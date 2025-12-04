Una red descubierta en Brasil revela nuevas estrategias de Hezbollah, Irán y las mafias del narcotráfico

Miembros de la policía militar. REUTERS/Jorge Silva

La Operación Trapiche de la Policía Federal brasileña, que en noviembre de 2023 desmanteló un plan de atentados contra objetivos de la comunidad judía en Brasil, sigue dando que hablar con algunas novedades que muestran cada vez más su dimensión internacional. Según una investigación a la que ha tenido acceso Infobae, la red de individuos de origen libanés descubierta por la operación se extiende hasta uno de los terroristas más buscados por el Gobierno de Estados Unidos, Nazem Said Ahmad. Sobre él pesa una recompensa de 10 millones de dólares. Ahmad fue sancionado por el Departamento del Tesoro en 2019 como terrorista global especialmente designado por “haber proporcionado apoyo financiero a Hezbollah. Ahmad, que posee una vasta colección de arte, es uno de los principales donantes de Hezbollah, generando fondos a través de sus vínculos de larga data con el comercio de diamantes de sangre”, escribe el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el texto que explica la sanción.

Martín Verrier, secretario nacional de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada en Argentina, también habló el pasado mes de octubre sobre la compleja red revelada por la Operación Trapiche. Junto con Diego Iglesias, fiscal jefe de la Procuraduría de Narcocriminalidad Argentina (PROCUNAR), Verrier participó en una audiencia de la Comisión de Investigación sobre el Fenómeno de las Mafias del Parlamento Italiano, en Roma. Como se lee en la transcripción de la sesión publicada en la página web del legislativo italiano, Verrier lanzó desde Roma la alarma sobre las nuevas convergencias criminales en América Latina. “La relación entre el crimen organizado y el terrorismo, a menudo considerados como mundos separados, pone de manifiesto que ambos forman parte de una misma realidad, que se está viendo con fuerza en América Latina. Los terroristas tienen vínculos con los delincuentes porque les resulta muy útil. Al final, las propias organizaciones criminales se ven así transformadas y adoptan tácticas de carácter terrorista. Por lo tanto, existe una fuerte convergencia. Tenemos la costumbre de mantener estos universos separados, pero no es así, y el impacto que se genera en la propia región es significativo”, declaró Verrier ante la Comisión antimafia italiana.

Las palabras de Verrier también se ven demostradas por los avances de la Operación Trapiche en Brasil. En octubre de 2024, la Justicia Federal de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, aceptó la denuncia del Ministerio Público Federal contra tres personas sospechosas de blanqueo de capitales a favor de Hezbollah. El primero de la lista es uno de los dos terroristas considerados los cerebros de los atentados planificados en Brasil, Mohamad Khir Abdulmajid, de origen sirio-libanés. Fugitivo y buscado por la Interpol, las autoridades sospechan que se encuentra en el Líbano. Conocido como Habibi, según la denuncia, Abdulmajid se dedicaba al contrabando en Brasil de cigarrillos electrónicos, los llamados vapeadores, que en los últimos años se han convertido en uno de los negocios de Hezbollah. En Brasil era propietario de dos estancos, uno en Belo Horizonte y otro en Savassi, en la región centro-sur de Minas Gerais. Según los magistrados brasileños, habría sido él quien creó el esquema de blanqueo utilizando varias empresas ficticias e intermediarios para financiar los atentados.

En cuanto a la segunda persona denunciada por el Ministerio Público Federal, el libanés Hussein Abdallah Kourani, según el experto Emanuele Ottolenghi, investigador principal del CENTEF, un centro de estudios dedicado a combatir la financiación del terrorismo, y asesor senior de 240 Analytics, una plataforma de OSINT especializada en el seguimiento de la financiación terrorista, los familiares de Kourani tienen conexiones directas con Hezbollah. Según la Policía Federal brasileña, el hombre habría comprado, en calidad de agente de viajes, los billetes para el Líbano de tres de los brasileños implicados en el plan terrorista.

El otro acusado por blanqueo, delitos contra el sistema financiero y organización criminal es un brasileño de 30 años, Dante Felipini. El periodista de investigación Allan de Abreu describe en detalle en la revista Piauí la trayectoria de este joven licenciado en Derecho que se convirtió en un mago de la Bolsa y, sobre todo, de las criptomonedas. Según de Abreu, Felipini tuvo un rápido ascenso, pasando de invertir en criptomonedas para comerciantes chinos de San Pablo que querían evadir impuestos a blanquear dinero del narcotráfico brasileño. “Los informes de la Policía Federal obtenidos por Piauí revelan que Felipini blanqueaba dinero para los narcotraficantes del PCC, el Primer Comando de la Capital, la mayor organización criminal brasileña, y miembros de la mafia calabresa ‘Ndrangheta, así como para delincuentes albaneses, que enviaban toneladas de cocaína a Europa desde los puertos del noreste. En 2022, esta red utilizó una de las empresas ficticias de Felipini para convertir 26,4 millones de reales (unos 5 millones de dólares) en criptomonedas”, escribe de Abreu en Piauí. A sus amigos brasileños les habría enviado un vídeo grabado en el Líbano, en el valle de Bekaa, en el que se le veía aprendiendo a usar armas. Según los investigadores, Felipini convirtió 847.000 reales (159.543 dólares) en criptomonedas entre octubre de 2022 y octubre de 2023 a petición del terrorista de la Operación Trapiche, Mohamad Khir Abdulmajid. Poco después, el Gobierno israelí confiscó 1,7 millones de dólares en criptomonedas pertenecientes tanto a Hezbollah como a las Fuerzas Quds iraníes, el brazo extranjero del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, responsable de las operaciones en el extranjero y del apoyo a las milicias aliadas en Oriente Medio, entre ellas Hamas, Hezbollah y los hutíes.

Los israelíes también habrían sido alertados por una transacción de Felipini en criptoactivos con la cartera de Tawfiq Muhammad Said al-Law, un cambista sirio con sede en el Líbano sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 26 de marzo de 2024 por “haber proporcionado a Hezbollah carteras digitales para recibir fondos de las ventas de bienes del IRGC-QF”, así como por realizar transferencias de criptomonedas en nombre de una empresa siria sancionada. Los abogados de Felipini afirmaron que la transacción se produjo antes de la sanción contra Al-Law.

Según la revista Piauí, Felipini respondió a un amigo en Brasil que le había alertado sobre la operación de Israel que no le interesaba. “Soy un facilitador, amigo. No quiero saberlo. Esa es la realidad. Si descubro que se trata de terrorismo, armas, tráfico o corrupción, lo interrumpo. Pero no voy a intentar averiguarlo”, se lee en el artículo. En ese momento, el hombre se autodenominaba el mayor operador del mercado de criptomonedas de Brasil: en un solo día, el 20 de diciembre de 2023, convirtió 330 millones de reales (62,2 millones de dólares) en moneda virtual. Felipini fue detenido el 7 de enero de 2024 cuando regresaba a Dubái, donde vivía. El pasado mes de octubre, el hombre fue condenado a 17 años y cinco meses de prisión en el marco de otra operación, la Colosso, que desde 2022 investiga una gigantesca trama de evasión fiscal con criptomonedas en la ciudad financiera de San Pablo, que habría movido 61 millones de reales (11,5 millones de dólares).

Irán no se limita a utilizar en Brasil a sus proxies como Hezbollah, como demuestra el hecho de que al gigante latinoamericano también acudiera uno de los dos terroristas que debían asesinar a la embajadora israelí en México, Einat Kranz Neig, un plan que fue frustrado por los servicios de inteligencia occidentales. Según informa Ottolenghi en una investigación reciente para el sitio web de análisis geopolítico Longwar Journal, los dos agentes iraníes implicados son Majid Dastjani Farahani y Hasan Izadi, alto oficial de la Fuerza Quds de Irán. Izadi es quien ha viajado a Brasil, además de a Bolivia y Ecuador, para cultivar una red de informantes y facilitadores en la región. “En cuanto a Farahani, es buscado por el FBI por haber reclutado agentes para el Ministerio de Inteligencia y Seguridad iraní en Estados Unidos. Izadi y Farahani son fugitivos, pero sus cómplices locales y sus redes regionales siguen en pie, entre ellos Seyed Mojtaba Hosseini Nejad, representante de la Universidad Internacional Al Mustafa en Venezuela”, escribe Ottolenghi. Al Mustafa es la universidad religiosa iraní sancionada tanto por Estados Unidos como por Canadá.

Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Universidad Al-Mustafa “actúa como red de reclutamiento internacional para la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, que dirige las operaciones terroristas de Irán en el extranjero. Una de las instituciones asociadas a ella, el Instituto Cultural Islam Oriente, está dirigida por Mohsen Rabbani, el cerebro de los atentados contra la embajada israelí en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en los que murieron 114 personas y cientos resultaron heridas. La universidad, con sede en Bogotá (Colombia) y Caracas (Venezuela), ofrece cursos en toda América Latina, incluso en Cuba. En Brasil ofrece cursos en colaboración con el Instituto Salam, también financiado por Irán. Según las fotos publicadas por el Daily Mail, que muestran a los principales planificadores del atentado durante una reunión en un apartamento de Caracas, “Nejad estuvo presente en la reunión en la que se tramó el complot contra la embajadora israelí en México y probablemente desempeñó el papel de organizador de la reunión. Este papel incluye el apoyo material al terrorismo, una actividad sancionable”, escribe Ottolenghi. Según el Daily Mail, Izadi utilizó Caracas, en Venezuela, como base operativa.

Mientras tanto, varios medios de comunicación brasileños también han denunciado los intentos de Irán de eludir las sanciones en Brasil. De hecho, está aumentando la importación en el país latinoamericano de urea iraní para su uso como fertilizante. El problema es que su productor es la empresa estatal iraní Pardis Petrochemical Company, sancionada por Estados Unidos. Para eludir las sanciones, se modifica la documentación en terceros países, como Sudáfrica, ocultando el origen de la carga. En Brasil, la urea desembarca en puertos menores o controlados en parte por el PCC, a menudo por empresas de ciudadanos brasileños ya implicados en escándalos de corrupción.