El caso de estafa más grande de Uruguay se convertirá en una obra de teatro musical con canciones icónicas

Inversores afectados protestan frente al tribunal contra Conexión Granadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El caso de Conexión Ganadera, el fondo de inversión ganadero que estafó a más de 4.000 clientes, tiene varios componentes que hacen que la realidad haya superado la ficción. La empresa ocultó durante años sus números rojos, que quedaron en evidencia en medio de una crisis generalizada del sector. En medio de ese drama, uno de sus socios tiene un accidente de tránsito y muere.

El fallecimiento se da a los pocos días antes de que se supiera que Conexión Ganadera tenía un déficit de USD 230 millones y que no podría pagar a los ahorristas. Con el paso de los días, se sabría que Gustavo Basso, ese director, provocó su propio accidente. Luego, llegaron las historias de los damnificados y los vínculos con la Iglesia Católica.

Estos son solo algunos de los elementos que hacen que la historia de Conexión Ganadera sea inédita. Tanto que motivaron a la directora y dramaturga uruguaya Marianella Morena a pensar en la obra Animales de Dios, que se estrenará en octubre, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Será un musical con canciones icónicas uruguayas.

Un inversor afectado observa una transmisión en su teléfono durante una audiencia para iniciar formalmente una investigación penal contra Conexión Ganadera, una empresa local de inversión ganadera acusada de defraudar a miles de inversores, en una cafetería, en Montevideo, Uruguay, el 17 de julio de 2025 (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Morena también llevó al teatro otras historias basadas en hechos reales. En octubre de 2021 estrenó Muñecas de pie, sobre la Operación Océano, la investigación sobre una red de trata y abuso sexual adolescente en Uruguay. La familia de una de las víctimas presentó un recurso ante la Justicia que atrasó su estreno, pero finalmente una jueza le dio la razón. La obra llegó a hacerse en Montevideo, Madrid, Argentina y Chile.

En Animales de Dios la directora propone acercarse en clave de humor negro a los vericuetos de Conexión Ganadera, según contó en una entrevista con El Observador. La obra está inspirada en los cuatro personajes centrales de Conexión Ganadera (el director fallecido, su socio Pablo Carrasco, su viuda Daniela Cabral y la esposa del socio Ana Iewdiukow), que tienen otros nombres en la obra.

“El texto tiene mucho de humor negro porque hay un punto en que el drama no sobrevive, porque no es algo que pasó hace tiempo y cerró, sino que permanece, es algo abierto y que nadie sabe cómo va a terminar. El drama tiene un punto de caducidad, y el humor no. Y después hay dos grandes ejes: la confianza y lo que genera su ruptura, y la construcción de los personajes”, señaló la directora.

Daniela Cabral, viuda del ex director de Conexión Ganadera Gustavo Basso (APU)

Morena definió a su obra como una “tragedia contemporánea”. “No hay una trazabilidad de la confianza, que es uno de los dolores colectivos e individuales de los que no se habla. Si falla eso, falla todo. Si empiezo a desconfiar, no puedo salir de mi casa. Desde ese lugar creo que es una tragedia contemporánea, y lo pondría por encima del dinero. Porque esto terminará como termine en la Justicia y generará nuevas leyes o no, pero van a aparecer otros casos similares”, expresó.

Es que la obra, según adelantó la dramaturga, rodea ese concepto de traición. Y se preguntó cuál es el “personaje verdadero” en este caso. Basso y Carrasco tenían una buena reputación en el sector. De hecho, el segundo, era un referente de opinión en algunos temas.

Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

“¿Cuál era el personaje verdadero en este caso? ¿El que hablaba, el de la intimidad, el que estaba con los amigos, el que hablaba en las emisiones de [el programa radial] En Perspectiva, el que daba conferencias?¿Dónde estaba la verdad, en cuál de esas facetas? Eso es muy proteico a la hora de crear, porque tenés personajes con ese espesor muy grande. Y después otra cosa que me atrae es que este esquema tuvo éxito porque es otra muestra del capitalismo feroz en el que estamos metidos. Tuvo éxito porque ofrecía algo que la gente deseaba”, señaló la dramaturga.