Académicos y ex presidentes participarán del foro “Estado de derecho y democracia” el próximo 2 de julio en Buenos Aires

Interamerican Institute for Democracy (William Benshimol/Archivo)

Académicos y ex presidentes de la región participarán el próximo 2 de julio del foro “Estado de derecho y democracia”.

El destacado evento, organizado por el Interamerican Institute for Democracy, la Universidad Austral, Latin American and Caribbean Center, Florida International University e Infobae, contará con transmisión en vivo de Infobae.

A las 10:00 será la bienvenida, que estará a cargo de Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Luego será el turno del panel “Estado de derecho en Argentina”, cuyo moderador será Laureano Pérez Izquierdo, periodista y director de Infobae América.

Lenin Moreno, ex presidente de Ecuador (REUTERS/Daniel Tapia)

A las 10:10 tendrá lugar la presentación de la mano de Eduardo Gamarra, de la Florida International University (FIU). A las 10:20 será la exposición del estudio "Argentina Feudal" con Douglas Farah.

Luego habrá un espacio para comentarios. A las 10:50 disertará Alfonso Santiago, director de la Escuela de Política, Gobierno y RR.II. de la Universidad Austral; a las 11:00 lo hará Gabriela Hoberman, directora de Programas Académicos de Kimberly Green Latin American and Caribbean Center y las 11:10 Carlos Gervasoni, profesor asociado de la Universidad Torcuato Di Tella.

Después de esas intervenciones será el turno del panel presidencial “Estado de derecho en las Américas”, que tendrá la apertura a las 11:30 a cargo de Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.

El ex presidente argentino Mauricio Macri (FOTO: DANIEL VIDES)

A las 11:35 será la presentación. Daniel Hadad -fundador y CEO de Infobae- será el director del panel en el que conversarán el ex presidente argentino Mauricio Macri, el ex jefe de estado ecuatoriano Jamil Mahuad, la ex vicepresienta colombiana Marta Lucia Ramírez y el también ex mandatario de Ecuador Lenin Moreno. Entre los oradores también estará el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf.

A las 12:50 será la clausura del evento a cargo de Tomás Regalado, presidente del Interamerican Institute for Democracy.

Los datos del evento

Fecha: miércoles 2 de julio de 2025.

Dirección: Universidad Austral. Cerrito 1250 CABA C1010AAZ.

Buenos Aires.

Argentina.

RSVP: foroargentina@intdemocratic.org.

Transmisión en vivo: Infobae.