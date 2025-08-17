El presidente de Ecuador inicia esta semana una gira sudamericana: visitará Brasil, Uruguay y Argentina (REUTERS)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comenzará este domingo una gira internacional que se extenderá hasta el 22 de agosto e incluirá visitas oficiales a Brasil, Uruguay y Argentina, acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y otros funcionarios.

De acuerdo con el decreto ejecutivo, el viaje se desarrollará entre el 17 y el 22 de agosto. La portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, informó que el 18 de agosto Noboa se reunirá en Brasil con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva para “darle un nuevo impulso a la relación bilateral en material de cooperación, educación, inversiones y comercio”. En ese país también mantendrá un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta.

El 19 de agosto Noboa se trasladará a Uruguay, donde será recibido por el presidente Yamandú Orsi. Según la agenda oficial, el objetivo es ampliar el intercambio comercial y atraer inversiones en servicios, inteligencia artificial, sector inmobiliario y puertos. El mandatario participará además en una reunión con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y en un evento empresarial con la presencia de cerca de un centenar de empresarios.

El 20 de agosto el mandatario ecuatoriano llegará a Argentina, donde sostendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. El propósito de la visita es fortalecer la cooperación en seguridad, comercio, minería, energía renovable y biotecnología. También mantendrá reuniones con la Cámara de Diputados, la comunidad de estudiantes ecuatorianos y con empresarios locales.

Javier Milei y Daniel Noboa estuvieron en la iglesia episcopal de Saint John en un acto religioso previo al acto de investidura de Donald Trump

Tras la gira sudamericana, Noboa viajará del 24 al 30 de agosto a Japón, donde se reunirá con el primer ministro Shigeru Ishiba. “Japón es un socio clave para el Ecuador en Asia y este tipo de encuentros al más alto nivel constituyen una manifestación clave de voluntad política para profundizar el diálogo bilateral y avanzar hacia una cooperación más estructurada y diversificada”, explicó la portavoz Jaramillo.

Durante la visita se prevé la firma de un memorándum de entendimiento entre la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) y Pro Ecuador, con Noboa como testigo de honor. Según Jaramillo, la agenda permitirá “abordar de manera directa la profundización de los vínculos económicos y comerciales entre ambos países”. La vocera añadió que fomentar inversiones japonesas en energía renovable, agroindustria, pesca, tecnología e infraestructura es prioritario para el desarrollo sostenible del país.

El mandatario, reelegido el pasado 13 de abril y posesionado el 24 de mayo, mantiene una activa agenda internacional. Antes de asumir el nuevo mandato, realizó una gira de quince días que incluyó visitas a El Vaticano, España, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Reino Unido y Francia. En junio también viajó a China, España e Italia.

En Roma, el presidente Daniel Noboa, mantuvo un encuentro con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni. (Isaac Castillo/Presidencia del Ecuador)

Como resultado de estas giras, Ecuador espera inversiones por 1.000 millones de dólares hasta 2026, procedentes de España y China, principalmente en el sector energético. Entre ellas figura el compromiso de Cox Energy, empresa española de energías renovables, que invertirá 600 millones de dólares en cinco proyectos y una línea de transmisión de 80 kilómetros. A esta cifra se suma la inversión de 400 millones de dólares de la firma Power China para proyectos de energía renovable y almacenamiento.

(Con información de EFE)