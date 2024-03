El ministro de Justicia chileno le pidió al director de Carabineros que “evalúe su renuncia”

“Es un acto de responsabilidad de la autoridad involucrada el tomar una decisión que proteja a su institución”, aseguró Cordero.

(Desde Santiago, Chile) Tras la renuncia de Sergio Muñoz, director de la Policía de Investigaciones (PDI) chilena – quien será formalizado este martes por filtrar información reservada al abogado Luis Hermosilla, imputado por el Caso Audios -, la presión sobre el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien en mayo será formalizado por su eventual responsabilidad de mando en apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante estallido social de 2019, volvió a acrecentarse.

La noche de este lunes, en el programa político “Tolerancia Cero”, de CNN Chile, el Ministro de Justicia, Luis Cordero, reveló que en el caso de Muñoz, “el Ejecutivo instó por la renuncia del director y él presentó su renuncia, porque el Gobierno ha señalado que (la formalización) es un punto de inflexión”, por tratarse de una instancia en que “se conoce una serie de detalles que para el público no son conocidos”.

“Sin embargo, el Gobierno ha transmitido que una situación como esa no sólo distrae, sino que en el caso de las altas autoridades públicas, tiene que ver con la dignidad de la función pública que éstas desempeñan, por eso, el hito procesal es un punto de inflexión”, subrayó.

Consultado entonces por la permanencia del general Héctor Yáñez en el cargo, quien será formalizado el 7 de mayo, replicó que “lo que el Gobierno ha señalado, y en particular yo he dicho a propósito de esa fecha, es que también es un acto de responsabilidad de la autoridad que está involucrada el tomar una decisión que proteja a su institución”.

Por ende, el ministro de Justicia admitió que “esperaría que el director general evaluara su renuncia antes” de ser formalizado, aseguró.

Sin embargo, recordó que solicitar su renuncia “es una atribución exclusiva del Presidente de la República, y el Ejecutivo está tratando de garantizar la continuidad institucional de la policía, en un contexto de seguridad que me parece que es muy evidente. Y parte de ejercer correctamente las atribuciones es también cuidarlas”.

Fuego cruzado

La situación del director General de Carabineros ha generado marcadas diferencias políticas: mientras en el oficialismo piden al Gobierno solicitar su renuncia, en la oposición acusan una persecución contra Yáñez.

“No es posible que personajes que van a ser formalizados puedan encabezar dos instituciones que son claves en la persecución del crimen organizado. Si no renuncia el general director de Carabineros, el Ejecutivo debería pedírselo por dignidad del cargo que ostenta”, afirmó la diputada comunista Carmen Hertz.

Su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló por su parte que “son casos completamente distintos el de la Policía de Investigaciones con Carabineros. Nosotros en el caso de Carabineros hemos visto una verdadera persecución por parte de la fiscal Chong respecto a todos los carabineros que estuvieron presentes el año 2019″.

“Valoramos que se le haya aceptado la renuncia del director de la PDI, pero creemos que son causas completamente distintas”, puntualizó el parlamentario.

Respecto a la crisis de confianza que genera el hecho de que los dos jefes de las policías chilenas sean cuestionados en medio de la llamada “crisis de seguridad”, producto de la expansión del crimen organizado en el país, la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, advirtió que “a todos nos pasa que la situación de inseguridad es algo que o hemos vivido directamente, alguien cercano a nosotros o alguien conocido a nosotros lo ha vivido”.

“Por lo tanto, es algo sobre lo que hay que trabajar y no bajar nunca la guardia. Por eso digo que esto es algo mucho más integral, no termina en una persona y abarca todo lo que tenga que ver con institucionalidad, con sistemas de inteligencia, algo que no tenemos en Chile y eso ha quedado en evidencia”, acusó la parlamentaria.

La diputada oficialista Gael Yeomans, finalmente, aseguró que “es necesario despejar a quienes están involucrados en este tipo de casos de quienes hacen su trabajo y que, lógicamente, les afecta que sus altos mandos puedan estar involucrados en este tipo de situaciones. La corrupción no es admisible en este tipo de instituciones. Lamentablemente, en esto hemos visto lo que ha sucedido en los últimos años, no es la primera vez”.