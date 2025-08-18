América Latina

Prisión preventiva para un militar chileno arrestado con 11 kilos de marihuana

Otros dos uniformados quedaron con arresto domiciliario en Puerto Aysén

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Este hecho se suma a otros varios delitos similares cometidos por militares en los últimos meses.

Un nuevo caso de narcotráfico sacude a las FF.AA chilenas, luego de que tres cabos del Ejército y un civil fueran detenidos en Puerto Aysén (1.660 kms al sur de Santiago) tras retirar un envío por correo que contenía 11 kilos de marihuana. Este domingo fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, el que decretó prisión preventiva para uno de los uniformados, mientras que el resto quedó con arresto domiciliario y arraigo nacional.

El operativo fue realizado por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI, quienes viajaron desde la capital hasta esa extrema comuna a fin de supervisar la entrega controlada y detener a los “narco-militares”.

En la audiencia, los uniformados -pertenecientes al Regimiento N.º 8 “Chiloé”-, aseguraron que desconocían el origen y contenido de los paquetes y sostuvieron que su participación se limitó a la de acompañar al civil que los retiró.

Desde el Ejército emitieron un duro comunicado repudiando el hecho y aseguraron que ya están en coordinación con el Ministerio Público a fin de entregar todos los antecedentes necesarios.

La identidad de los imputados -de 20, 24, 25 y 32 años- se mantuvo en reserva, y el tribunal decretó 75 días de plazo para la investigación.

Los uniformados aseguraron que solo acompañaron al civil a retirar los paquetes.

Casos similiares

Tras conocerse la noticia, desde el gobierno de Boric condenaron el hecho. La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, aseguró que se trata de un hecho “completamente inaceptable” y recordó que su cartera se encuentra trabajando junto a las FF.AA a fin de aumentar las penas para aquellos uniformados que sean sorprendidos en este tipo de delitos.

“El Comandante en Jefe del Ejército, general Iturriaga, me entregó un informe y la institución colaborará activamente con la justicia”, señaló la autoridad.

“Situaciones como éstas no son tolerables, por lo que estamos reforzando todas las medidas en las tres ramas de las FF.AA y trabajando también en un aumento de las sanciones”, complementó Delpiano.

Cabe señalar que este hecho se suma a otros varios delitos similares cometidos por miembros de las FF.AA en los últimos meses. El mas grave, sin duda, es el de los siete exsuboficiales del Ejército que fueron sorprendidos cuando intentaban trasladar por más de 150 kilos de cocaína y 30 kilos de pasta base en una caravana de automóviles.

Otro caso es el de los cinco exmiembros de la Fuerza Áerea que enviaban desde hace mas de un año ingentes cantidades de ketamina en aviones institucionales desde Iquique (1.750 kms al norte de Santiago) hacia la región Metropolitana, droga que es asociado principalmente al Tren de Aragua.

Un tercer caso corresponde a los 14 carabineros de la comuna fronteriza de Huara (1.800 kms al norte de Santiago), quienes fueron formalizados por extorsionar a camioneros bolivianos.

