América Latina

Uruguay activará “respuestas concretas” tras el ataque al domicilio de una fiscal que investiga a narcos

El presidente Orsi anunció operativos en barrios con vínculos al atentado contra Mónica Ferrero mientras pide acelerar la ley contra el lavado de activos

Guardar
La camioneta que utilizaron los
La camioneta que utilizaron los delincuentes que participaron en el atentado contra Mónica Ferrero apareció quemada (Captura Telenoche/Canal 4)

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, anunció este lunes que el Estado activará “respuestas concretas” en el marco de la investigación que se lleva a cabo tras el ataque que sufrió este domingo el domicilio de la fiscal de corte (general) Mónica Ferrero.

“Se continúa investigando y se activarán respuestas concretas y operativos en aquellos barrios donde existan vínculos o indicios concretos que lo vinculen con este atentado”, dijo el mandatario en una rueda de prensa que dio en horas de la tarde.

Esta se llevó a cabo tras una reunión que Orsi mantuvo en la sede del Poder Ejecutivo con Ferrero y con los ministros de Interior, Carlos Negro, y de Defensa Nacional, Sandra Lazzo.

Allí también reiteró su respaldo hacia la fiscal de corte y hacia la Fiscalía General de la Nación, así como también a la policía por el trabajo llevado a cabo.

Un trabajo que ha permitido dar con algunos de los responsables, más allá de que sabemos que esta investigación continúa”, expresó el presidente uruguayo, quien se reunirá en esta jornada con los líderes de los diferentes partidos políticos para mantener una conversación “franca y clara” sobre el avance de la investigación.

La fiscal uruguaya Mónica Ferrero
La fiscal uruguaya Mónica Ferrero (Redes sociales)

Asimismo, señaló que el ataque a Ferrero es “un patrón” en el accionar del narcotráfico que tuvo como un antecedente una amenaza que la propia Ferrero había recibido años atrás cuando se encontraba al frente de la división de estupefacientes del organismo.

“Si bien se repite un modus operandi, evidentemente hay límites que no debemos dejar pasar o no se deben pasar”, apuntó el mandatario.

Finalmente, Orsi pidió a las bancadas de los partidos políticos con representación parlamentaria que aceleren el tratamiento de la ley contra el lavado de activos.

Dos desconocidos ingresaron este domingo en horas de la madrugada al domicilio de la fiscal de corte y efectuaron varios disparos.

Tras el hecho, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación.

Sebastián Marset
Sebastián Marset

“Se realiza un llamado a todos los estamentos del Estado para robustecer a la Fiscalía y la seguridad de los equipos fiscales, encargados de la persecución penal de los delitos, especialmente aquellos de crimen organizado que tanto daño causan a la sociedad. Las instituciones sólidas son el mejor muro de contención para que este tipo de criminalidad no avance en Uruguay”, dice el texto.

El nombre del narco Sebastián Marset vuelve a aparecer tras este atentado, ya que una de las hipótesis es que detrás del episodio está el grupo criminal Los Albín, que opera en coordinación con el narcotraficante prófugo, consignó La Diaria.

En la conferencia de prensa, Negro dijo que los narcos reaccionan “frente al trabajo y a los resultados de las investigaciones de la Policía Nacional”. Y recordó que a principios de agosto se incautaron 2.200 kilos de cocaína, que estaban enterradas en una precaria chacra para ser traficada a Europa. Seis integrantes de Los Albín fueron detenidos tras ese operativo.

En la tarde del domingo hubo varias requisas en el Penal de Libertad, una de las cárceles más grandes del país, y se incautaron varios celulares. De acuerdo a la información primaria, en esos teléfonos había información sobre los movimientos del líder de Los Albín, lo que incluía contactos con Marset.

Temas Relacionados

UruguaySebastián Marset

Últimas Noticias

Fiscalía investiga la muerte de un manifestante tras difusión de video que muestra agresión militar

El comunero kichwa de Cotacachi murió durante protestas en Imbabura

Fiscalía investiga la muerte de

Tensión por el paro nacional en Ecuador: convoy militar llegó a zona de protestas

El Gobierno denunció que un ataque en Imbabura dejó 12 militares heridos y 17 desaparecidos, mientras organizaciones sociales confirmaron la primera víctima mortal de las protestas

Tensión por el paro nacional

Bolivia: la Agencia de Hidrocarburos defiende la calidad de la gasolina pese a los cuestionamientos

Mientras transportistas, propietarios de surtidores e ingenieros mecánicos denuncian que se vende gasolina de mala calidad, la entidad garantiza que el producto cumple con los estándares de calidad

Bolivia: la Agencia de Hidrocarburos

Bolivia pedirá la extradición de un ex sacerdote pederasta aprehendido en Uruguay

Juan José Santana Trinidad fue acusado de violar a al menos 30 menores de edad entre 2005 y 2007 en un internado rural de Cochabamba. Fue detenido el viernes en la ciudad de Salto

Bolivia pedirá la extradición de

A diez días de la orden de aprehensión por violencia familiar, no logran capturar al hijo de Luis Arce en Bolivia

Luis Marcelo Arce Mosqueira fue denunciado por su presunta pareja. La fiscal que investiga el caso reveló que existe obstaculización en el proceso y que la víctima sufre presiones

A diez días de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cusco: Nuevo incendio forestal en

Cusco: Nuevo incendio forestal en Valle Sagrado deja un muerto y más de 800 hectáreas arrasadas

Con posturas encontradas, así iniciaron las Audiencias Públicas sobre la Ley de Amparo

Receta de pan de tres cereales, rápida y fácil

Resultados Super Astro Sol: signo y número ganador del 29 de septiembre

La Justicia respaldó la venta de misoprostol, un fármaco indicado para la interrupción del embarazo

INFOBAE AMÉRICA
(Crónica) El Castellón asalta Butarque

(Crónica) El Castellón asalta Butarque y sale del descenso

La oposición israelí apoya el plan de paz de Trump

El Departamento de Trabajo no publicará el informe de paro de septiembre si se "cierra" el Gobierno de EEUU

Las familias de los rehenes publican una oración de agradecimiento tras conocer el plan de paz de Trump

EN VIVO: Israel aceptó la propuesta de Estados Unidos para la paz en Gaza

ENTRETENIMIENTO

Llega el primer tráiler de

Llega el primer tráiler de ‘Jay Kelly’: Adam Sandler y George Clooney emprenden un viaje en busca del sentido de la vida

‘Terminator 2’: así lucen hoy en día Robert Patrick y Linda Hamilton a más de 30 años del estreno de la película

‘Los Simpson’ regresan al cine: Disney confirma una nueva película de la familia amarilla

Tim Curry habló sobre su estado de salud tras sufrir un derrame cerebral: “Todavía no puedo caminar”

El lado oculto de Top Gun: los secretos del chat que mantiene unido al elenco a 3 años del fenómeno Maverick