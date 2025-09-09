El comercio uruguayo con luces amarillas: menos dinamismo y alarma por plataforma china

Temu, uno de los factores de incertidumbre de la economía uruguaya

El sector de comercio y servicios acumula en Uruguay seis trimestres consecutivos de crecimiento de sus ventas reales, pero los comerciantes advierten que hay luces amarillas hacia el futuro. En el segundo trimestre del año, el rubro creció un 2,2%, según datos presentados este lunes por la gremial que reúne a empresas del sector. Sin embargo, hacia el futuro los empresarios son poco optimistas respecto al crecimiento.

“Si bien el sector alcanza seis trimestres consecutivos con tasas de variación positivas, se observa un proceso de desaceleración de cierta importancia respecto a trimestres previos”, dice un informe con datos del segundo trimestre del año presentado este lunes por la Cámara de Comercio y Servicios.

El informe divulgado concluye que hay una senda de crecimiento que se mantiene en el sector, pero que está caracterizada por un “menor impulso” y con “resultados de crecimiento menos generalizados tanto a nivel de rubros, regiones y tamaños de empresas”.

Hay un menor dinamismo en la economía uruguaya

“El escenario para la segunda mitad del año luce más desafiante, con expectativas empresariales que se moderan en un contexto de desaceleración de la actividad económica sectorial y global”, señala la cámara.

La asesora económica de la cámara, Ana Laura Fernández, explicó en el Canal 12 uruguayo que el inicio del año estuvo marcado por el impulso de la temporada turística. Sin embargo, ese efecto se fue diluyendo en los siguientes meses.

“Hay algunas luces amarillas en términos de expectativas. Este escenario menos dinámico hace que las expectativas para los próximos trimestres sean menos optimistas, algo que tiene coherencia con este escenario de menor actividad para el rubro”, señaló Fernández.

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, Julio Lestido (Cámara de Comercio)

Este menor optimismo está fundado, según la asesora, en que la economía uruguaya atraviesa una fase de crecimiento menos dinámica en general, a lo que se le suma la incertidumbre global que existe en el comercio.

Si se desagrega la información según la región del país, en el centro y en el litoral (es decir, en la frontera con Argentina), se registraron los peores resultados: las ventas de los comercios de la zona disminuyeron.

La explicación de la caída de las ventas en el litoral está relacionada al ‘Efecto Argentina’ y hay que remontarse a lo que sucedía hace más de dos años para entender el fenómeno. En 2023, hubo un auge de las compras de los uruguayos en el país vecino, ya que cruzaron de forma masiva para aprovechar la diferencia cambiaria. Eso generó una fuerte crisis en el comercio local. Pero en 2024, tras la devaluación del gobierno de Javier Milei, las compras del lado uruguayo crecieron abruptamente. Ahora, en 2025, hay una normalización de la actividad.

Así lo explicó Fernández: “Tuvo un despegue bien importante luego de un momento de caída muy fuerte en 2023. Luego hubo un 2024 donde repunta. Hoy el litoral está en fase de caída, pero porque está reacomodando esos niveles de crecimiento o de saltos tan importantes que tuvo en 2024”.

Hay otro elemento que se suma a la crisis en el sector: el efecto Temu.

TEMU genera pérdidas por USD 15 millones por mes en el comercio uruguayo

El auge de las compras por internet a través de la plataforma china genera preocupación en el comercio uruguayo. El mercado doméstico pierde por mes unos USD 15 millones, según las estimaciones de la Cámara de Comercio.

En declaraciones a El País, Fernández explicó que los rubros más afectados por este fenómeno son los artículos para el hogar, los juguetes, el calzado y la indumentaria.

“El efecto de las franquicias es un factor que se adiciona a un contexto ya relativamente complejo que atraviesa el sector. No es el único determinante, pero sí es uno más, y además es uno que no estaba presente un año atrás. Claramente es una preocupación para el sector y es una perla más en ese collar de desafíos”, dijo la asesora económica de la Cámara de Comercio.