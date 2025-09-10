América Latina

Una reina de belleza chilena se peleó afuera de una discoteca y todo quedó en video

Katia Hoffman causó lesiones con un arma punzante a otra chica tras un altercado en la pista de baile

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Katia Hoffmann causó lesiones con un cuchillo a su rival tras un altercado en la pista de baile

Un bochornoso incidente se vivió en las afueras de la discoteca Berlín, ubicada en la ciudad de Valdivia (850 kms al sur de Santiago), cuando la finalista de Miss Valdivia 2025, Katia Hoffmann, pateó en el suelo y acuchilló a otra joven en medio de una brutal pelea que fue grabada por testigos, quienes viralizaron rápidamente las violentas imágenes en redes sociales.

El hecho ocurrió la noche del pasado viernes y en el registro es posible apreciar a la furibunda mujer que agarra por los pelos a su rival, la tira al suelo y luego le propina patadas en el rostro mientras grita fuera de si: “Voh no sabí pelear, maraca cu...”. Todo, por una disputa amorosa que habría partido en la pista de baile, y a vista y paciencia de testigos que grababan la riña.

La chica que sacó la peor parte fue identificada como Ignacia Méndez, quien dejó un reguero de sangre en la calle pues la agresora portaba un elemento cortopunzante con el cual hirió en la mano a su rival, quien de inmediato se dirigió a constatar lesiones a un centro asistencial.

Lesiones leves

Cabe destacar que la violenta aspirante a reina de belleza cerró todas sus cuentas en redes sociales. De todas maneras, un usuario de la red social X llamado Lucas B. Pérez, publicó el siguiente comentario:

“Santo cielo mi excompañera de la carrera de periodismo de la UACh, la Katia Constanza Hoffmann Baumann como puede ser tan agresiva y aún así de todos modos me da lástima sin duda mis amigos/as de la carrera egresados/as se sintieron asombrados sí o sí, y nada de risas opinen”.

Desde el Ministerio Público de Los Ríos, mientras tanto, señalaron escuetamente al medio local RioenLinea que “una de las mujeres resultó con lesiones leves con un arma cortante”, por lo que “la Fiscalía continúa investigando junto con Carabineros para determinar las circunstancias en que ocurrieron estos hechos y determinar responsabilidades”.

