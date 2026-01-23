América Latina

Bomberos de El Salvador reporta al menos 451 incendios atendidos en lo que va de 2026

Las estadísticas registran un crecimiento sostenido de emergencias relacionadas con fuego, especialmente en terrenos baldíos y áreas vulnerables


El aumento de vientos nortes y altas temperaturas en El Salvador provoca un repunte preocupante en los incendios durante enero. (Foto: @BomberosSV)

La persistencia de los vientos nortes y las altas temperaturas en El Salvador ha disparado la incidencia de incendios durante enero, un fenómeno que las autoridades consideran de especial gravedad debido al impacto en zonas vulnerables y al riesgo que representan para la población.

La situación, de acuerdo con el director de Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, seguirá afectando al país durante los próximos días, con ráfagas de hasta 55 km/h y un repunte en la ocurrencia de emergencias relacionadas con la caída de árboles, daños materiales y, fundamentalmente, la proliferación de focos de incendio.

Según los datos del Cuerpo de Bomberos, entre el 1 y el 22 de enero de 2026 ya se han registrado 311 incendios de maleza, lo que supone un incremento del 76 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando hubo 177 incidentes de este tipo.

Solano informó a Radio YSKL que los incendios forestales también experimentaron un aumento significativo, al pasar de 6 en 2025 a 12 en 2026, un alza del 50%. En el mismo lapso, los incendios estructurales subieron de 67 a 82 casos, lo que representa un 22% más, mientras que los ocurridos en basureros crecieron en un 39%, pasando de 33 a 46.


El director Baltazar Solano adviertió que las ráfagas de viento, de hasta 55 km/h, facilitan la propagación del fuego y caídas de árboles. (Foto: @BomberosSV)

Por otra parte, Solano destacó ante Radio YSKL que las atenciones por emergencias asociadas a los vientos siguen siendo frecuentes: “Hemos atendido emergencias por árboles caídos con afectaciones en vehículos y viviendas, pero principalmente por el incremento de incendios”.

El funcionario precisó que, ante las condiciones climáticas de la época seca, muchas personas realizan quemas y fogatas en zonas expuestas, lo que agrava la propagación del fuego.

Ocho incendios en un día

Durante el martes, 20 de enero, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador tuvo que responder al menos a ocho incendios en diferentes puntos del país.

La mayoría se produjo en predios baldíos y terrenos con gran cantidad de maleza seca y hojarasca, factores que, según los informes, favorecen el avance del fuego.

Los reportes detallan que los incidentes incluyeron el control de llamas en zonas como Reparto Las Cañas en Ilopango, así como en Cuyultitán, La Paz Oeste, Santiago Nonualco y la Carretera Litoral en Sonsonate, donde también se trabajó en labores de enfriamiento para evitar la reiniciación.

La noche cerró con incendios controlados en la colonia Santa Alegría en Ciudad Delgado y en lotificación Mayorga, Santiago Nonualco.

Vientos nortes propagaron los incendios

Ministerio de Medio Ambiente ha documentado ráfagas máximas de 55 km/h, motivo por el cual Protección Civil emitió un aviso para alertar sobre los riesgos asociados al viento y su efecto en la propagación de incendios y caídas de árboles.

Solano instó a la población a “conducir con precaución por la incidencia de vientos, especialmente en zonas altas”, y explicó que, en coordinación con Protección Civil, se han reforzado las intervenciones para retirar árboles y despejar carreteras, un trabajo que podría retomar intensidad según evolución de las condiciones.


Protección Civil recomienda conducir con precaución en zonas altas, debido a la incidencia de vientos y riesgos de emergencias viales. (@BomberosSV)

En contraste con el aumento de incendios, los casos de fugas de gas han mostrado una notable disminución, bajando de 27 reportes en 2025 a nueve en 2026, lo que equivale a una reducción del 67 %. Solano atribuyó este avance positivo a los esfuerzos de prevención y a una respuesta más responsable de la población, al tiempo que subrayó la disponibilidad continua de la línea de emergencia operativa las 24 horas.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, también recalcó a Radio YSKL la labor permanente de sus equipos para prevenir y responder a emergencias.

“Trabajamos de forma permanente al servicio de la población. No solo atendemos situaciones de riesgo, también fortalecemos la respuesta operativa y desarrollamos acciones preventivas en las comunidades”, aseguró Amaya.

Añadió que en esta etapa han sido activadas las Comisiones Departamentales y se ha emitido el respectivo aviso para mitigar los efectos de la temporada de vientos.

El Cuerpo de Bomberos reiteró la recomendación de evitar quemas y fogatas, e instó a la denuncia inmediata de cualquier conato de incendio, dada la facilidad con la que las condiciones actuales de sequía y fuertes vientos podrían derivar en catástrofes mayores.

