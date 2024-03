Un dirigente de un equipo de fútbol uruguayo lanzó un piedrazo a un árbitro y se suspendió el campeonato

Agreden a árbitos en Uruguay tras el partido entre Peñarol y Racing por el Campeonato Uruguayo

(Desde Montevideo, Uruguay) - La quinta fecha del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo fue suspendida cuando todavía faltaban cinco partidos por disputarse. Luego del encuentro entre Racing de Montevideo y Peñarol –jugado en la noche del sábado en el Parque Viera–, uno de los árbitros fue agredido con un piedrazo que cayó en su rostro. Esa misma noche la gremial de jueces decidió paralizar la actividad.

Sobre la una de la madrugada del domingo, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) comunicó la decisión. En un texto publicado en las redes sociales, expresó su “más absoluto repudio” por los hechos de violencia que sucedieron en el Parque Viera. Audaf detalló que el árbitro asistente Federico Piccardo fue “agredido en forma cobarde” por un aficionado que se encontraba en la parcialidad de Racing.

“Esta directiva sostiene que los hechos de violencia hacia nuestro colectivo no han cesado, incluso agravándose y reiterándose en el tiempo, haciendo imposible el normal desempeño de la actividad”, dice el texto de los árbitros.

Los jueces realizaron la denuncia policial mientras el árbitro asistente era revisado por una emergencia móvil. El agresor fue el secretario general de Racing, informó el portal Referí. Si bien no fue detenido, estaba previsto que el domingo se presentara en la policía por su propia voluntad.

La hinchada de Racing en el Parque Viera de Montevideo

Además de la suspensión del fútbol de Primera división, también se paralizó el fútbol de la Segunda división y de las formativas porque los árbitros no están dispuestos a trabajar en estas condiciones, según el diario deportivo Ovación. Es la segunda vez en el año que sucede un hecho de violencia que afecta a los jueces: el 25 de febrero, los hinchas de Cerro le lanzaron un proyectil al árbitro asistente Julián Pérez.

A ese hecho se le suma la invasión de hinchas de Rampla en enero, cuando este equipo le ganó a Juventud y logró el ascenso a la primera categoría. En este caso, no hubo una agresión directa a los árbitros pero no se respetaron las normas.

Después de la agresión de los hinchas de Cerro, se decidió instalar en los estadios un coordinador de los aspectos de seguridad –llamado evaluador– y se definió el traslado de los árbitros para ciertos partidos, pero esto no hizo que la realidad cambiara.

Los jueces pretenden ir un paso más allá en sus reclamos y una de las medidas que evalúan es pedir que la Policía esté en las tribunas para que realicen un cordón en el momento que entran los jueces y que salen de las distintas canchas.

La hinchada de Racing de Uruguay en el Parque Viera de Montevideo, durante un partido contra Peñarol (@CampeonatoAUF)

Lo que sucedió el sábado lo consideran una falla en el operativo, porque el clima en el encuentro estaba enrarecido. De hecho, Leodán González, el árbitro central, recibió insultos durante el encuentro. En especial, cuando fue a mostrarle la tarjeta amarilla al técnico de Racing, Eduardo Espinel. La tensión escaló en los minutos finales del encuentro y terminó con la agresión sobre el asistente.

Otra medida que evalúan solicitar los jueces es que se vuelva a implementar la manga en los estadios, en especial en los que hay poca distancia entre las tribunas y la cancha.

Los clubes, sin embargo, están preocupados porque estas decisiones implican un aumento de los costos de los partidos, cuya organización en general da pérdidas en el fútbol uruguayo.

Todavía no está claro cuando los árbitros definirán el levantamiento de la medida. El secretario de Audaf, Héctor Bergaló, declaró en el programa Minuto 1 que la solución no será hoy. “Es una locura lo que está pasando y conversando no hemos llegado a mucho. Vamos a hacer todo lo posible para que los plazos se acorten. Esperamos las certezas de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol)”, declaró.