Cuba volverá a sufrir apagones simultáneos en casi la mitad de su territorio este jueves

Fotografía de archivo de personas caminando por un sector sin servicio eléctrico en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Cuba enfrentará apagones durante toda la jornada de este jueves, con una afectación simultánea del 47% del país en el horario de la tarde-noche, periodo en que aumenta el consumo de energía, según informó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

Entre las causas principales de estos apagones figuran las averías en las centrales térmicas, así como la falta de combustible y de divisas para importarlo, de acuerdo con el régimen cubano.

Las interrupciones al servicio superan las 20 horas diarias en ciudades como Santiago de Cuba y Holguín, mientras que en La Habana se han ampliado hasta diez horas al día.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, estima para el horario pico una capacidad máxima de generación de 2.080 megavatios (MW) frente a una demanda de 3.760 MW, lo que implica un déficit de 1.680 MW y una afectación estimada de 1.750 MW. Los valores reales suelen superar estas previsiones oficiales.

Una persona está en la calle durante un apagón en La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

En este momento, seis de las 20 unidades de producción termoeléctrica, distribuidas en siete centrales, están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Además, 36 centrales de generación distribuida (motores) no operan por falta de combustible, como diésel y fueloil.

Las centrales termoeléctricas en la isla presentan obsolescencia debido a décadas de explotación y un déficit persistente de inversión y mantenimiento. La falta de divisas también impide importar el combustible necesario.

Expertos independientes atribuyen la crisis energética a la infrafinanciación crónica del sector, controlado por el Estado cubano desde 1959.

Cálculos independientes plantean que el país requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar su sistema eléctrico, fondos de los que actualmente La Habana carece.

Los apagones afectan de manera negativa la economía nacional, que disminuyó 1,1% en 2024 y acumula una caída del 11% en los últimos cinco años, según datos oficiales. La CEPAL prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) será negativo durante este año.

Estos cortes elevan el descontento social y han estado vinculados a las principales protestas en Cuba, como las de julio de 2021.