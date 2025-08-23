América Latina

Boric agradeció la colaboración de la Justicia argentina y volvió a condenar la violencia en el partido entre Independiente y U de Chile

“Acabo de hablar con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien me informó que ya identificaron a las personas que agredieron salvajemente a hinchas chilenos en el estadio y que serán imputadas por intento de homicidio”, aseguró el mandatario chileno

Boric agradeció la colaboración de la Justicia argentina y volvió a condenar la violencia en el partido Independiente-U de Chile (REUTERS)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió nuevamente este viernes a los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, en los que hinchas de ambos equipos se enfrentaron violentamente y que dejaron como saldo varios heridos.

“Acabo de hablar con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien me informó que ya identificaron a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputadas por intento de homicidio", comenzó indicando el comunicado publicado en su cuenta de X.

“Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar”, indicó el mandatario.

El comunicado de Gabriel Boric vía X

En respuesta a lo sucedido el miércoles por la noche, la justicia argentina ordenó la clausura preventiva del estadio Libertadores de América y la suspensión de partidos con público. La medida fue dictada por el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a pedido del fiscal Mariano Zitto, quien calificó la violencia como “extrema e inhumana”.

El fallo autoriza al club a disputar el encuentro del domingo ante Platense, pero a puertas cerradas. El juez José Luis Arabito fundamentó su resolución en la “imposibilidad manifiesta de contención de los desmanes que en ese marco fueron escalando en agresividad hasta la completa suspensión del evento deportivo”.

Los incidentes de la hinchada de la U de Chile en Avellaneda

La investigación judicial estableció que los disturbios comenzaron incluso antes del inicio del partido con destrozos en la tribuna visitante, donde hinchas de Universidad de Chile rompieron baños, buffet y cámaras de seguridad. Parte de esa parcialidad arrojó escombros y materiales hacia el sector local. La situación derivó luego en la irrupción de hinchas de Independiente en la bandeja visitante, lo que desató un enfrentamiento directo entre ambos grupos.

El fiscal Zitto describió que se trató de “una irrupción inaudita que dio lugar a un nivel de violencia extremo e inhumano, con agresiones de todo tipo que fueron de público conocimiento”. En su presentación, añadió: “Las tribunas donde se sucedieron los conflictos me impactaron por asemejar un escenario tomado de una película bélica de una posbatalla”.

Zitto también apuntó contra la seguridad del estadio, que estaba a cargo de una empresa privada contratada por Independiente, y señaló que “las fuerzas de seguridad privada nada pudieron hacer para prevenir tamaño desmadre”. Además, resaltó la falta de coordinación con la policía provincial, que solo interviene en las inmediaciones del estadio.

En Argentina, la clausura del estadio fue considerada una medida urgente y preventiva, con carácter indeterminado. El juez dejó abierta la posibilidad de audiencias de control para revisar la suspensión, siempre que se presenten garantías de seguridad suficientes.

Mientras tanto, las investigaciones avanzan con imputaciones por intento de homicidio contra los identificados por las agresiones más graves, en un proceso que podría derivar en sanciones penales ejemplares.

