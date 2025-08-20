América Latina

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora celebra su cumpleaños número 69 en prisión

Permanece detenido sin sentencia firme, mientras crecen las críticas por supuestas irregularidades en el proceso y aumentan los reclamos de organizaciones nacionales e internacionales en defensa de la libertad de expresión

Guardar
José Rubén Zamora enfrenta su
José Rubén Zamora enfrenta su tercer año detenido sin condena ni avances en su causa judicial (EFE/David Toro)

El periodista José Rubén Zamora celebra este martes su cumpleaños número 69 bajo circunstancias excepcionales: transita su cuarto año consecutivo en prisión preventiva, mientras enfrenta cargos judiciales que han provocado extensas protestas dentro y fuera de Guatemala. Fundador y exdirector de El Periódico, Zamora fue arrestado en julio de 2022 tras la publicación de investigaciones que señalaban presunta corrupción en el gobierno. Su caso mantiene abierto el debate nacional sobre la libertad de prensa.

El Periódico implicó al entonces presidente Alejandro Giammattei y al funcionario Miguel Martínez en casos de corrupción. El Ministerio Público le imputó al comunicador supuestos delitos de lavado de dinero y obstaculización a la justicia. Aunque estuvo tres meses en arresto domiciliario, volvió a prisión preventiva y hasta hoy sigue sin condena definitiva y con el proceso estancado.

Familiares de José Rubén Zamora
Familiares de José Rubén Zamora y colectivos internacionales continúan exigiendo garantías al debido proceso (Reuters)

Al conmemorarse el aniversario, Ramón Zamora, hijo del periodista, expresó: “Es mi mayor ejemplo de dignidad y valentía: me recuerda que mantenerse fiel a las convicciones siempre vale la pena”, aludiendo a la integridad de su padre bajo detención. Ramón Zamora describió la detención como “arbitraria”, una visión respaldada tanto por colectivos guatemaltecos como por observadores internacionales, conforme a la agencia EFE.

El cumpleaños de Zamora motivó muestras de solidaridad dentro y fuera de Guatemala. Amnistía Internacional (AI) manifestó en X: “Hoy sería un feliz cumpleaños para el conocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, pero nada más lejos de la realidad: está injustamente encarcelado. Desde aquí le decimos: José Rubén, tu lucha por la verdad sigue iluminando a quienes creemos en una Guatemala más justa. Que este nuevo año sea el de tu libertad”. AI sostiene que la detención carece de legitimidad y exige su liberación inmediata.

El caso de José Rubén
El caso de José Rubén Zamora reaviva el debate sobre la libertad de prensa en Guatemala (EFE)

Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) lamentó públicamente que Zamora cumpla 69 años en prisión tras “acusaciones falsas de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias formuladas por la Fiscalía General de Guatemala en 2022”. El CPJ reclama el retiro de los cargos y la excarcelación inmediata, de acuerdo con sus informes institucionales.

Trayectoria profesional: impacto y reconocimiento

Con más de treinta años dedicados al periodismo de investigación, José Rubén Zamora Marroquín es un referente informativo en Guatemala. En 2021 fue distinguido por el Rey Felipe VI de España por la labor de El Periódico en la denuncia de la corrupción estatal. El medio circuló casi tres décadas, publicó centenares de investigaciones sobre fondos públicos y fue clave en la caída del gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015).

El cierre de El Periódico en 2023, según sus directivos, respondió a la imposibilidad de operar debido a la presión judicial y a dificultades económicas profundas acumuladas tras el inicio de los procesos legales contra su fundador.

José Rubén Zamora es referente
José Rubén Zamora es referente del periodismo de investigación y simboliza la resistencia ante la censura (Reuters)

La dirigencia del Ministerio Público responsable del caso Zamora fue sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción institucional. Entre las medidas aplicadas figuran la restricción de ingreso a esos países y el congelamiento de activos, lo que incrementa la presión internacional sobre las autoridades guatemaltecas y refuerza el cuestionamiento a la conducción del proceso.

Estado procesal y expectativas

La prolongada prisión de José
La prolongada prisión de José Rubén Zamora evidencia el hostigamiento contra medios críticos en Guatemala (Reuters)

A tres años del arresto, José Rubén Zamora Marroquín continúa en prisión preventiva, sin condena ni avances sustanciales en el expediente. Demoras atribuidas a recursos y trámites judiciales han extendido la definición del caso.

Por el momento, el apoyo de familiares, entidades de derechos humanos y la presión internacional sostienen la expectativa de que el sistema judicial resuelva la situación de acuerdo con estándares internacionales. El caso se mantiene como uno de los más emblemáticos sobre libertad de prensa y acceso a la justicia en Guatemala.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

José Rubén ZamoraGuatemalaPrisión preventivaPeriodista

Últimas Noticias

EEUU aceptó conversar con delegados de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles

El Gobierno de Trump impuso un gravamen del 50% a productos brasileños, lo que desató una disputa que ahora ingresa en el sistema de solución de diferencias de la OMC, en medio de acusaciones cruzadas sobre seguridad nacional y presiones políticas

EEUU aceptó conversar con delegados

Víctimas de la represión en Venezuela expusieron sus testimonios en el Congreso argentino

La Comisión de Derechos Humanos de Diputados recibió a familiares de presos políticos y perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Relataron detenciones arbitrarias, torturas y hostigamiento, y pidieron a la comunidad internacional no guardar silencio

Víctimas de la represión en

Por primera vez en 20 años, el MAS no tendría representación en el Senado boliviano

Según proyecciones de los resultados preliminares, la composición de la Cámara Alta estará dominada por fuerzas de oposición al masismo. El partido oficialista obtuvo el 3,1% de los votos el domingo

Por primera vez en 20

Exministro correísta fue llamado a audiencia como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio

José Serrano, actualmente detenido en Miami, junto a otros implicados han sido convocados por el Ministerio Público

Exministro correísta fue llamado a

Movimiento campesino en Ecuador denunció atentado contra el exlíder indígena Leonidas Iza

Apuntan al presidente Daniel Noboa por persecución política y por poner en riesgo la vida del antiguo dirigente de la Conaie

Movimiento campesino en Ecuador denunció
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Por esta patria, lo que

“Por esta patria, lo que haya que hacer”: la frase de Álvaro Uribe que marcó a Daniel Palacios y que lo llevó a buscar su vocación

Después de dos años en caída libre, el turismo y la gastronomía en Colombia dan su primera señal de vida

La industria de belleza y cuidado personal impulsa un crecimiento del 16% en exportaciones durante 2025

Festival Salsa al Parque 2025 cambia de fecha y se celebrará en octubre en el Parque Simón Bolívar

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

INFOBAE AMÉRICA
EEUU dice estar preparado para

EEUU dice estar preparado para usar "todos" sus recursos con el fin de frenar el narcotráfico de Venezuela

Iyana Martín: "Ha sido un año increíble, ni me podía imaginar lo que me ha pasado"

El Departamento de Justicia investiga si la Policía de Washington falsificó datos sobre delincuencia

EEUU dice estar preparado para usar "todos" sus recursos para frenar el narcotráfico de Venezuela

La Junta declara nivel de gravedad 2 en Vellilla (Palencia) por riesgo para la población

ENTRETENIMIENTO

El primer ganador de ‘The

El primer ganador de ‘The Biggest Loser’ reveló el lado oscuro de perder peso por dinero: “Nos explotaron”

La estrella de OnlyFans, Annie Knight, aseguró que se siente “más cerca” de su esposo tras haberse acostado con casi 600 hombres en 6 horas

Nuevos detalles sobre la misteriosa muerte del actor de ‘Lilo & Stich’ David Hekili Kenui Bell salen a la luz

Así celebró Madonna su cumpleaños número 67: “¡Un ritual verdaderamente sagrado!"

Todo lo que se sabe de ‘Scream 7′ el regreso del título icónico del cine de terror