Amnistía 2026 planteó que, en un posible diálogo entre Cuba y Estados Unidos, se priorice la liberación de los presos políticos y la despenalización del disenso.

Durante la conferencia de prensa para presentar la iniciativa, el opositor Manuel Cuesta Morúa calificó como “fundamental” que la propuesta de “amnistía de todos los presos políticos” surja “de la sociedad cubana y no del Gobierno” de la isla.

Cuesta Morúa afirmó: “Por eso creo que estamos en circunstancias justas y en el momento preciso para avanzar en esta cuestión”, haciendo referencia al contexto político actual, donde la presión estadounidense sobre Cuba es un factor relevante.

El colectivo sostiene que “el primer paso hacia una transición democrática” debe ser “la amnistía de los presos políticos y la despenalización del disenso”, según el comunicado difundido por los organizadores.

Para presentar el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), los impulsores necesitan el respaldo de al menos 10.000 firmas certificadas por el Consejo Electoral de La Habana.

Cuesta Morúa observó que “la sociedad civil cubana va madurando en una dirección fundamental para alcanzar lo que quiere: la liberación de los presos políticos”.

Los transeúntes pasan por una
Los transeúntes pasan por una calle de La Habana Vieja (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

Y añadió: “Ya se están realizando algunas asambleas en todo el país, pero es importante en este momento, cuando la sociedad está pidiendo un cambio, trabajar sobre los presos políticos, que sean liberados y que los derechos cubanos sean respetados”.

Carolina Barrero, coordinadora del grupo, subrayó que “no podrá haber ningún tipo de conversación; si no se pone en primer lugar la amnistía de los presos políticos y la despenalización del disenso”.

Tras la excarcelación de 51 presos anunciada el 13 de marzo por el régimen cubano, Amelia Calzadilla, también coordinadora, precisó que se ha excarcelado a algunos presos políticos, “pero no tienen una libertad plena porque no hay un marco jurídico que permita que se borren esos delitos”.

Aseguró que “la materialización del foro y la construcción de un proyecto de ley fuerte servirá también para que no ocurra lo que sucede en Venezuela”.

Explicó que en ese país, las decisiones “siguen viniendo de parte del Gobierno chavista. Nosotros queremos tener más vinculación y participación”, indicó Calzadilla.

Más de 50 organizaciones, como Arco Progresista, D’Frente, Ciudadanía y Libertad y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, integran el Foro.

Entre sus miembros se encuentran activistas y opositores históricos como Manuel Cuesta Morúa, el preso político Félix Navarro, y las académicas Alina Bárbara López y Jenny Pantoja, además de familiares de detenidos por motivos políticos.

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