La justicia chilena devolverá al FBI los relojes robados a Keanu Reeves en su mansión de Los Ángeles

El actor suele regalar este reloj a los dobles que trabajan en sus películas.

La Policía de Investigaciones (PDI) y funcionarios del Ministerio Público llegarán durante el transcurso de esta jornada hasta la embajada de EE.UU en Santiago para devolver varios relojes de lujo robados al actor Keanu Reeves, en un atraco llevado a cabo por una grupo de chilenos a su mansión en Los Ángeles, California, en diciembre de 2023.

Dichos relojes fueron hallados en el allanamiento a la vivienda en la comuna de Peñalolén de un hombre sindicado como miembro de una banda que cometió un violento robo a una casa en el barrio alto capitalino.

En dicho procedimiento, la policía encontró 17 relojes robados, entre ellos un Rolex Submarine avaluado en USD 10 mil con la inscripción: “The John Wick Five, Thank You, Keanu. JW4. 2021”, que el actor suele regalar a quienes trabajan como dobles en sus películas, amén de una fotografía de uno de los detenidos al interior de la mansión asaltada haciendo gala del botín.

El sujeto ya fue condenado por el robo a la casa en Chile y por receptación aduanera y ahora, las policías entregarán a sus pares del FBI norteamericano los objetos decomisados, los que ya fueron reconocidos por el protagonista de Matrix.

El Rolex Submarine en cuestión.

Banda de ocho ladrones

Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística, señaló el día de la formalización del ladrón detenido que los uniformados lograron establecer “la consumación 15 delitos de robo con intimidación, violencia, y robo en lugar habitado (...) esta banda criminal estaba integrada por ocho sujetos, de los cuales se detuvo a uno”.

“Tenemos un segundo imputado que se encuentra fallecido, otros dos están situados en el extranjero y dos individuos mas están con solicitudes de aprehensión, pero están fuera del territorio nacional”, complementó.

“Dentro de los hallazgos investigativos detectados en la orden de entrada y registro materializadas, existió el hallazgo de evidencia con alto valor económico referido principalmente a joyas, relojes, y otras especies valoradas. Un par de evidencias tienen característica especial, porque podríamos atribuirle a un delito ocurrido fuera de nuestro territorio, específicamente en Estados Unidos”, remató el detective en dicha oportunidad.