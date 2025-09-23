Un fuerte temporal dejó sin luz a cerca de medio millón de usuarios en San Pablo

Un vehículo quedó destruido por la caída de un árbol en San Pablo (REUTERS/Jorge Silva)

Cerca de medio millón de usuarios en la ciudad brasileña de San Pablo y su zona metropolitana continuaban sin luz este lunes como consecuencia de un fuerte temporal, informó la empresa concesionaria Enel.

Desde la madrugada de este lunes, lluvias intensas y fuertes rachas de viento han azotado la capital paulista y sus alrededores, causando ocho personas heridas y una docena de desalojados, según los datos de la Defensa Civil.

La tempestad ha provocado también la caída de decenas de árboles y daños en algunos edificios.

Así, en la mañana de este lunes, una desconexión en una subestación de la transmisora Isa Energia Brasil llegó a afectar a cerca de 900.000 clientes en la región de San Pablo.

Personal de Defensa Civil corta un árbol ya caído por la fuerte tormenta que golpeó a San Pablo (REUTERS/Jorge Silva)

Árboles caídos en San Pablo (REUTERS/Jorge Silva)

El servicio se normalizó en aproximadamente una hora. Sin embargo, en la tarde volvieron las lluvias, combinadas con vientos cercanos a los 100 kilómetros por hora, en algunas zonas de la ciudad y dejaron “daños severos en diversos trechos de la red eléctrica”, señaló Enel.

Hasta las 18:30 hora local (21:30 GMT), “cerca de 500.000 clientes estaban sin suministro eléctrico”, de acuerdo con la multinacional italiana Enel, la principal concesionaria del servicio en la zona.

En la tarde volvieron las lluvias, combinadas con vientos cercanos a los 100 kilómetros por hora, en algunas zonas de la ciudad y dejaron “daños severos en diversos trechos de la red eléctrica”, señaló Enel (REUTERS/Jorge Silva)

“La compañía ha estado trabajando para reconstruir tramos de la red dañados, principalmente por la caída de árboles y ramas, y para agilizar el restablecimiento del suministro eléctrico a todos los clientes”, indicó en una nota.

La Defensa Civil prevé nuevos temporales este martes en los estados de Paraná, Mato Grosso do Sul y San Pablo, que “podrán ser ocasionalmente fuertes, acompañadas de ráfagas de viento, rayos y posible granizo”.

San Pablo ha sufrido varios apagones masivos en el último año por causa de temporales (REUTERS/Jorge Silva)

San Pablo, la mayor ciudad de Sudamérica con sus 12 millones de habitantes, ha sufrido varios apagones masivos en el último año por causa de temporales.

Las autoridades federales y locales ya defendieron en el pasado quitarle la concesión a Enel por los retrasos en el restablecimiento del servicio eléctrico después de cada tormenta, lo que hasta el momento no se ha producido.

