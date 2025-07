El presidente Boric recibió en su casa a la candidata vencedora en las primarias de la centroizquierda

Jara aprovechó de conocer a Violeta, la hija recién nacida del mandatario chileno.

Jeannette Jara, flamante vencedora de la primarias oficialistas que se llevaron a cabo este domingo con baja -aunque voluntaria-, participación, llegó la tarde de este lunes a tomar “onces” hasta la casa del presidente Gabriel Boric en el barrio Yungay a fin de recibir los parabienes del mandatario, quien se encuentra con cinco días de postnatal tras el reciente nacimiento de su hija, Violeta.

La abanderada del Partido Comunista se veía exultante tras su demoledora victoria (60,16%) sobre la aspirante del Socialismo Democrático, la exministra de Interior y Seguridad Carolina Tohá (28,07%). Y luego de la reunión, se dio tiempo para conversar con la prensa que la esperó afuera, aprovechando la ocasión para hacerle un guiño a la Democracia Cristiana, partido renuente hasta ahora a entregarle su apoyo.

“Estuvimos conversando desde lo humano a lo político. Nuestro Presidente es una persona muy afectuosa, así que recibí su saludo con mucho cariño y afecto”, partió contando.

A renglón seguido, la exministra de Trabajo valoró el trabajo político del mandatario y sostuvo que “bajo su liderazgo sí se pudo realizar una primaria en la centro-izquierda, no como en la derecha”. De paso, llamó al resto de los partidos de la colación a sumarse a su candidatura.

“Yo creo que va a ser una buena cosa que nosotros tengamos una coalición amplia que apoye la candidatura. Mañana vamos a tener también actividades con los otros partidos que forman la coalición y espero que se sigan sumando, la Democracia Cristiana, otros partidos. Más que pedirles que se sumen, lo que quiero contarles es que estoy a disposición para escucharles (...) saber cómo podemos construir juntos”, manifestó.

Tocante a los consejos que Boric pudo haberle dado -atendiendo su experiencia-, Jara señaló que “me dio varios consejos sobre todo de cómo enfrentar el tema de la campaña, y también me dio certezas de que el gobierno va a estar preocupado, con la prescindencia que corresponde, de gobernar hasta el último día y hacer su trabajo porque las personas que eligieron a un presidente de nuestro país, que es Gabriel Boric, lo eligieron por cuatro años completos”, cerró la mujer que enfrentará los candidatos de derecha en las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre.

La militante comunista pasó a liderar la carrera presidencial, según una encuesta.

Jara lidera última encuesta

Esta jornada, Panel Ciudadano-UDD publicó la primera encuesta post primarias, la que arrojó que gracias al trasvasije de votos desde su sector, Jara pasó a liderar la carrera presidencial con un 26% de las preferencias, superando al republicano José Antonio Kast (23%) y a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (19%). Pero, el informe también reveló que en escenarios de segunda vuelta, Jara caería ante ambos.

En ese hipotético acaso, la carta comunista -de quien se espera renuncie a su partido en un futuro próximo a fin de “blanquear” su imagen-, perdería en segunda vuelta con Kast por 34% v/s 46%, y también con Matthei (32% v/s 44%), aunque alrededor de un 20% de los encuestados dijo no saber aún por quien votará en noviembre próximo.

Finalmente, si los representantes de la “nueva derecha” y la “derecha tradicional” chilena pasan a segunda vuelta, Kast se erigiría como el nuevo presidente de Chile con el 35% de los votos gracias a los votos del líder libertario Johannes Kaiser, mientras que la exalcaldesa de Providencia solo lograría un 32%.

Eso sí, ante esta última pregunta el 33% de los encuestados aseguró que aún no sabe por quién votar o, peor aún, votaría nulo.