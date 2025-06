Declararon culpables a tres altos militares salvadoreños en retiro por el crimen de periodistas holandeses en 1982

En esta foto del 11 de marzo de 1982, de izquierda a derecha: Jan Kuiper, director; Koos Koster, productor; Joop Willemsen, camarógrafo; y Hans ter Laag, sonidista; caminan al norte de San Salvador, El Salvador, días antes de ser asesinados (Foto AP/Archivo)

Un tribunal de conciencia declaró culpables el martes a tres altos mandos en retiro de las fuerzas armadas de El Salvador por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982 mientras cubrían la guerra civil en el país centroamericano.

A 43 años del asesinato de los periodistas holandeses, el tribunal —compuesto por cinco mujeres— encontró culpables del crimen al ex ministro de la Defensa, general José Guillermo García, de 91 años; al ex director de la extinta Policía de Hacienda, coronel Francisco Morán, de 93 años; y al ex comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena, de 85 años.

Se trata del primer caso de crímenes de guerra en llegar a etapa de vista pública en El Salvador.

Los procesados no estuvieron presentes durante la vista pública. El general García y el coronel Morán, que según se asegura presentan estado de salud delicado, permanecen bajo custodia policial en un hospital privado de San Salvador, mientras que Reyes Mena vive en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia ordenó en marzo pasado que se iniciaran los trámites de extradición ante ese país.

El 17 de marzo de 1982, acompañados por guías de la guerrilla, los periodistas holandeses Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen intentaban ingresar a una zona controlada por los rebeldes, pero murieron al caer en una emboscada preparada por el ejército.

“Han declarado culpable del asesinato de los cuatro periodistas. El general García, el coronel Morán y el coronel Reyes Mena. La Fiscalía pidió para cada uno de ellos una pena mínima de 15 años”, dijo a The Associated Press Oscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos, que representa a la familia de las víctimas.

Agregó que, además, “hay una condena hacia el Estado salvadoreño por el retardo de justicia y que el comandante en jefe de la Fuerza Armada tiene que hacer un pronunciamiento en un plazo que le va a dar la jueza para pedir perdón por las víctimas de este caso”.

Pérez, quien ha encabezado la lucha para que los militares fueran a juicio, se declaró “lleno de mucha esperanza, pensando que el caso de los periodistas va a jalar a otros casos que también están demandando verdad y justicia. Estamos muy contentos, sobre todo que lo hacemos en nombre de los familiares que están en Holanda en vigilia, esperando precisamente este veredicto”.

El ex ministro de Defensa José Guillermo García es rodeado por la prensa a su llegada al aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero en San Luis Talpa, El Salvador, el 8 de enero de 2016 (Foto AP/Salvador Meléndez/Archivo)

Por su parte, el abogado Pedro Cruz, quien representa a las víctimas, explicó a la prensa que los acusados fueron condenados “a 15 años tomando en cuenta su condición de salud y de edad”, y que el jurado resolvió de una manera relativamente rápida, se convenció con la evidencia presentada y no ha habido lugar a dudas en la decisión.

Cruz calificó el juicio como “histórico”, debido al largo tiempo que esperaron los familiares de las víctimas y porque “se ha juzgado un crimen de lesa humanidad de esta manera”.

El ministro de Exteriores de Holanda, Caspar Veldkamp, celebró las condenas.

“Este es un momento importante en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de justicia para los cuatro periodistas holandeses y sus familiares”, afirmó Veldkamp en un mensaje en la red social X.

“Damos las gracias a las autoridades de El Salvador y a todos los que han trabajado sin descanso en este caso”, agregó.

En enero de 2016, el ex ministro García fue deportado de Estados Unidos luego de que un juez lo declaró responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante los primeros años del conflicto armado interno en El Salvador.

El proceso penal fue reabierto en 2018 después de que la Corte Suprema declaró en 2016 inconstitucional la Ley de Amnistía General de 1993, promovida por el ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), la cual impedía que se investigaran crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por la fuerza armada salvadoreña y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992.

El proceso marchó con lentitud, pero en marzo de 2022, familiares y representantes del gobierno de Holanda y de la Unión Europea exigieron a El Salvador que lleve ante la justicia a los responsables del asesinato de los periodistas holandeses, que fue documentado por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas.

Dicha comisión compiló los crímenes cometidos en El Salvador durante los 12 años de guerra civil.

En su informe, la comisión de la ONU concluyó que hay plena evidencia de que el asesinato fue consecuencia de una emboscada planeada por Reyes Mena con el conocimiento de otros oficiales, basándose en un reporte de inteligencia que los alertó de la presencia de los periodistas.

Otros militares como el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Rafael Flores Lima, y el sargento Mario Canizales Espinoza, también fueron acusados de participar en el crimen, pero tras el fallecimiento de ambos la justicia los sobreseyó.

Juan Carlos Sánchez, de la Mesa Contra la Impunidad, en declaraciones a los periodistas, calificó el inicio del juicio como “un paso trascendental que las víctimas han esperado por más de 40 años”. Abre la posibilidad, apuntó, de que se conozcan y resuelvan los asesinatos y violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado que terminó con la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992.

Las autoridades solo permitieron el ingreso al Centro Judicial a los fiscales, abogados de las víctimas y los defensores de los militares, así como a representantes de la Fundación Comunicándonos y delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

(AP)