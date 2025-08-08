El presidente de Guatemala impulsa una reforma para el desarrollo de proyectos en las tierras comunales

ARCHIVO - El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, habla durante una conferencia de prensa con la participación de autoridades indígenas, en relación con la detención del viceministro de Desarrollo Sostenible, Luis Pacheco, en la Ciudad de Guatemala, el 29 de abril de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo, Archivo)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el jueves que presentó al Congreso la reforma de una ley para impulsar el desarrollo de proyectos en las tierras comunales y que estas últimas permanezcan en manos de los indígenas.

Arévalo mantiene mesas de diálogo con comunidades indígenas, que fueron clave para su toma de posesión en 2023, cuando miles de ellos bloquearon carreteras durante 22 días ante la amenaza de que la fiscalía y políticos que perdieron elecciones no permitieran que el entonces presidente electo tomara posesión del cargo.

En febrero de 2024 Arévalo firmó un acuerdo con comunidades indígenas y campesinas en el que se comprometió a atender la conflictividad agraria y el acceso a la tierra para miles de campesinos.

En conferencia de prensa junto a varios líderes indígenas para anunciar la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto, Arévalo explicó que cuando se quiere realizar un proyecto como la edificación de un centro de salud y va a ser construido en tierras comunitarias, se requiere que la propiedad de éstas pase a manos de la municipalidad, lo que hace que las comunidades pierdan el derecho de propiedad.

“La iniciativa que presentamos hoy abre la posibilidad de invertir en el desarrollo de las comunidades, respetando los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Arévalo.

El presidente explicó que los cambios facilitarán la construcción de escuelas, hospitales, centros de salud permanentes, salones comunales y otras obras de infraestructura para el desarrollo en tierras de propiedad indígena que están inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de las comunidades.

Autoridades indígenas en una conferencia de prensa para pedir que sean seleccionados candidatos cualificados para renovar la Corte Suprema y otros tribunales, en la Universidad Landívar donde una comisión recopila en una lista los nombres de candidatos antes de presentarla en el Congreso para su aprobación, en Ciudad de Guatemala, el viernes 20 de septiembre de 2024 (AP Foto/Moisés Castillo)

El anuncio se hizo cuando en el país se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Dina Juc, alcaldesa de la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán, en el departamento de Sololá, dijo que respalda la reforma que debería ser tratada con carácter de urgencia por el Congreso.

Se trata “de una muestra de reparación histórica a los pueblos indígenas que han sido marginados, excluidos y vulnerados, que no se les ha hecho justicia después de 500 años de despojo, desalojo, criminalización y (ser) excluidos del desarrollo”, manifestó Juc.

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, dijo que la propuesta da “la posibilidad de que el poder público pueda hacer inversiones en las comunidades” y crea condiciones “para que la inversión pública que llegue a todos, en todo el territorio nacional”.

En 2022, una comunidad indígena demandó al Estado guatemalteco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haberle otorgado durante más de 40 años la titularidad de sus tierras ancestrales y permitir su uso para proyectos mineros. Un año después, la demanda favoreció a la comunidad.

(Con información de AP)