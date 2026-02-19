América Latina

EEUU recomendó a sus ciudadanos evitar viajes a Haití ante el aumento de secuestros

La advertencia Departamento de Estado se produce tras un incremento de incidentes en los que delincuentes se hacen pasar por policías y se centran en secuestros con fines de rescate, especialmente en la capital del país

El control de las bandas
El control de las bandas armadas en Haití afecta al 90% de Puerto Príncipe y ha dejado casi 6.000 víctimas mortales en 2025, según la ONU. Europa Press/Contacto/David Allignon

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido este miércoles a sus ciudadanos que restrinjan “todos los viajes innecesarios” y tomen precauciones a la hora de viajar a Haití, especialmente a su capital, Puerto Príncipe, con motivo de “un aumento de secuestros”.

“Se ha registrado un aumento en los secuestros para pedir rescates en Puerto Príncipe, particularmente en la zona de Delmas. Se han registrado incidentes de secuestradores que se hacen pasar por policías”, han alertado tanto la Embajada de Estados Unidos en Haití en su web como la sección de asuntos consulares del Departamento de Estado en redes sociales.

La legación diplomática, por su parte, ha aconsejado a los estadounidenses que actualmente están en el país centroamericano que “mantenga un perfil bajo, limite los viajes innecesarios, informe siempre a alguien sobre su destino y la hora prevista de regreso, desarrolle un plan de comunicación con su familia, su empleador o la organización anfitriona”, así como que “no conduzcan solos”.

De igual manera, la sección de asuntos consulares ha recordado que su alerta en cuanto a desplazamientos a Haití continúa en el nivel cuatro, bajo las palabras “no viajar”.

La Embajada de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos en Haití advierte sobre secuestradores que se hacen pasar por policías, especialmente en la zona de Delmas.

La advertencia de Washington ha llegado menos de dos semanas después de que el hasta entonces primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, señalara como principales desafíos la celebración de elecciones libres y la eliminación de las bandas armadas, palabras que llegaron al cierre mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), tras haber fracasado este en todas las tareas que tenía encomendadas desde su creación en abril de 2024: ni ha pacificado el país ni ha conseguido concretar un calendario electoral más allá de una vaga hoja de ruta para renovar autoridades en el segundo semestre de 2026.

El país sufre desde hace muchos años la violencia de las bandas criminales, que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. Según la ONU, las bandas armadas controlan el 90% de Puerto Príncipe, la capital, y mataron a casi 6.000 personas en 2025.

A finales de enero, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, había subrayado “la importancia de que se mantenga en el cargo de primer ministro de Haití para combatir a las bandas terroristas y estabilizar la isla”.

Pocos días después, el Departamento de Estado sancionó a dos miembros del CPT y a un ministro, acusándolos de apoyar a bandas.

Un niño duerme en un
Un niño duerme en un albergue para familias desplazadas por la violencia de pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Odelyn Joseph)

La policía haitiana lleva varias semanas llevando a cabo una vasta ofensiva contra estas bandas criminales en el centro de Puerto Príncipe, que permitió desalojar a uno de sus miembros más conocidos, Jimmy Cherizier, alias “Barbecue”.

(con información de EP y AFP)

