América Latina

Vecinos registraron en video la pelea entre una mujer que fue acuchillada durante una discusión con su pareja y otro individuo

Ocurrió en Concepción, Chile, donde los testigos realizaron la denuncia para que se encarcele al agresor

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

La mujer fue herida en dos oportunidades pero se encuentra fuera de peligro.

Un espeluznante hecho de violencia ocurrió este domingo en un sitio ubicado en pleno centro de la ciudad de Concepción (500 kms al sur de Santiago), cuando un hombre apuñaló a una mujer delante de vecinos del lugar, quienes grabaron y denunciaron el ataque.

En las imágenes es posible apreciar cómo el hombre increpa fuera de sí a la víctima, de 25 años, quien según información policial sería su pareja y se encontraba bebiendo alcohol junto a otro sujeto en la intersección de las avenidas Arturo Prat y Los Carrera. Tras apuñalarla en al menos dos ocasiones la mujer logra huir, mientras que otro individuo aparece con un palo de grandes proporcione listo para enfrentarse al agresor.

Vecinos del lugar pidieron a las autoridades erradicar al grupo que vive en el sitio eriazo.

Víctima fuera de peligro

El capitán de la Primera Comisaría de la ciudad, Miguel Hernández, informó que la mujer fue herida en el muslo y el brazo derechos, siendo derivada de inmediato al Hospital Regional de Concepción desde donde confirmaron se encuentra fuera de riesgo vital.

“Aproximadamente pasado el mediodía, Carabineros se constituyó en el lugar, donde se mantenía una mujer lesionada por arma blanca (...) Se pudo constatar que minutos antes, esta mujer se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas en un sitio eriazo (...) Más tarde habría llegado su pareja quien, sin ningún motivo justificado, comienza a agredirla con un arma blanca a la altura del muslo y brazo derecho”, detalló el uniformado.

“Ella declara que estaba con otro sujeto, dice que era un amigo. Sin provocación alguna, su pareja comienza a agredirla con un arma blanca”, agregó.

El atacante, 43 años, fue apresado en el mismo lugar y trascendió que posee un amplio prontuario penal por casos de violencia, por lo que fue entregado a la Fiscalía local a fin de ser formalizado esta jornada.

Los vecinos, por su parte, pidieron a las autoridades erradicar al grupo de individuos en situación de calle que vive en el lugar del suceso, advirtiendo sobre sus constantes incivilidades y el consiguiente riesgo para la comunidad.

