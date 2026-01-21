América Latina

Ministerio de Educación seguirá con los lunes cívicos en escuelas públicas de El Salvador

Las autoridades explicaron que estas jornadas buscan fomentar el compromiso ciudadano y la disciplina, al mismo tiempo que se refuerzan los lazos entre estudiantes y su entorno académico

478 centros escolares públicos han sido intervenidos a nivel nacional. Foto cortesía Ministerio de Educación

La ministra de Educación, Karla Trigueros, confirmó este miércoles que los lunes cívicos continuarán dentro de los centros escolares públicos de El Salvador, reafirmando la vigencia de esta iniciativa a escala nacional. Los estudiantes del sector público vuelven a las aulas el próximo 2 de febrero.

La actividad cívica, incluida en el calendario escolar por disposición del gobierno de Nayib Bukele, tiene como propósito fomentar el respeto a los símbolos patrios, la disciplina y la convivencia, alcanzando a estudiantes desde parvularia hasta bachillerato. Además, busca consolidar el sentido de pertenencia y el compromiso ciudadano entre los alumnos, al tiempo que impulsa espacios de participación.

“Esto no solamente es la oración a la bandera y el himno nacional, los alumnos también participan en folclor, en identidad de país y tienen un momento para hablar de valores”, dijo la funcionaria en el programa matutino de entrevistas Frente a Frente, de TCS, luego de afirmar que bajo su administración se han “recuperado los lunes cívicos”.

“El Presidente me ha encargado tener un sistema educativo de nivel mundial. Dentro de los memorándum teníamos traer la educación básica, se nos había olvidado decir buenos días y por favor; entonces estas cosas teníamos que regresarlas, hablo del civismo, patriotismo, los valores”, reiteró.

La funcionaria resaltó que existe coordinación permanente con direcciones departamentales y comunidades educativas, lo que garantiza que estas jornadas se realicen de manera ordenada y segura.

Desde 2021, El Salvador ha entregado más de 1.2 millones de dispositivos a estudiantes de educación pública con una inversión superior a 800 millones de dólares. (@SecPrensaSV)

La misión de la ministra

La designación de Trigueros como titular del Ministerio de Educación, introduce un nuevo enfoque en la política educativa, guiado por el presidente Bukele hacia la disciplina y el civismo escolar.

Desde su incorporación al gabinete, la capitán de las Fuerzas Armadas ha definido reglas que buscan transformar la vida cotidiana en los centros educativos mediante una supervisión estricta y protocolos adaptados a las directrices gubernamentales, con consecuencias administrativas para quienes no cumplan con lo estipulado.

Los “lunes cívicos” en todas las escuelas públicas exige la formación ordenada del estudiantado, la ceremonia de ingreso y retiro del Pabellón Nacional, la entonación del Himno y la oración a la Bandera Salvadoreña, además de una exposición sobre hechos o personajes históricos relevantes a cargo de un estudiante.

El memorándum N.º 05-2025 indica que este protocolo es de cumplimiento ineludible durante el ciclo lectivo, y cada centro educativo recibe un fondo de USD 300 para materiales simbólicos, como banderas y guantes, indispensables para los actos.

La cartera de Educación precisó en el documento oficial: “Esta actividad se llevará a cabo todos los lunes del año escolar, sin excepción, con el objetivo de fortalecer en nuestra comunidad estudiantil la identidad nacional, los valores cívicos y la disciplina”.

Una maestra saluda a los estudiantes que llegan a clase en una escuela pública mientras verifica que su cabello y uniformes cumplan con las reglas en San Salvador, El Salvador, el viernes 22 de agosto de 2025. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Trigueros definió estas acciones como “actividades mínimas requeridas”, pero cada institución puede sumar iniciativas propias según sus recursos y contexto. El uso de los fondos debe limitarse a insumos relacionados exclusivamente con los “lunes cívicos”, y la organización quedará a cargo de los equipos directivos, responsables de asegurar la puntualidad y la participación activa del alumnado.

En el inicio de su gestión, la ministra Trigueros envió un primer memorándum, fechado el 18 de agosto de 2025, a los directores para instruir medidas inmediatas.

Cinco medidas impulsadas por la nueva ministra de Educación

  1. Imposición de los “lunes cívicos”: Se estableció la obligatoriedad de realizar una jornada cívica semanal en todas las escuelas públicas, con formación ordenada, ceremonia de ingreso y retiro del Pabellón Nacional, entonación del Himno, oración a la bandera y exposición sobre hechos históricos relevantes.
  2. Supervisión directa en el ingreso estudiantil: Se ordenó que los directores de escuela reciban personalmente a los estudiantes, verificando uniforme limpio, corte de cabello adecuado e imagen personal ordenada, junto con un saludo respetuoso.
  3. Protocolos disciplinarios y administrativos estrictos: Se implementaron nuevas reglas y protocolos en los centros educativos, alineados con las directrices gubernamentales y con consecuencias administrativas para quienes no las cumplan.
  4. Asignación de fondos específicos para actividades cívicas: Cada centro educativo recibe USD 300 destinados exclusivamente a la compra de materiales simbólicos como banderas y guantes para los actos de los “lunes cívicos”.
  5. Responsabilidad organizativa en equipos directivos: Se asignó a los equipos directivos la organización y logística de las actividades cívicas, así como la obligación de garantizar la puntualidad y la participación activa del estudiantado.
478 centros escolares públicos han sido intervenidos a nivel nacional. Foto cortesía Ministerio de Educación

El nombramiento de Trigueros responde al modelo de gestión operativa impulsado por Bukele en la administración estatal. La nueva responsable de la educación pública participó en misiones logísticas durante la respuesta a la pandemia de COVID-19, especialmente en tareas de vacunación y coordinación interinstitucional. Su llegada refuerza la presencia militar en altos cargos de la administración salvadoreña, donde las Fuerzas Armadas tienen un papel cada vez más relevante en áreas estratégicas.

Voceros del Ejecutivo sostienen que la instauración de criterios de disciplina y civismo en las escuelas responde al objetivo de restaurar el respeto, el orden y la identidad nacional en el ámbito escolar, en consonancia con las políticas de seguridad aplicadas desde el inicio de la administración Bukele.

