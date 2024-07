Ecuador: dos bebés fueron encontrados asesinados e investigan al padre como principal sospechoso

El asesinato de los pequeños consternó a los miembros de la comunidad. (Captura de Pantalla Sonidos y Sentimientos)

Dos bebés fueron asesinados en su hogar cuando la madre los dejó solos por un momento. Los gemelos, de apenas un año, fueron encontrados muertos por la mujer, que había salido de la casa para recoger hierba para sus cuyes (conejillos de india). Apenas vio la escena desgarradora la madre avisó a sus familiares y pidió ayuda al ECU-911, pero fue muy tarde. El principal sospechoso es el padre de los gemelos y ex pareja de la mujer y se cree que los asfixió con un pañuelo.

Según los testimonios de los vecinos del lugar, la tarde del 28 de junio, cuando sucedió el asesinato, le habían advertido a la madre que dos hombres estaban rondando la vivienda. Cuando la madre salió por la comida de los animales, esos sujetos la atacaron e intentaron ahorcarla con el cable de un celular, según publicó Primicias. “Intentaron matarla y a Dios gracias ella se ha defendido”, dijo una mujer de la comunidad a los medios locales. Cuando la madre llegó a su casa encontró a los niños muertos. De acuerdo con Expreso, la Policía Nacional identificó a dos sospechosos que habrían huido en una camioneta azul, pero hasta el momento no se ha confirmado su captura.

“Estuve con mi hija hasta la una de la tarde y, justamente, la iba a llevar a Cayambe, pero por los niños no quiso salir. A la 14:35 me llegó un audio en el que me decía que en la casa están dos hombres. Al llegar a la vivienda, ya los niños estaban muertos”, dijo el abuelo de los gemelos a STV Canal 6, según recogió Teleamazonas. “Quiero que el mundo me ayude a localizarlos. No hemos tenido problemas con nadie, somos una familia bien tranquila”, suplicó el abuelo de los bebés.

La Policía busca a los sospechosos, uno de ellos el papá de los niños. (Captura de pantalla Sonidos y Sentimientos)

La abuela de los bebés envuelta en llanto y desesperada dijo a Sonidos y Sentimientos de Cayambe: “Les mataron a mis nietitos... Ni la comuna ni la justicia hizo nada”.

Las publicaciones de medios locales indican que el sospechoso y padre de los bebés, de 18 años, tenía una boleta de auxilio pues, según los familiares de la víctima, este maltrataba a la mujer y la habría amenazado de muerte, según Primicias. Este doble crimen que ha conmocionado a la comunidad de San Miguel del Prado, a 75 kilómetros de Quito. Las autoridades están llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos.

Los niños están indefensos en Ecuador

Los últimos datos publicados por Unicef en Ecuador indican que los homicidios contra niños, niñas y adolescentes aumentaron en un 700 %, desde 2019 a 2023. Tan solo el año pasado se registraron 770 asesinatos cuyas víctimas eran menores de edad: 248 tenían entre 0 y 4 años, otros 468 eran adolescentes entre 15 y 19 años, los 54 restantes estaban tenían entre 5 y 14 años.

En esta imagen de archivo, las piernas de un hombre descuartizado asoman de una bolsa arrojada en una calle con niños jugando y perros, en el vecindario de Colinas de la Florida, en Guayaquil, Ecuador. (AP Foto/Rodrigo Abd, archivo)

De acuerdo a una publicación de EFE, en Ecuador, el 36% de los niños vive en hogares pobres, según revelaron, en junio, varias organizaciones no gubernamentales (ONG) relacionadas con la infancia. Esta situación afecta a la nutrición, acceso a educación y salud de los infantes. La situación es peor en zonas rurales (43%) y entre la población indígena (61%). El informe resalta el aumento del empleo infantil y la violencia contra menores, con una impunidad del 95% en denuncias. Las ONG han exhortado al gobierno para que se implementen políticas públicas efectivas para mejorar el bienestar infantil.

Por su parte, Unicef ha enfatizado que en el país 1 de cada 2 niños menores de 5 años es maltratado física o psicológicamente en su hogar y que, cada día, 6 niñas entre 10 y 14 años de edad alumbran: “Estos nacimientos son producto de la violencia sexual”, resaltó Unicef. “Es muy probable que un niño, niña o adolescente que sufre algún tipo de violencia sea más propenso a experimentar otros tipos de violencia a lo largo de su vida o que actúe de manera violenta en un futuro. Debemos dejar de normalizar la violencia y cortar con todas sus expresiones”, afirmó Luz Ángela Melo, representante de UNICEF en Ecuador, durante el lanzamiento de la campaña #CortaLaViolencia, en mayo de este año. La iniciativa pretende que los ciudadanos logren identificar situaciones de violencia contra la niñez que se naturalizan e intenten prevenirlas y combatirlas. Según un comunicado del fondo de las Naciones Unidas, “la violencia siempre deja secuelas dolorosas. Afecta el desarrollo del cerebro, repercute en el crecimiento físico, cognitivo, emocional y social de los niños y niñas. También impacta negativamente en el rendimiento académico, puede llevar al abandono escolar y afectar la capacidad de generar ingresos en el futuro. Esto redunda en una economía más frágil para el país e impone una mayor carga sobre los sistemas de salud, educación y bienestar”.