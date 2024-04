Sin inmutarse ante el peligro y el poder, el cardenal Álvaro Ramazzini mantiene la lucha por los migrantes y los pobres en Guatemala

El cardenal Álvaro Ramazzini posa para una foto durante una entrevista en su oficina en Huehuetenango, Guatemala, el viernes 22 de marzo de 2024. Elevado por el papa Francisco en 2019 a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica, Ramazzini ha continuado su enfoque en los pobres, los indígenas y los migrantes. (AP Foto/Moisés Castillo)

Cuando más de 100 hombres que llevaban una elaborada carroza de Jesús se detuvieron ante él, el cardenal Álvaro Ramazzini no perdió tiempo en hacer un llamado a la justicia social, el sello distintivo del ministerio de primera línea del obispo católico durante décadas.

“Esperemos que esta procesión reviva en el corazón la voluntad de descubrir a Jesucristo presente en la persona que sufre”, dijo Ramazzini en un discurso improvisado, señalando a las decenas de ancianos y discapacitados que se alinean en una calle del barrio más antiguo de Ciudad de Guatemala. “Si no tenemos esa habilidad, no me digas que eres cristiano, no lo creeré”.

Elevado por el Papa Francisco a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica, Ramazzini ha continuado con su enfoque inquebrantable en los pobres, los indígenas y los migrantes. Eso le ha granjeado un gran afecto de los marginados y muchas amenazas de violencia, incluidos rumores de una orden de arresto, mientras su Guatemala natal lucha contra la agitación política y sigue siendo un foco de migración a Estados Unidos.

En la procesión, durante la temporada de Semana Santa, no se anduvo con rodeos para el gobierno de Guatemala. Denunció la falta de prestaciones de seguridad social para los ancianos que dejaba a muchos sintiéndose como “mendigos indigentes”, antes de colocar en la carroza una placa en honor a los voluntarios de cuidado de ancianos por invitación a quienes había conducido seis horas desde su diócesis.

Muchos de los ancianos a los que los voluntarios habían llevado en sus sillas de ruedas y andadores a la ruta procesional apenas podían creer lo que veían sus ojos cuando vieron al cardenal de 76 años pasear por la calle para mezclarse con ellos, dijo la organizadora del grupo, Teresita Samayoa Bautista.

El cardenal Álvaro Ramazzini, en el centro, y voluntarios católicos esperan la llegada de una procesión religiosa, en Ciudad de Guatemala, el sábado 23 de marzo de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)

“Esto es para evangelizar con acciones”, dijo. “Para mí, él era la voz de un pueblo que no puede hablar y está sufriendo. Tal como lo haría Jesús. Esto es lo que se llama compromiso con un pueblo, no importa si es religioso o no”.

En una entrevista reciente con The Associated Press en su modesta oficina en Huehuetenango, Ramazzini dijo que experimentar los desafíos de Guatemala, desde la guerra civil en adelante, consolidó su compromiso de traducir la fe en acción.

“Así es como seremos juzgados al final de la vida, ¿verdad? ´Tenía hambre, no diste algo de comer. Tenía sed, no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaste’”, dijo Ramazzini, citando el Evangelio. “Intento, en la medida en que mis debilidades humanas y mis limitaciones me lo permiten, hacer de esto lo que guíe mi vida”.

De los más de 400.000 sacerdotes católicos que hay en el mundo, solo hay 128 cardenales electores -el papel que asumió Ramazzini en 2019- encargados de servir al Papa como sus principales consejeros en el gobierno de la Iglesia y elegir al siguiente.

Eso abre puertas en todos los continentes “a niveles a los que muchos guatemaltecos no tienen acceso”, dijo Ramazzini. Trata de aprovechar sus reuniones con la iglesia y los líderes políticos “para transmitir las preocupaciones y necesidades de las personas con las que sirvo todos los días”.

Fieles, acompañados por sus enfermeras y voluntarios, esperan para ver la procesión anual de Jesús del Consuelo, en Ciudad de Guatemala, el sábado 23 de marzo de 2024. Cuando más de 100 hombres que llevaban una carroza religiosa se detuvieron cerca, el cardenal Álvaro Ramazzini no perdió tiempo en pedir justicia social, el sello distintivo del ministerio de primera línea del obispo católico durante décadas. (AP Foto/Moisés Castillo)

Durante la mayor parte de los más de 50 años transcurridos desde su ordenación, Ramazzini ha sido obispo en San Marcos y luego en Huehuetenango. Estas regiones montañosas, predominantemente indígenas, fueron duramente golpeadas por la guerra civil de Guatemala, que terminó en 1996, y desde entonces han luchado contra la pobreza extrema y el narcotráfico, empujando a cientos de miles de jóvenes locales a emigrar a Estados Unidos.

Abierto en la defensa de los grupos indígenas, los recursos naturales y los derechos democráticos, Ramazzini también ha estado abogando por lo que él llama un enfoque “estricta y esencialmente humano” de la migración. El otoño pasado, se convirtió en presidente de la red de migración de la Conferencia Episcopal Latinoamericana.

Ramazzini argumenta que mientras las personas no puedan encontrar trabajos que les paguen lo suficiente para garantizar que ellas y sus familias puedan sobrevivir, continuarán embarcándose en viajes peligrosos, donde las redes criminales generalizadas se aprovechan de ellos en el camino y sus derechos apenas están protegidos una vez que llegan a su destino.

Y aunque Estados Unidos no tiene ningún problema en permitir la entrada de jugadores como la estrella del fútbol argentino Lionel Messi, quien recientemente se mudó a Miami, el cardenal agregó: “Para los cientos de migrantes que trabajan día y noche, día y noche para apoyar la economía estadounidense... Para ellos nada, la situación migratoria no se puede arreglar”.

Apoyar a los migrantes en ambos lados de la frontera es una prioridad tanto para Ramazzini como para su homólogo en Estados Unidos, el obispo Mark Seitz de El Paso, Texas, quien tiene un refugio literalmente en el patio trasero de su sede diocesana y preside el comité de migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

El cardenal Álvaro Ramazzini recibe el birrete rojo de tres picos de manos del papa Francisco dentro de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 5 de octubre de 2019. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo)

“Sería difícil encontrar otro líder en la Iglesia o en Centroamérica en el que los pobres confíen más que él”, dijo Seitz sobre Ramazzini, con quien ha estado trabajando durante algunos años para encontrar formas de que la Iglesia aborde las causas fundamentales de la migración.

No es que la iglesia en Huehuetenango tenga los recursos financieros para alterar la grave situación: no hay suficiente dinero para crear empleos que mantengan a la gente en el país o incluso “para garantizar que la gente no se pierda tres comidas al día”, dijo Ramazzini.

Las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en la región, como Global Refuge (anteriormente conocida como Servicio Luterano de Inmigrantes y Refugiados) y Pop No’j, que se enfoca en grupos indígenas, dicen que cada aldea ha enviado migrantes al norte debido a la pobreza y el atractivo de los empleos estadounidenses. Las asombrosas deudas de contrabando significan que la mayoría de los que son deportados solo lo intentan de nuevo, para no perder las pequeñas parcelas de tierra que las familias ponen como garantía y necesitan cultivar lo poco que comen.

Incluso algunos de los voluntarios del ministerio diocesano católico de migrantes han emigrado recientemente, dijo el reverendo Fredirick Gandiny, quien dirige el programa desde su parroquia en Santa Ana Huista, un pueblo a menos de una docena de millas de la frontera con México.

La misión principal del ministerio se ha convertido en ayudar a los niños y empoderar a las mujeres que tienden a ser excluidas de la toma de decisiones, a pesar de que son la gran mayoría de las que quedan en sus comunidades.

El cardenal Álvaro Ramazzini y un voluntario católico caminan junto a una alfombra de aserrín en Ciudad de Guatemala, el sábado 23 de marzo de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)

Pero el ministerio de migrantes puede ser peligroso porque las redes de contrabandistas operan a lo largo de la frontera, dijo Gandny, por lo que confían en “la gracia de Dios”.

Durante la guerra civil, Ramazzini recibió amenazas de muerte y necesitó guardaespaldas. A finales del año pasado, durante una serie de intentos de los fiscales guatemaltecos de impedir que el presidente electo progresista Bernardo Arévalo asumiera el cargo, el cardenal escuchó que podría ser acusado y detenido.

La Conferencia Episcopal del país había instado a que se respetara el proceso electoral. Ramazzini dijo que escribió una carta personal a la fiscal general, preguntándole si estaba actuando de una manera coherente con su fe católica, pero no recibió respuesta.

Después de haber atendido a presos en la cárcel de Huehuetenango, Ramazzini se ha preocupado por las condiciones que enfrentaría si terminara tras las rejas como otros que lucharon contra la corrupción.

“Así que sí, me imaginaba un poco así, ¿verdad? Sin libertad. Pero bueno, estos son los riesgos”, dijo Ramazzini. “Uno sabe que la vida está en las manos de Dios”.

