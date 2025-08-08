América Latina

El presidente de Guatemala impulsa una reforma para el desarrollo de proyectos en las tierras comunales

Bernardo Arévalo explicó que los cambios facilitarán la construcción de escuelas, hospitales, centros de salud permanentes, salones comunales y otras obras de infraestructura

Guardar
ARCHIVO - El presidente guatemalteco,
ARCHIVO - El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, habla durante una conferencia de prensa con la participación de autoridades indígenas, en relación con la detención del viceministro de Desarrollo Sostenible, Luis Pacheco, en la Ciudad de Guatemala, el 29 de abril de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo, Archivo)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el jueves que presentó al Congreso la reforma de una ley para impulsar el desarrollo de proyectos en las tierras comunales y que estas últimas permanezcan en manos de los indígenas.

Arévalo mantiene mesas de diálogo con comunidades indígenas, que fueron clave para su toma de posesión en 2023, cuando miles de ellos bloquearon carreteras durante 22 días ante la amenaza de que la fiscalía y políticos que perdieron elecciones no permitieran que el entonces presidente electo tomara posesión del cargo.

En febrero de 2024 Arévalo firmó un acuerdo con comunidades indígenas y campesinas en el que se comprometió a atender la conflictividad agraria y el acceso a la tierra para miles de campesinos.

En conferencia de prensa junto a varios líderes indígenas para anunciar la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto, Arévalo explicó que cuando se quiere realizar un proyecto como la edificación de un centro de salud y va a ser construido en tierras comunitarias, se requiere que la propiedad de éstas pase a manos de la municipalidad, lo que hace que las comunidades pierdan el derecho de propiedad.

“La iniciativa que presentamos hoy abre la posibilidad de invertir en el desarrollo de las comunidades, respetando los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Arévalo.

El presidente explicó que los cambios facilitarán la construcción de escuelas, hospitales, centros de salud permanentes, salones comunales y otras obras de infraestructura para el desarrollo en tierras de propiedad indígena que están inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de las comunidades.

Autoridades indígenas en una conferencia
Autoridades indígenas en una conferencia de prensa para pedir que sean seleccionados candidatos cualificados para renovar la Corte Suprema y otros tribunales, en la Universidad Landívar donde una comisión recopila en una lista los nombres de candidatos antes de presentarla en el Congreso para su aprobación, en Ciudad de Guatemala, el viernes 20 de septiembre de 2024 (AP Foto/Moisés Castillo)

El anuncio se hizo cuando en el país se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Dina Juc, alcaldesa de la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán, en el departamento de Sololá, dijo que respalda la reforma que debería ser tratada con carácter de urgencia por el Congreso.

Se trata “de una muestra de reparación histórica a los pueblos indígenas que han sido marginados, excluidos y vulnerados, que no se les ha hecho justicia después de 500 años de despojo, desalojo, criminalización y (ser) excluidos del desarrollo”, manifestó Juc.

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, dijo que la propuesta da “la posibilidad de que el poder público pueda hacer inversiones en las comunidades” y crea condiciones “para que la inversión pública que llegue a todos, en todo el territorio nacional”.

En 2022, una comunidad indígena demandó al Estado guatemalteco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haberle otorgado durante más de 40 años la titularidad de sus tierras ancestrales y permitir su uso para proyectos mineros. Un año después, la demanda favoreció a la comunidad.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo Arévalo

Últimas Noticias

El líder de las bandas armadas de Haití amenazó con derrocar al Consejo Presidencial de Transición

Jimmy Chérizier, alias Barbecue, exige la destitución de los integrantes del Consejo Presidencial de Transición y llama a la población a apoyar una ofensiva armada. El país atraviesa su mayor crisis de seguridad en décadas

El líder de las bandas

La oposición brasileña reunió firmas para pedir la destitución del juez Alexandre de Moraes tras el arresto domiciliario de Bolsonaro

Miembros del Partido Liberal presentaron una moción contra el magistrado a cargo del juicio por el intento de golpe de Estado en 2023

La oposición brasileña reunió firmas

Funcionarios bancarios chilenos en pie de guerra por el fin del feriado del 31 de diciembre

Organizaciones sindicales acusaron la vulneración de un “derecho histórico”

Funcionarios bancarios chilenos en pie

Masivo traslado de presos en Paraguay: cambiaron de cárcel a más de 500

Las autoridades indicaron que el objetivo es descomprimir el hacinamiento y separar a los condenados de los procesados

Masivo traslado de presos en

Ocho de cada diez exportadores brasileños de calzados serán impactados por el arancel del 50% aplicado por Donald Trump

El porcentaje fue determinado en un sondeo que la Asociación Brasileña de Industrias del Calzado hizo entre sus asociados

Ocho de cada diez exportadores
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
EN VIVO: Carla Giraldo hace

EN VIVO: Carla Giraldo hace su regreso a ‘MasterChef Celebrity’ para juzgar los platos de los participantes el 7 de agosto

Nuevos hallazgos fósiles revelan cómo era el planeta antes del asteroide que extinguió a los dinosaurios

Envenenamiento de 12 perros en Los Olivos: Fiscalía abre investigación para hallar a los responsables

Luisa Fernanda W contó qué haría si descubriera una infidelidad: “Amar no significa aguantarlo todo”

Otro crimen intrafamiliar: en Río Cuarto una mujer mató a su hijo adolescente a puñaladas

INFOBAE AMÉRICA
AMP-Argelia acusa a Francia de

AMP-Argelia acusa a Francia de eludir "responsabilidades" y anula la exención de visados a diplomáticos

Guterres ve "descorazonadora" la entrada en vigor de los aranceles de Trump

Los españoles Pedro Martínez y Roberto Carballés ganan por primera vez en Cincinnati

España arranca los Juegos Mundiales de Chengdu con una derrota y un triunfo en balonmano playa

Zelenski reclama una reunión trilateral para negociar un alto el fuego en Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Jacob Elordi y Olivia Jade

Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli ponen fin a su relación tras cuatro años intermitentes

La verdad detrás del cambio físico de Steve Carrell en “The Office”

De Mean Girls a un nuevo álbum: el proceso creativo de Reneé Rapp que transformó su carrera y su vida privada

¿“La hora de la desaparición” está basada en hechos reales? Esto se sabe del thriller que está dando tanto de qué hablar

Camilla Luddington, actriz de “Grey’s Anatomy”, reveló que padece la enfermedad de Hashimoto