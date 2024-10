Expectativa por conocer si finalmente Evo Morales declarará ante la Fiscalía por el caso de trata y estupro

El expresidente Evo Morales durante una conferencia de prensa el 8 de octubre de 2024. REUTERS/Patricia Pinto

Este jueves es un día clave en el futuro político de Evo Morales. El exmandatario fue citado a declarar en una investigación que lo acusa de trata y estupro, por supuestamente haber embarazado a una adolescente en el año 2016, durante su gestión como presidente. Si no se presenta, el ministro de Justicia, César Siles, informó que puede ser aprehendido.

La comisión de fiscales que lleva el caso lo citó a las 10:00 de la mañana en la Estación Policial Integral de Tarija (al sur de Bolivia) y según los medios locales está previsto que brinde su declaración a las 16:00 (EST). Morales ha calificado el caso como una persecución judicial en su contra, pero ha informado que asumirá su defensa legal en este caso. “No me voy a escapar (…) ahora me toca defenderme legalmente con un equipo de abogados. Anoche me llamaron, hay 200 abogados dispuestos a defenderme gratuitamente”, manifestó en conferencia de prensa el martes.

Sin embargo, ni él ni sus abogados han confirmado que vaya a presentarse ante los fiscales. En miércoles por la noche, en una entrevista en la radio Kawsachun Coca Evo Morales denunció que el caso es una persecución montada por el Gobierno de Luis Arce con el respaldo de Estados Unidos, con el fin de eliminarlo del escenario político.

“El objetivo es descabezar al movimiento popular boliviano. Todo es producto de la desesperación del Gobierno que no tiene ninguna respuesta a la crisis y tampoco tiene ninguna posibilidad electoral”, escribió el expresidente en su cuenta de X horas antes de su declaración.

Policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen pegaron la citación a declarar en la vivienda de Evo Morales en Cochabamba la mañana del martes 8 de octubre de 2024. Foto: El Deber

El líder cocalero también manifestó que hay movimiento de tropas policiales para su detención. Sin embargo, Gregorio Illanes, comandante departamental de la Policía Boliviana, informó que hay un operativo planificado con 620 funcionarios para garantizar la seguridad en la toma de declaración al expresidente y evitar posibles conflictos.

Junto a Evo Morales deberán declarar también los padres de la víctima, quienes están acusados de haber permitido el encuentro sexual de su hija con el entonces presidente a cambio de obtener beneficios políticos.

Según la denuncia, Evo Morales y la menor de edad tuvieron una hija en 2016, a la que registraron dos años más tarde en Yacuiba, una localidad fronteriza con Argentina, y la partida de nacimiento constituye una de las pruebas del caso. Cuando ocurrió el supuesto embarazo, Evo Morales tenía 57 años y la joven 15.

El caso fue abierto en 2020, durante el gobierno interino de Jeanine Añez pero no prosperó. Según Evo Morales fue cerrado por falta de pruebas y no debería ser juzgado dos veces por el mismo delito. Sin embargo, el 26 de septiembre de este año, el caso fue analizado por una comisión de fiscales que decidió emitir un mandamiento de aprehensión en su contra.

El expresidente de Bolivia durante una conferencia de prensa el 4 de octubre de 2024. REUTERS/Patricia Pinto

La orden de captura quedó sin efecto luego de que una jueza de Santa Cruz concediera una acción de libertad a favor de Morales interpuesta por sus abogados. El caso luego fue declarado en reserva judicial para proteger a la menor involucrada pero continúa en investigación.

Según Evo Morales, entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre, se iniciaron ocho procesos en su contra, en lo que considera una campaña de lawfare en represalia por la marcha que organizó en protesta contra el Gobierno de su exministro de Economía. “El gobierno traidor ha desatado una guerra judicial, la criminalización de la protesta social y la persecución a la oposición política para pretender proscribirnos. Pero a los pueblos que protagonizan su historia no se los puede proscribir. Venceremos todos los obstáculos”, escribió.

Anuncian bloqueos si se detiene a Evo Morales

Ante la convocatoria a declarar, dirigentes de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba advirtieron la semana pasada con “convulsión e insurgencia” si detienen a su máximo dirigente.

Este jueves, el senador Leonardo Loza, también miembro de las organizaciones cocaleras, amenazó con un bloqueo de caminos si se arresta a Evo Morales. “Si sale una orden de aprehensión o se intenta aprehenderlo, inmediatamente se activa bloqueo nacional de carreteras en los nueve departamentos del país. Estamos en estado de alerta en defensa de Evo”, declaró Loza en una concentración en Chimoré, Cochambaba, uno de los bastiones políticos del evismo.

Dirigentes de las seis federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba se pronunciaron a favor de Evo Morales. En conferencia de prensa, advirtieron movilizaciones si detienen al jefe del MAS. Foto: Red Uno

El caso se enmarca en la crisis interna en el Movimiento Al Socialismo en la que los dos líderes políticos, Luis Arce y Evo Morales, disputan el control del partido y la candidatura de las elecciones presidenciales de 2025.

La votación está prevista para el 17 de agosto del próximo año. Según los tiempos electorales, la titularidad del partido debería definirse hasta diciembre de este año y el registro de candidatos tiene plazo hasta abril del próximo, lo que apura la resolución de las grietas internas del Movimiento Al Socialismo.