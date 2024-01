La investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio reveló que hubo rastreos irregulares a celulares

El candidato presidencial ecuatoriano asesinado Fernando Villavicencio, en una fotografía de archivo. (EFE/José Jácome)

La comisión ocasional multipartidista de la Asamblea Nacional, creada con el propósito de investigar el asesinato de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial asesinado en un atentando en agosto de 2023, se instaló para recibir la declaración de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno, y Bolívar Tello, director del ECU911, además de otros funcionarios. Palencia se ausentó a la cita.

Según un comunicado oficial de la Legislatura, Tello se limitó a explicar el uso de la herramienta de rastreo Mobile Locator, desarrollada por la institución para la localización mediante triangulación con telefonías celulares y GPS —operativa las 24 horas del día, los 365 días del año, para emergencias ciudadanas—.

De acuerdo con el comunicado, Tello detalló las instituciones responsables del rastreo, las facilidades proporcionadas a las autoridades y las medidas de control establecidas. También informó sobre la entrega de información sobre usuarios a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones. Señaló que desde 2023 han recibido nueve solicitudes de la Fiscalía respecto a los funcionarios involucrados en el rastreo celular en el caso que se investiga a nivel legislativo.

Una comisión legislativa investiga el magnicidio. (REUTERS/Karen Toro)

Tras la exposición del director del ECU911, y debido a la gravedad de lo informado, los legisladores que forman parte de la comisión decidieron declarar la sesión como reservada. Esto impidió conocer lo que declaró el ex ministro Cucalón, quien compareció por vía telemática a la sesión.

Hernán Zapata, legislador independiente e integrante de la comisión, destacó la necesidad de que Mónica Palencia se presente ante la Comisión para informar sobre las decisiones adoptadas por las anteriores administraciones de las carteras de Gobierno e Interior, específicamente sobre el anillo de seguridad que se debía custodiar a Villavicencio.

Antes de la declaración de la reserva, la mesa revisó los pedidos de información realizados a diversas entidades que aún no han recibido respuesta. La presidenta de la Comisión, Viviana Zambrano, anticipó que aquellos ausentes en la reunión recibirán insistencias para comparecer a una próxima sesión, incluyendo a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia y al ex ministro del Interior, Juan Zapata, quien aseguró que está impedido de asistir, incluso telemáticamente, porque se encuentra de vacaciones.

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 mientras salía de un mitin político en un colegio de Quito. Sicarios dispararon contra el vehículo en el que el aspirante presidencial había subido segundos antes para luego abandonar el lugar en medio del intercambio de disparos con la fuerza pública.

Flores cuelgan de la puerta del cementerio durante el funeral del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, el viernes 11 de agosto de 2023, en Quito, Ecuador. (AP Foto/Dolores Ochoa)

En relación con el cronograma aprobado por la comisión, los primeros convocados a comparecer son el ex ministro del Interior, Juan Zapata; el ex comandante de la Policía, Fausto Salinas; el ex presidente Guillermo Lasso; un representante del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI); del Ministerio de Defensa Nacional, del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), y del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para la próxima semana se insistirá en la comparecencia de la ministra Palencia y de los exministros Zapata y Fausto Cobo, director del Servicio de Rehabilitación de reclusos.

Viviana Zambrano, presidenta de la comisión y legisladora por el Movimiento Construye, informó que se enviará una solicitud de información a los comparecientes antes de su comparecencia en la Asamblea. Aunque no proporcionó detalles específicos por la naturaleza del tema, mencionó que existe preocupación acerca de la cápsula de seguridad que Villavicencio utilizaba en sus actividades, tanto como candidato presidencial como en su labor en la Asamblea Nacional.

Después de la sesión, Zambrano agregó en declaraciones a los medios que “estamos muy preocupados por las declaraciones del director del ECU911 quien aseguró que desde los teléfonos celulares se rastrea a las personas y que no hay privacidad. Por esta razón se declaramos reservada la sesión”. Agregó que “hay un listado de personas involucradas en esta investigación que pertenecen al ECU911″.