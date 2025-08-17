América Latina

El presidente de Ecuador inicia esta semana una gira sudamericana: visitará Brasil, Uruguay y Argentina

Tras la gira en América Latina, Daniel Noboa viajará del 24 al 30 de agosto a Japón, donde se reunirá con el primer ministro Shigeru Ishiba

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comenzará este domingo una gira internacional que se extenderá hasta el 22 de agosto e incluirá visitas oficiales a Brasil, Uruguay y Argentina, acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y otros funcionarios.

De acuerdo con el decreto ejecutivo, el viaje se desarrollará entre el 17 y el 22 de agosto. La portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, informó que el 18 de agosto Noboa se reunirá en Brasil con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva para “darle un nuevo impulso a la relación bilateral en material de cooperación, educación, inversiones y comercio”. En ese país también mantendrá un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta.

El 19 de agosto Noboa se trasladará a Uruguay, donde será recibido por el presidente Yamandú Orsi. Según la agenda oficial, el objetivo es ampliar el intercambio comercial y atraer inversiones en servicios, inteligencia artificial, sector inmobiliario y puertos. El mandatario participará además en una reunión con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y en un evento empresarial con la presencia de cerca de un centenar de empresarios.

El 20 de agosto el mandatario ecuatoriano llegará a Argentina, donde sostendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. El propósito de la visita es fortalecer la cooperación en seguridad, comercio, minería, energía renovable y biotecnología. También mantendrá reuniones con la Cámara de Diputados, la comunidad de estudiantes ecuatorianos y con empresarios locales.

Tras la gira sudamericana, Noboa viajará del 24 al 30 de agosto a Japón, donde se reunirá con el primer ministro Shigeru Ishiba. “Japón es un socio clave para el Ecuador en Asia y este tipo de encuentros al más alto nivel constituyen una manifestación clave de voluntad política para profundizar el diálogo bilateral y avanzar hacia una cooperación más estructurada y diversificada”, explicó la portavoz Jaramillo.

Durante la visita se prevé la firma de un memorándum de entendimiento entre la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) y Pro Ecuador, con Noboa como testigo de honor. Según Jaramillo, la agenda permitirá “abordar de manera directa la profundización de los vínculos económicos y comerciales entre ambos países”. La vocera añadió que fomentar inversiones japonesas en energía renovable, agroindustria, pesca, tecnología e infraestructura es prioritario para el desarrollo sostenible del país.

El mandatario, reelegido el pasado 13 de abril y posesionado el 24 de mayo, mantiene una activa agenda internacional. Antes de asumir el nuevo mandato, realizó una gira de quince días que incluyó visitas a El Vaticano, España, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Reino Unido y Francia. En junio también viajó a China, España e Italia.

Como resultado de estas giras, Ecuador espera inversiones por 1.000 millones de dólares hasta 2026, procedentes de España y China, principalmente en el sector energético. Entre ellas figura el compromiso de Cox Energy, empresa española de energías renovables, que invertirá 600 millones de dólares en cinco proyectos y una línea de transmisión de 80 kilómetros. A esta cifra se suma la inversión de 400 millones de dólares de la firma Power China para proyectos de energía renovable y almacenamiento.

(Con información de EFE)

