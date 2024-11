José Mujica criticó a Luis Lacalle Pou por su moto Harley y luego se disculpó: “Se me fue la lengua”

Los ex presidentes Julio María Sanguinetti (d) y José Mujica (i), y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou (c).(EFE/Walter Paciello/Presidencia de Uruguay)

Durante buena parte de la campaña electoral, el ex presidente uruguayo José Mujica estuvo fuera de escena. La recuperación de un cáncer de esófago lo obligó a estar al margen de la mayoría de las actividades del Frente Amplio y de los actos de apoyo al candidato Yamandú Orsi. Pero en la recta final hacia el balotaje, la participación del líder de la izquierda aumentó y generó polémica.

Uno de sus comentarios más sonados fue una crítica al actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, por tener una moto Harley, que estimó que vale unos USD 50.000. Luego se disculpó por su crítica.

En una entrevista con el programa Nada que perder de M24, Mujica cuestionó al gobierno, a los sindicatos y a sus propios compañeros del Frente Amplio por la falta de compromiso. “No le pagan un café con leche a un desgraciado que está muerto de hambre”, cuestionó, y recordó que durante su gobierno destinaba la mitad de su sueldo a un programa de viviendas.

“Le di más de medio millón de dólares. Y esa escuela (en referencia a un centro de estudios cerca de su casa) me costó casi medio millón de dólares. Es decir, yo trabajé de presidente al pedo porque en realidad viví explotando a Lucía (Topolansky, su esposa), viviendo a costillas de Lucía. Yo regalé todo lo que me pagaron. Igual no precisaba”, dijo.

El ex presidente José Mujica criticó a Luis Lacalle Pou y luego pidió disculpas (REUTERS/Mariana Greif)

Fue en ese marco que lanzó la crítica hacia el presidente. “Son unos miserables (los políticos). Este Lacalle se compró una moto de USD 50.000, tiene dos camionetas al pedo. Estos son los padres de la patria. Dejate de joder. Son unos vinteneros ordinarios”, sostuvo.

“Yo creo que la política y hacer plata hay que separarlo. A los que les guste mucho la plata hay que correrlos de la política porque confunden una cosa con otra. Y la izquierda debería discutir estos temas”, señaló.

Lacalle Pou fue consultado días después en una rueda de prensa por los dichos del ex presidente. “El ruido y subir el volumen creo que no ayudan. Yo no he actuado así en estos cuatro años y medio. Quedan pocas horas para la segunda vuelta y también se trata de gestionar emociones. Hay algo que todos tenemos que hacer, los dirigentes políticos, algunos más que otros. En mi caso, como presidente de la República, bajar la pelota, no dar manija y que la gente decida a quién va a acompañar”, señaló.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en moto por el puerto de Punta del Este, luego de navegar (FM Gente)

“Yo sé decir cosas. Hace algunos años no grito, seguramente sepa gritar. Hace años que no insulto, seguramente me salga insultar. Ahora, ¿cuál es la tarea de un gobernante? Si no podés unir, no podés hacer nada. Hay que mantener la calma”, declaró.

Lacalle Pou continuó diciendo que termina su mandato “sin levantar el volumen y sin haber hablado mal de nadie”. “Obviamente que la sangre calienta en estos días, hay que tener termostato; por suerte le hago el service seguido”, señaló.

Este jueves Mujica pidió disculpas. Entrevistado en Radio Sarandí, señaló que se le “fue la lengua por calentura” cuando criticó a Lacalle Pou. “Pido disculpas al pueblo uruguayo no por el contenido, lo que dije lo suscribo, sino por la forma. No es momento de decir eso”, señaló.

El líder de la izquierda explicó que los dirigentes del gobierno actual se caracterizaron por darle “palo” al Frente Amplio cada vez que iban a informar a la opinión pública. “Entonces a uno se le van cargando las pilas y de vez en cuando se le termina escapando la moto. También dice disparates. Y eso no le hace bien al clima de mutua relación”, reconoció el ex presidente.