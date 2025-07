Ecuador: amenazaron de muerte al asesor de una legisladora tras su ruptura con el correísmo

Jhajaira Urresta, legisladora ecuatoriana. Perdió su ojo en el 2019 durante las protestas de ese año. (X)

La asambleísta ecuatoriana Jhajaira Urresta, quien el pasado 10 de julio anunció su separación del bloque correísta en la Asamblea Nacional, denunció que uno de sus asesores fue víctima de amenazas de muerte. El hecho ocurre en medio de una creciente tensión política tras la polémica por unos chats que conoció Urresta en los que la excandidata presidencial Luisa González se refiere a ella como “tuerta de mierda”, situación que precipitó su salida de la bancada de la Revolución Ciudadana.

Urresta perdió un ojo en octubre de 2019, cuando una bomba lacrimógena se incrustó en su rostro mientras participaba como manifestante en las protestas sociales. Desde entonces, utiliza un ojo protésico.

Según lo publicado por la propia legisladora y confirmado por el asambleísta Sergio Peña, también exmiembro del correísmo y ahora afín al oficialismo, el comunicador Andrés A., persona de confianza de Urresta, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta sin placas. Los individuos lo amenazaron diciendo: “Si no se calla la Jhajaira, los matamos a todos”. Peña calificó el hecho como una acción directa de una “banda delincuencial” y expresó públicamente su solidaridad con la legisladora.

En respuesta al incidente, Urresta publicó un comunicado oficial en sus redes sociales informando que, por seguridad, decidió suspender todas sus actividades públicas y entrevistas programadas. En el texto, enfatizó que rechaza categóricamente cualquier forma de violencia e intimidación y reafirmó su compromiso con la transparencia y la verdad. “Mi compromiso con la verdad y con el país sigue firme”, aseguró.

El contexto de esta amenaza no puede desligarse del conflicto político que rodea a Urresta. La legisladora, quien fue reelegida bajo el paraguas del correísmo, rompió con el movimiento tras conocer que la máxima líder del partido, Luisa González, habría emitido expresiones capacitistas en su contra, lo que para Urresta no solo constituyó una agresión personal, sino un agravio a todas las personas con discapacidad que luchan por ser reconocidas como sujetos de derechos.

Tras exigir explicaciones a González y no obtener una respuesta satisfactoria, Urresta buscó el respaldo de Rafael Correa. Sin embargo, según ella relató, el expresidente no solo restó importancia al incidente, sino que terminó respaldando a González con la frase: “Si vas contra Luisa, vas contra mí”. Para la asambleísta, ese momento marcó su decisión definitiva de abandonar el bloque y continuar su labor como legisladora independiente.

El episodio ha evidenciado fisuras dentro de la Revolución Ciudadana. Además de Urresta, otros legisladores han dejado la bancada en los últimos meses por discrepancias políticas o votaciones divergentes, como Sergio Peña y Jesús David Arias, este último fue expulsado por votar con la bancada de gobierno.

Por su parte, Peña ha sido una de las voces más críticas del correísmo en redes sociales. Su respaldo público a Urresta tras las amenazas puede interpretarse también como una señal de reconfiguración de alianzas en el Legislativo.

Con la salida de Urresta y la reciente expulsión de Santiago Díaz, acusado por violación a una menor, el correísmo se queda con 62 de los 67 legisladores con los que llegó al congreso en mayo de este año.

Sobre la controversia, Correa -sentenciado por corrupción y refugiado en Bélgica- calificó de “ridículo” todo el episodio en torno a los presuntos chats con insultos capacitistas. El expresidente aseguró que se trata de una “telenovela rosa” basada en una mentira comprobada, y sostuvo que Urresta sabía que los mensajes no eran reales. El ex presidente ecuatoriano acusó a la asambleísta de haber buscado pretextos para victimizarse y señaló que Urresta ha ofendido a González y a la asambleísta Viviana Veloz. Correa hizo su pronunciamiento en X y dijo que no tenía más tiempo para “shows baratos y vulgares”.

Por su parte, Luisa González respondió públicamente, el pasado 10 de julio, retando a Urresta a hacer públicos los supuestos chats a través de una pericia técnica. La ex candidata presidencial aseguró estar dispuesta a entregar sus dispositivos electrónicos y contraseñas para demostrar que los mensajes nunca existieron. En su mensaje, González acusó a Urresta de traición y sugirió que todo se originó en publicaciones del exasambleísta Peña.