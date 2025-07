Canciller uruguayo niega problemas con el pasaporte luego de que sea rechazado por Alemania y Francia

Foto de archivo del ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El nuevo pasaporte que entrega la Dirección Nacional de Identificación Civil de Uruguay no tiene el dato del lugar de nacimiento de su titular, una omisión que generó un inconveniente diplomático con Alemania y con Francia. Estos dos países anunciaron su rechazo a los documentos uruguayos por la falta de esta información y la Cancillería uruguaya citó en consulta a sus embajadores por esta decisión.

La medida de esos dos estados europeos tiene matices. En el caso de Alemania, el nuevo pasaporte uruguayo no tiene validez ni siquiera para estancias cortas. En el caso de Francia, la traba es para visas por estadías mayores a 90 días.

Entrevistado este miércoles en El Observador, el canciller Mario Lubetkin explicó que lo que hubo originalmente fue una indicación de la Embajada de Alemania en el país.

Lubetkin explicó que, hasta ahora, no hubo ningún problema con el pasaporte uruguayo. “No hay detectado caso alguno, salvo que aparezca, de problemas de algún tipo con ningún tipo de versión de pasaportes nuestros. Con ninguno. Y no es que no haya uruguayos que no hayan atravesado Alemania y Francia”, señaló.

Lubetkin explicó que la decisión del rediseño del pasaporte fue tomada en el gobierno anterior y sostuvo que los ajustes que se hicieron fueron conforme a las sugerencias de la Organización de Aviación Civil.

“No hay víctimas de ningún tipo, hemos hecho un estudio de pasaportes de otros países del mundo y les puedo asegurar que hay pasaportes asiáticos, africanos, inclusive norteamericanos y del golfo que son exactamente iguales a los nuestros y no tienen ningún tipo de problema, ni tuvieron ningún tipo de problema”, declaró el canciller uruguayo.

Lubetkin se mostró sorprendido por la decisión del gobierno alemán y recordó que el presidente Yamandú Orsi está dispuesto a resolver el inconveniente que se generó. El canciller también respondió a las críticas de la oposición y recordó que el gobierno anterior le entregó un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset cuando estaba en Dubái. La entrega de ese documento le permitió salir de allí y mantenerse prófugo. También recordó el caso del ex guardia de seguridad Luis Lacalle Pou, que integraba una banda que falsificaba pasaportes para entregar a rusos.

“Lo que digo es: Atentos a hacer campaña chica sobre algo que es demasiado importante, que es nuestra carta de presentación en el mundo. Ya tuvimos dos golpes en los últimos años: esos sí eran por corrupción, a un narcotraficante y a la venta de pasaportes rusos. Esto puede ser quizá por error, pero no es por corrupción, y no tenemos registrado el error. Ojo con que se empiece a devaluar el pasaporte uruguayo, por lo tanto, a quien tiene responsabilidades políticas cuidemos aspectos que afectan a todos”, señaló.

Los ex ministros Omar Paganini (Relaciones Exteriores) y Nicolás Martinelli (Interior) se desmarcaron de la decisión que tomó el gobierno actual. “La solución era cambiar ‘nacionalidad’ por ‘ciudadanía’. Este gobierno decidió además eliminar el ‘lugar de nacimiento’. ¡Hacerse cargo!”, escribió el ex canciller.

Lubetkin respondió que le parece “perfecto” que todos opinen pero aseguró que no es conveniente “hacer un debate público” sobre este tema por la afectación que tendría sobre el país.

“Si me encontrara en la misma situación, al revés, naturalmente llamaría al canciller, al presidente de la República, y al ministro anterior, pero no saldría a generar un debate público que genera inestabilidad y dudas sobre algo que no tiene estabilidad ni dudas, salvo las opiniones de un embajador no verificadas en nuestro diálogo con el gobierno”, señaló.

Lubetkin se refería a que el anuncio del rechazo al pasaporte lo hizo el embajador alemán, Stefan Duppel, en la red social X. Allí comunicó que los titulares de estos nuevos pasaportes no pueden ingresar a Alemania “ni siquiera para estancias cortas”, y tampoco se aceptan solicitudes de visa con dicho documento.