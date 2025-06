Crueldad extrema en Chile: dieron las gracias y apagaron la luz tras asaltar y amarrar a una familia

El primer hecho ocurrió en la comuna santiaguina de Las Condes.

Dos violentos asaltos tipo “turbazos” se registraron la madrugada de este lunes en las comunas santiaguinas de Las Condes y Peñalolén, presumiblemente perpetrados por la misma banda. Lo curioso del primer caso es que tras amarrar a los dueños de casa y su hijo y desvalijar la vivienda, los delincuentes se despidieron amablemente dando las buenas noches y apagando la luz, mientras la familia pugnaba por desatarse.

El atraco ocurrió en el pasaje Fernández Concha de dicha comuna, duró unos 20 minutos y fue perpetrado por al menos seis ladrones con el rostro cubierto, aunque los afectados creen que todos eran mayores de 25 años por su tono de voz.

Según explicó la madre de la familia, “estábamos durmiendo, mi marido, yo y mi hijo, y a las 2 de la mañana nos despertaron tipos encapuchados, todos vestidos de negro (...) nos pedían que les entregáramos dinero, una caja fuerte o lo que fuera, y al ver que no había nada de eso se empezaron a enojar mucho, empezaron a sacar todo lo que pudieron de la casa. Esto duró 20 minutos. Entre medio nos amarraron a los tres. Nos pidieron las llaves de los autos, del portón, de todo, y se llevaron todo lo que pudieron“, declaró la mujer.

Sin embargo, quizás al ver que el jugoso botín, “cuando estábamos tirados en el suelo maniatados con mi hijo, nos dijeron: 'buenas noches, muchas gracias, estamos trabajando y que tengan una buena noche‘. Apagaron la luz y se fueron. Es curioso la forma en que se despidieron, con amabilidad dentro de todo, pero irónicos, fue una burla en verdad".

El padre agregó que los ladrones tomaron además fotos de sus cédulas de identidad y los amenazaron con volver si es que daban aviso a la policía.

“Me dijeron que no los podía ‘sapear’, según ellos para eso estaban tomando una foto, porque cualquier cosa que yo dijera o tendiera a denunciar, ellos volvían”, aseguró el hombre.

Los antisociales huyeron en los dos vehículos de la familia y se llevaron además joyas, computadores, consolas de juegos, teléfonos móviles y dinero en efectivo.

El segundo robo afectó a una familia en la comuna aledaña de Peñalolén.

Robo en Peñalolén

Solo una hora después, seis sujetos ingresaron al hogar de un matrimonio en la calle Álvaro Casanova de la comuna cercana de Peñalolén. A punta de pistola, los sujetos amarraron a las víctimas, los encerraron en la cocina y desvalijaron la casa, llevándose tres automóviles y un botín estimado en USD 85 mil ($80 millones de pesos).

No obstante, esta vez los asaltantes se mostraron harto más violentos.

“Me di cuenta que estaban tratando de forzar la puerta y le grito a mi señora que llame a Carabineros, que nos quieren asaltar (...) Yo me entregué, levanté las manos, me tiraron al suelo, me golpearon y me sacaron una cadena, anillo y reloj. Me preguntaban ‘¿dónde está la caja fuerte, dónde está la plata’. De ahí se fueron al dormitorio donde estaba mi señora”.

La mujer, sin embargo, se había escondido en el baño y cuando trataba de avisar a los vecinos, uno de los rateros “me quitó el celular, me tiró al suelo, me pegó unas patadas y me amarró las manos. Yo creo que ellos venían sí o sí por los tres autos”.

“Llega un momento que te sientes tan vulnerada, como que te sacan todas tus fuerzas. Es que es como perder la vida. Les dimos todas las facilidades para que roben todo, para que se lleven todo lo que tienen de valor, así todos fueron agresivos”, cerró visiblemente afectada.

Debido a la similitud entre ambos hechos, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI).