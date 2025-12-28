Jornada violenta del sábado en Sinaloa: se registran nueve muertos

Jornada violenta en Sinaloa deja al menos nueve homicidios en municipios como Culiacán, Navolato, Ahome y Los Mochis, según reportes locales. (Cuartoscuro)

Al menos nueve homicidios, entre ellos el de una mujer y un exagente de la Policía Municipal, se registraron el pasado sábado 27 de diciembre de 2025 en distintos puntos de Sinaloa.

En una jornada marcada por la violencia, también se hallaron los cuerpos de cuatro hombres en una fosa clandestina ubicada en El Alhuate, sindicatura de Costa Rica, en Culiacán.

La serie de homicidios y hechos delictivos abarcaron múltiples localidades como Culiacán, Navolato, Ahome y Los Mochis. Durante ese sábado, medios locales reportaron que los hechos violentos incluyeron asesinatos con arma de fuego, hallazgos de restos humanos y ataques a comercios y automovilistas.

En El Alhuate, Culiacán, hallan una fosa clandestina con cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición, gracias al colectivo Sabuesos Guerreras AC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos fue el descubrimiento de una fosa clandestina en una parcela del poblado El Alhuate, donde integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras AC y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas localizaron los cuerpos de cuatro hombres enterrados y en avanzado estado de descomposición.

Las labores iniciaron a partir de una denuncia anónima, tras la cual acudieron agentes de la Policía Estatal Preventiva y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

Los cuerpos, que vestían prendas como pantalón de mezclilla negro y shorts de diversos colores, fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para su identificación legal y permanecerán bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sean reclamados por familiares.

Disparan contra un exagente de la Policía Municipal, quien murió en hospital tras un ataque armado en el centro de Culiacán. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez | Archivo)

Entre los casos individuales reportados por Línea Directa, destaca el homicidio de un motociclista en el fraccionamiento Valle Alto de Culiacán, quien fue atacado con detonaciones de arma de fuego cuando circulaba sobre el bulevar Álvaro del Portillo. El ataque fue perpetrado por sicarios en plena vía pública contra el joven de entre 20 y 25 años.

Otro hecho relevante fue el ataque armado contra la fachada de una vulcanizadora y autolavado en la colonia San Rafael de Culiacán, que ocasionó daños materiales.

En la colonia Centro Sinaloa, también en Culiacán, un conductor fue interceptado alrededor de las 18:40 horas y y fue atacado por sujetos armados mientras circulaba en un vehículo Kia Río. Según la periodista Tere Navia, la víctima fue identificada como Miguel N, de 55 años, quien era un exagente de la Policía Municipal, quien falleció en el hospital debido a la gravedad de las heridas.

Descubren el cuerpo de una mujer de 43 años identificada como Nicolasa N., con signos de violencia por arma de fuego en ejido San Manuel, Culiacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tere Navia confirmó igualmente el hallazgo del cuerpo de una mujer identificada como Nicolasa N, de 43 años, en tierras de cultivo del ejido San Manuel, sindicatura de Aguaruto, Culiacán. El cadáver presentaba signos de violencia causados por un arma de fuego; fue localizado tras una llamada al número de emergencias.

El saldo de la jornada sumó otros asesinatos, como el hallazgo de un hombre fuera del panteón de Villa Benito Juárez en Navolato y otro más en el canal Hidalgo, cerca del ejido 5 de Mayo, en Ahome. También fueron localizados restos óseos junto a tierras de cultivo del municipio de Navolato, reforzando el panorama de violencia dispersa en diferentes municipios.

Respecto al fallecimiento por robo de cable en Los Mochis, Línea Directa informó que la víctima fue encontrada electrocutada y posteriormente falleció en el hospital debido a sus lesiones.

Un motociclista de entre 20 y 25 años muere tras ataque de sicarios en el fraccionamiento Valle Alto sobre el bulevar Álvaro del Portillo, en Culiacán. (REUTERS/Oscar Guerrero)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, advirtió sobre los peligros de esta práctica: “Desafortunadamente perdió la vida días después. Sí había un señalamiento de que presuntamente se estaba, o había la intención de robarse el alumbrado público. Entonces, pues, lamentablemente sucedió este hecho, pero por causas propias de esta persona que quería sustraer el cable”, explicó el funcionario, quien exhortó a la población a evitar este tipo de delitos.

A lo largo de los hechos narrados, la intervención de las autoridades estatales y municipales fue constante. Tanto la Policía Estatal Preventiva como la Policía Municipal y la FGE desplegaron operativos para asegurar las escenas, realizar levantamiento de cuerpos y recabar pruebas periciales, de acuerdo con los reportes recabados por la periodista Tere Navia.

El contexto violento no se limitó a la jornada del sábado 27 de diciembre. Según registros de Tere Navia, en los dos días anteriores se reportaron otros asesinatos de mujeres en Culiacán: uno en la colonia Buenos Aires el 24 de diciembre y otro en la sindicatura de Sanalona el 25, este último atribuido presuntamente a la pareja sentimental de la víctima.