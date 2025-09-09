América Latina

El comercio uruguayo con luces amarillas: menos dinamismo y alarma por plataforma china

Las ventas de los comerciantes uruguayo crecieron en el segundo trimestre del año, pero hay señales de desaceleración de la economía y los empresarios son menos optimistas hacia el futuro

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
Temu, uno de los factores
Temu, uno de los factores de incertidumbre de la economía uruguaya

El sector de comercio y servicios acumula en Uruguay seis trimestres consecutivos de crecimiento de sus ventas reales, pero los comerciantes advierten que hay luces amarillas hacia el futuro. En el segundo trimestre del año, el rubro creció un 2,2%, según datos presentados este lunes por la gremial que reúne a empresas del sector. Sin embargo, hacia el futuro los empresarios son poco optimistas respecto al crecimiento.

“Si bien el sector alcanza seis trimestres consecutivos con tasas de variación positivas, se observa un proceso de desaceleración de cierta importancia respecto a trimestres previos”, dice un informe con datos del segundo trimestre del año presentado este lunes por la Cámara de Comercio y Servicios.

El informe divulgado concluye que hay una senda de crecimiento que se mantiene en el sector, pero que está caracterizada por un “menor impulso” y con “resultados de crecimiento menos generalizados tanto a nivel de rubros, regiones y tamaños de empresas”.

Hay un menor dinamismo en
Hay un menor dinamismo en la economía uruguaya

“El escenario para la segunda mitad del año luce más desafiante, con expectativas empresariales que se moderan en un contexto de desaceleración de la actividad económica sectorial y global”, señala la cámara.

La asesora económica de la cámara, Ana Laura Fernández, explicó en el Canal 12 uruguayo que el inicio del año estuvo marcado por el impulso de la temporada turística. Sin embargo, ese efecto se fue diluyendo en los siguientes meses.

Hay algunas luces amarillas en términos de expectativas. Este escenario menos dinámico hace que las expectativas para los próximos trimestres sean menos optimistas, algo que tiene coherencia con este escenario de menor actividad para el rubro”, señaló Fernández.

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, Julio Lestido (Cámara de Comercio)

Este menor optimismo está fundado, según la asesora, en que la economía uruguaya atraviesa una fase de crecimiento menos dinámica en general, a lo que se le suma la incertidumbre global que existe en el comercio.

Si se desagrega la información según la región del país, en el centro y en el litoral (es decir, en la frontera con Argentina), se registraron los peores resultados: las ventas de los comercios de la zona disminuyeron.

La explicación de la caída de las ventas en el litoral está relacionada al ‘Efecto Argentina’ y hay que remontarse a lo que sucedía hace más de dos años para entender el fenómeno. En 2023, hubo un auge de las compras de los uruguayos en el país vecino, ya que cruzaron de forma masiva para aprovechar la diferencia cambiaria. Eso generó una fuerte crisis en el comercio local. Pero en 2024, tras la devaluación del gobierno de Javier Milei, las compras del lado uruguayo crecieron abruptamente. Ahora, en 2025, hay una normalización de la actividad.

Así lo explicó Fernández: “Tuvo un despegue bien importante luego de un momento de caída muy fuerte en 2023. Luego hubo un 2024 donde repunta. Hoy el litoral está en fase de caída, pero porque está reacomodando esos niveles de crecimiento o de saltos tan importantes que tuvo en 2024”.

Hay otro elemento que se suma a la crisis en el sector: el efecto Temu.

TEMU genera pérdidas por USD
TEMU genera pérdidas por USD 15 millones por mes en el comercio uruguayo

El auge de las compras por internet a través de la plataforma china genera preocupación en el comercio uruguayo. El mercado doméstico pierde por mes unos USD 15 millones, según las estimaciones de la Cámara de Comercio.

En declaraciones a El País, Fernández explicó que los rubros más afectados por este fenómeno son los artículos para el hogar, los juguetes, el calzado y la indumentaria.

“El efecto de las franquicias es un factor que se adiciona a un contexto ya relativamente complejo que atraviesa el sector. No es el único determinante, pero sí es uno más, y además es uno que no estaba presente un año atrás. Claramente es una preocupación para el sector y es una perla más en ese collar de desafíos”, dijo la asesora económica de la Cámara de Comercio.

Temas Relacionados

comercioUruguayTemueconomía

Últimas Noticias

Datacenters en sequía: ¿a qué precio está el avance digital en Latinoamérica?

El crecimiento de la industria digital en América Latina genera preocupación por el impacto en recursos críticos y la falta de transparencia

Datacenters en sequía: ¿a qué

Cuba enfrenta una crisis social sin precedentes: el 89% de su población vive en la pobreza extrema

Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos reveló que la mayoría de los hogares en la isla sufre precariedad, con altos niveles de insatisfacción y dificultades para acceder a alimentos, medicinas y servicios básicos

Cuba enfrenta una crisis social

El asesinato de un padre a sus dos niños reabrió el debate por la tenencia compartida en Uruguay

El doble crimen de dos hijos, de dos y seis años, generó una fuerte conmoción en el país con varias repercusiones políticas. En el oficialismo buscan derogar la ley aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou

El asesinato de un padre

El gobierno uruguayo alerta por los niños que trabajan: “Es un disparate, tendrían que estar jugando”

En un país de tres millones y medio de habitantes hay 40 mil menores de edad en el mercado laboral, un “ flagelo”, según las autoridades

El gobierno uruguayo alerta por

El Supremo de Brasil inicia la votación que definirá el futuro de Bolsonaro en el juicio por intento de golpe de Estado

El tribunal decidirá también la suerte de siete ex altos funcionarios, mientras crecen las manifestaciones en apoyo al ex mandatario ultraderechista y se multiplican los llamados a la amnistía en el Congreso

El Supremo de Brasil inicia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pánico en la Panamericana por

Pánico en la Panamericana por el incendio de un micro escolar en plena hora pico

Sicario balea a mototaxista en Los Olivos y víctima de extorsión se debate entre la vida y la muerte

Impuesto automotor bonaerense: cuándo vence la cuarta cuota y cómo pagarla con descuento

Fernando Martínez de Irujo anuncia que tiene cáncer: “Ha sido una época mala, pero afortunadamente todo va bien”

Adolescente peruano triunfa en el extranjero: escolar gana triple oro en Panamericano de ajedrez

INFOBAE AMÉRICA
El TPI inicia las vistas

El TPI inicia las vistas del caso por supuestos crímenes de guerra contra el líder del LRA, Joseph Kony

La ley que protege a menores en Internet pasará mañana su primer examen en el Congreso con Vox pidiendo su retirada

Polonia cerrará por completo su frontera con Bielorrusia ante las maniobras militares conjuntas con Rusia

El Rey Felipe VI recibe en audiencia a una representación de los bomberos forestales de Aragón

El Rey recibe en audiencia al dispositivo aéreo que participó en la extinción de los incendios forestales

ENTRETENIMIENTO

Charlie Sheen se hizo una

Charlie Sheen se hizo una liposucción tras recibir un comentario sobre su peso de una escort

Bad Bunny sufrió una lesión en vivo durante su último concierto en Puerto Rico

La casa de “El conjuro” será subastada en Halloween: cómo participar en la venta

Olivia Cooke reflexionó sobre su ascenso en Hollywood, los retos de interpretar personajes complejos y su búsqueda de equilibrio

Pierce Brosnan abre la puerta a un regreso como 007 : “¿Un Bond de setenta y tantos? Saben dónde encontrarme”