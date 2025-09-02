América Latina

Comienza la fase final del juicio contra Jair Bolsonaro en el Tribunal Supremo de Brasil

El proceso se realizará en las sesiones del 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre. El ex mandatario está acusado de buscar la anulación del resultado electoral y asegurar su permanencia en el poder

Guardar
Jair Bolsonaro en su casa,
Jair Bolsonaro en su casa, mientras cumple arresto domiciliario. REUTERS/Adriano Machado

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil comenzará este martes en Brasilia la fase final del juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro, acusado de orquestar un complot golpista tras perder en 2022 las elecciones ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, según la información proporcionada. El ex mandatario, de 70 años, enfrenta cargos por cinco delitos contra el orden democrático. Junto a Bolsonaro, se sientan en el banquillo siete ex colaboradores, incluidos generales y ex ministros de su administración.

El tribunal está compuesto por cinco jueces, entre ellos Cristiano Zanin, ex abogado de Lula da Silva, y Flávio Dino, ex ministro de Justicia del líder progresista. El proceso se realizará en las sesiones del 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre, bajo una fuerte cobertura mediática y social.

Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria por intento de obstrucción en la investigación del caso, mientras la acusación, a cargo del fiscal general Paulo Gonet, lo señala como “principal articulador” y “líder” de una trama cuyo objetivo era anular el resultado electoral y asegurar su permanencia en el poder. La denuncia ocupa 272 páginas, respalda su acusación en testimonios, audios, documentos y la confesión de Mauro Cid, ex ayudante del ex presidente.

Entre los elementos presentados figura la revelación, por parte de Cid, sobre la existencia de un decreto que contemplaba el estado de sitio, la reversión del resultado electoral y la detención de autoridades, incluidas figuras del propio Supremo Tribunal. La Fiscalía establece que el golpe de Estado no prosperó porque la mayoría de los altos mandos de las Fuerzas Armadas rechazó involucrarse en el plan.

El fiscal general sostiene que la participación de Bolsonaro y sus aliados incluyó tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal armada, golpe de Estado, daños y deterioro de patrimonio público protegido. El ex presidente niega haber intentado dar un golpe e insiste en que solo evaluó “alternativas constitucionales” ante lo que consideró una actuación judicial perjudicial.

El juez del Tribunal Supremo
El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. REUTERS/Adriano Machado

La expectativa en torno a la sentencia es elevada. Si la Corte Suprema condena a Bolsonaro, la sentencia no será automática pues sigue abierto el recurso ante el propio tribunal. El juez instructor Alexandre de Moraes abrirá las votaciones y será el primero en proponer una pena. La acusación plantea una posible condena de hasta 40 años de prisión.

El juicio ocurre en medio de tensiones internacionales, pues Donald Trump, presidente de Estados Unidos, criticó el proceso, sancionó a varios jueces del Supremo e impuso aranceles del 50% a Brasil, calificando las acciones contra Bolsonaro como una “caza de brujas”. Según la investigación, Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, intentaron presionar al gobierno estadounidense para cerrar el caso en la Corte Suprema brasileña.

Además de este proceso, Bolsonaro ya fue inhabilitado por ocho años para ejercer cargos públicos por abuso de poder en las elecciones de 2022 y enfrenta otras causas judiciales, entre ellas apropiación indebida de joyas estatales y difusión de noticias falsas.

Refuerzan la seguridad en Brasilia

Guardias de seguridad vigilan la
Guardias de seguridad vigilan la sede del Supremo Tribunal Federal de Brasil. AP Foto/Eraldo Peres

La seguridad en Brasilia se ha incrementado este lunes, según Agencia Brasil, ante el inicio del juicio por el intento de golpe de Estado que involucra al expresidente Jair Bolsonaro tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.

El despliegue policial permanecerá hasta el 12 de septiembre, fecha prevista para la conclusión del proceso judicial. Entre las medidas adoptadas, una unidad integrada de Inteligencia comenzó a operar en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, coordinando el monitoreo de personas en la ciudad y en redes sociales.

A partir del martes, el área alrededor del tribunal contará con un sistema de seguridad conjunto entre la Policía Judicial Federal y la Secretaría de Seguridad Pública de la capital. Se ha prohibido cualquier tipo de manifestación y acampada en las inmediaciones.

La Policía controlará el acceso a la Plaza de los Tres Poderes y al Tribunal Supremo, revisando mochilas y bolsos, y realizará redadas diurnas y nocturnas con drones capaces de detectar la temperatura corporal. Aunque no se permiten protestas, se prevé un aumento en la circulación de personas, ya que más de 3.000 asistentes se han registrado para acudir al juicio y más de 500 periodistas han solicitado acreditación.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

brasiljair bolsonarojuiciotribunal supremo

Últimas Noticias

Persecución en Cuba: la UNPACU repudió su inclusión en la lista de organizaciones “terroristas” impuesta por la dictadura

La agrupación opositora denunció que su líder, José Daniel Ferrer, permanece encarcelado en condiciones de aislamiento y sin proceso legal claro, mientras el régimen intensifica la criminalización de la disidencia.

Persecución en Cuba: la UNPACU

Nicaragua provoca a Ucrania al reconocer regiones ocupadas por Rusia

El régimen de Ortega encomendó a su hijo Laureano suscribir un acuerdo con Donetsk, territorio ocupado. Ucrania amenaza con responder “de manera acorde con el nivel sin precedentes de acciones hostiles”

Nicaragua provoca a Ucrania al

La dictadura de Daniel Ortega pactó un acuerdo de cooperación con un territorio ucraniano ocupado ilegalmente por Rusia

El régimen sandinista intensifica así su aislamiento en Occidente y afianza sus lazos con Moscú, en un gesto con más valor simbólico que económico

La dictadura de Daniel Ortega

El déficit de habilidades digitales expone a América Latina a un rezago estructural

La falta de formación tecnológica amenaza con limitar la competitividad regional en plena transición hacia economías impulsadas por la inteligencia artificial

El déficit de habilidades digitales

Carlos Carvallo Spalding recibió la calificación “A” de Global Finance por el liderazgo en el Banco Central del Paraguay

La participación del BCP en este grupo sitúa a Paraguay como uno de los países mejor valorados de la región, en un momento en el que los desafíos inflacionarios y fiscales han puesto a prueba la autonomía de las instituciones monetarias

Carlos Carvallo Spalding recibió la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

Barbería recién inaugurada en VMT sufre violento asalto: delincuentes armados roban más de S/10 mil en equipos y pertenencias

Fermín Muguruza reúne a más de 15 mil personas en el Monumento a la Revolución de CDMX tras desalojo en Multiforo Alicia

Ver fútbol será más caro por impuesto que viene en la reforma tributaria del Gobierno: así subirán de precio las boletas

Ley 97 del IMSS: este es el monto de la pensión mínima garantizada en 2025

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Irán: el rial

Crisis en Irán: el rial alcanzó un nuevo mínimo ante la amenaza de sanciones por parte de la ONU

La oposición venezolana denunció la detención de dos activistas y exigió una prueba de vida

Burkina Faso aprueba una ley que castiga la homosexualidad con hasta cinco años de prisión

Reino Unido anuncia para este mes las primeras devoluciones de migrantes irregulares a Francia

Kim Jong Un ya está en China para asistir a un desfile militar junto a Xi Jinping y Vladimir Putin

ENTRETENIMIENTO

Murió Graham Greene, la estrella

Murió Graham Greene, la estrella de “Danza con Lobos”

Sting y Charly García adelantan una histórica colaboración

Seth Rogen y Ben Stiller cara a cara en Los Ángeles: “Elegir el arte fue más sencillo porque nunca tuve miedo a perder el trabajo”

Anne Hathaway se enfrentó a un paparazzi en el set de “El diablo viste a la moda 2”

¿Anna Wintour ya tiene su reemplazo para dirigir Vogue? Esto es lo que se sabe