Inteligencia artificial en la educación uruguaya: 2 mil docentes la usaron para crear contenidos en sus clases

Un alumno de la educación pública uruguaya con una "ceibalita" (Ceibal)

Los docentes uruguayos encuentran en la inteligencia artificial un “amigo poderoso” para la planificación de sus clases. Hace unas pocas semanas, los maestros de las escuelas y los profesores de la secundaria tienen a su disposición PowerBuddy, que asiste en la generación de contenidos para las clases y es un apoyo concreto para planificarlas, informó el semanario local Búsqueda.

En la primera semana en que esta herramienta quedó habilitada hubo más de 2.000 docentes que recurrieron a ella, de un total de 50 mil que hay en Primaria, Secundaria y UTU (un bachillerato alternativo que se brinda en Uruguay, enfocado en aprendizaje de oficios).

La jefa de Plataformas Educativas de Ceibal, Soledad Félix, declaró a ese medio uruguayo que la incorporación de esta funcionalidad implica “un salto” en el sistema porque se incorpora a CREA, que es la plataforma habilitada en Uruguay desde 2014 y que usa el 80% de los docentes. Esta plataforma es la que utilizan los docentes para pasar la lista de asistencias o publicar tareas a los alumnos.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim (Ceibal)

Ceibal es lo que anteriormente se conocía como Plan Ceibal. Originalmente fue un proyecto que tenía como lema “una computadora portátil a cada niño y maestro del Uruguay” y se implementó durante el primer gobierno del Frente Amplio.

Con el paso de los años, Ceibal se convirtió en un “centro de innovación educativa”, según define en su web. “Promovemos la integración de tecnologías digitales a la educación, con el fin de mejorar los aprendizajes e impulsar procesos de innovación, inclusión y crecimiento personal”, expresa la definición.

Para poder usar la inteligencia artificial, Ceibal compró PowerBuddy a un dólar por docente por año (unos USD 50 mil) a la empresa estadounidense PowerSchool, que también es la proveedora de CREA.

Alumnos de la escuela pública uruguaya con sus computadoras del Plan Ceibal

Ceibal destaca a PowerBuddy como el nuevo “amigo poderoso” de los docentes uruguayos. Ofrece una “mayor seguridad y privacidad” porque permite no tener que utilizar otras herramientas externas, ya que está integrada con CREA. Los datos, por tanto, se mantienen protegidos. Félix aclaró que la información no se comparte a terceros sino que se queda dentro de CREA.

PowerBuddy es un asistente que genera texto, que los docentes pueden editar, cambiarle la fuente, el color y agregarle imágenes. Pero además de esta posibilidad, son 32 las prestaciones que tiene la herramienta. Una de estas es sugerir preguntas para iniciar las conversaciones en clase y “fomentar el pensamiento crítico, adaptadas al tema y el nivel educativo que indique cada docente”. También sugiere “problemas de matemáticas contextualizados en situaciones reales”, para lo que cada maestro debe indicar “el tema, el objetivo, el nivel educativo, la cantidad de problemas, si desea incluir las respuestas y el idioma”.

Para Félix, PowerBuddy “puede usarse para trabajar temas como fracciones u otros contenidos de matemática” porque permite “generar preguntas de múltiple opción para estudiantes con situaciones contextualizadas que promuevan el razonamiento y la argumentación”.

La herramienta también ofrece sugerencias de preguntas de discusión para los estudiantes a partir de fragmentos de cuentos, y puede dar lineamientos para trabajar la lectura a partir de un texto en concreto o ideas para crear un juego para repasar un tema de clase, consignó Búsqueda.

Una vez que consideran que tienen el contenido que pretenden, pueden sumar esa tarea a CREA. “Esta es una herramienta para potenciar la labor docente. No sustituye de ninguna manera al maestro o profesor, que es el que tiene que tener la mirada crítica de esto sí y esto no”, expresó. Además, respondió que el material no les llega a los estudiantes con la advertencia de que el docente usó inteligencia artificial.

PowerBuddy no es la primera herramienta disponible para los docentes, que también tienen a disposición dos plataformas para enseñar y aprender matemática.