Ex director de la Agencia de Inteligencia chilena aseguró que el crimen de Ronald Ojeda fue “una operación de inteligencia bien planificada”

Yuseff recordó que la relación del crimen organizado -en particular el Tren de Aragua- con el chavismo es antigua,

(Desde Santiago, Chile) Gonzalo Yuseff Quirós, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, se refirió al macabro crimen del exteniente del ejército venezolano, Ronald Ojeda, asegurando que todo indica que se trata de “una operación de inteligencia”.

A pesar de que reconoció que “la información que tengo es la misma que está disponible para todos los ciudadanos a través de la autoridad”, Yuseff aseveró en una entrevista con El Mercurio de Valparaíso que “me parece que se trata de una operación de inteligencia por cuando el secuestro tiene una finalidad política”.

“La operación de inteligencia no dice relación con la ejecución por un grupo estatal necesariamente, sino que por el objetivo político de la acción. Las cuestiones de inteligencia son conspirativas, se obra de manera informal, se hace sin registro, con precauciones. Quizás nunca sepamos qué pasó o a lo mejor antes de que salga publicada esta nota sí lo sepamos, pero por los antecedentes públicos conocidos al momento, me parece que puedo afirmar que se trata de una operación de inteligencia”, subrayó.

Según explicó, un plagio “así de bien hecho no es una obra de un grupo de poca preparación. Lo que pasa es que esa operación la puede realizar alguien de fuerzas especiales o acostumbrado a este tipo de operaciones de inteligencia: está bien planificada, el número de personas es el adecuado. Sin duda requiere una preparación y, además, tiene una operación impecable, entonces eso también da cuenta del profesionalismo de los que ejecutaron esta acción”.

El exjefe de inteligencia chileno cree que el asesinato de Ronald Ojeda tiene motivaciones políticas.

El abogado y también exfiscal recalcó la importancia de conocer las verdaderas motivaciones del crimen. “Sin perjuicio de que se pueda avanzar en la investigación respecto de los autores materiales -que, de paso, cabe mencionar que hasta ahora hay un detenido como presunto involucrado-, siempre va a surgir la duda respecto de la motivación y quiénes en definitiva resultan beneficiados con una acción de este tipo”.

Por eso, agregó: “creemos que hay un margen de incertidumbre importante que se va a mantener más allá del esclarecimiento concreto de los autores materiales” del delito. Lo otro que hay que tener en cuenta, añadió, “es que la relación del crimen organizado -en particular el Tren de Aragua- con el chavismo es antigua, y en general el quehacer de muchas operaciones se materializa a través de acciones de organizaciones tan flexibles como las que conocemos en este caso”.

Finalmente, sobre la tesis de que el régimen de Nicolás Maduro estaría detrás de los hechos, Yuseff reflexionó sobre si Ojeda “es una verdadera amenaza para el régimen venezolano. Yo creo que la respuesta es no y eso también tiene que orientar el análisis de inteligencia, más allá del tema policial. Lo haya ejecutado quien lo haya ejecutado, esta acción tiene un carácter propagandístico. Y cerca de las elecciones (en Venezuela) no deja de ser un elemento a considerar, viéndolo desde una perspectiva más estratégica. En Venezuela hay elecciones en menos de un año, de hecho a la opositora María Corina Machado la inhabilitaron, pero ¿será peligroso este teniente? No. Entonces la conclusión desde el punto de vista más estratégico, es que es un acto propagandístico, o quieren mandar una señal, pero todo eso está marcado por las elecciones. Creo que es un tema que hay que considerar”, concluyó.