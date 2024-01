Crece el escándalo en Chile: asistente de Cathy Barriga la acusó de hacerla probar su comida “por si estaba envenenada”

La ex asistente de Cathy Barriga cobró su sueldo íntegro por cuatro años, a pesar de haber presentado 49 licencias médicas.

(Desde Santiago, Chile) - A pocos días de finalizada la audiencia de formalización contra la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, acusada de defraudar las arcas municipales en más de USD 33 millones y actualmente con arresto domiciliario total, comienzan a aparecer detalles cada vez más comprometedores aportados por testigos y otros acusados por la Fiscalía.

Fue así como Andrea Monsalve, la “funcionaria fantasma”, contratada como periodista siendo que en realidad ejercía las labores de cuidado del hijo de la ex edil, reveló en su declaración las humillaciones inflingidas por Barriga, al igual que reconoció la falsificación de su título de periodista.

Tras varios incidentes y reprimendas de alto calibre, Monsalve cayó en desgracia y fue enviada a una oficina “con una silla y un escritorio, sin computador, sin nada”, recibiendo en forma íntegra su sueldo pese a que se mantuvo con licencia médica por más de cuatro años - entre 2016 y 2020 -, por lo que también se encuentra formalizada.

En su testimonio, la ex asistente contó que la relación con Barriga se forjó cuando fue su asistente mientras aparecía en el programa “Cantando por un sueño”, antes de su candidatura al municipio, pero que la amistad comenzó a agriarse cuando la contactó para ayudarla en su campaña, según consigna una nota de La Tercera.

“Me dijo que quería que fuera su encargada de comunicaciones. Hablé con mi jefe del Mega y le dije que iba a estar un mes preparando mi salida porque iba a renunciar. A eso del 4-5 de diciembre llegué a trabajar con Cathy Barriga”, declaró.

Sin embargo, solo alcanzó a desempeñar labores periodísticas por pocas horas, pues ese mismo día le informaron que su verdadero trabajo sería el de asistente personal, consistente en cuidar a los hijos de la entonces alcaldesa y acompañarla de shopping, entre otras labores que pronto comenzaron a volverse, por decir lo menos, inquietantes.

Según Monsalve, ya ungida como alcaldesa, Cathy Barriga “en algunas oportunidades me pedía que probara su comida antes de que ella lo hiciera porque pensaba que podía estar envenenada. Ella siempre pensaba que la estaban observando y espiando, por eso no usaba su correo electrónico y trataba de no dejar registro de las cosas. Estaba un poco paranoica en aquella época”.

Maltrato y humillaciones

Pero ese sería solo el principio de las humillaciones que vendrían. “Ella me sacaba la chaqueta a tirones cuando consideraba que me veía ‘más bonita que ella’. Cuando llegamos a una población con zapatos altos, dos veces me pidió los míos para ella no manchar los suyos. Ella era así, muy déspota”.

“La cantidad de secretarias que pasaron por ahí es impactante, porque no duraban nada, a todas las despedía. Me gritoneaba constantemente y en algunas oportunidades me quitaba el saludo sin ninguna explicación. Ella hacía videollamadas con su marido (el diputado UDI Joaquín Lavín León) y se reían hasta de mi almuerzo. Era una especie de celos que tenía conmigo”, aseguró.

Monsalve también acusó haber sido víctima de agresiones físicas por parte de la ex alcaldesa, detallando una: “Fue un día en que Joaquín llegó a la oficina en la noche y le preguntó a Cathy por qué tenía a su guagua Romeo todavía en la oficina a esa hora. Se pusieron a discutir y le dijo ‘yo me llevo a Romeo y tú quédate trabajando’. Entre que ellos estaban peleando y tironeando se cayó Romeo. Ella se encerró con Romeo en el baño a llorar, y cuando salió le dije ‘pero Cathy, por favor, no pueden tener este tipo de discusiones, es algo muy fuerte para que tu hijo esté pasando por todo eso’, y ella me pegó una cachetada y me tiró el pelo, y me dijo que no me metiera nunca más en sus problemas”.

Al ser consultada sobre las razones por las cuáles había soportado tamaña situación, la ahora ex funcionaria respondió que estaba con la autoestima “muy baja” y creía que no iba a encontrar otro trabajo, y también porque había establecido “un vínculo” con el hijo de la ex modelo. Tras un segundo episodio de violencia, comenzó a ir al psiquiatra con cargo al municipio y firmó dos acuerdos de confidencialidad.

Monsalve también dijo que el título falso de periodista que mantenía se lo hicieron en la misma Municipalidad.

Título falso

Respecto al falso título de periodista que Monsalve mantenía, aseguró que “un día una persona de nombre Francisco Aguirre, de la municipalidad, muy cercano a Cathy Barriga, me preguntó si yo tenía un título universitario. Le dije que el único título que tenía era de secretaria y que había salido de un colegio técnico. Tenía contactos y sabía escribir, pero lo aprendí en la experiencia de mi trabajo”.

“Y no recuerdo la fecha exacta, pero alguien de la municipalidad me lo envió por orden de Francisco Aguirre”, declaró, precisando que “era un título de la Universidad Católica de periodista, el cual obviamente es falso. Me pidieron que lo firmara, pero yo no quise hacerlo porque tenía miedo. No sé qué hicieron con ese título ni para qué lo usaron”.

A pesar de ello, reconoció haberlo usado en alguna otra oportunidad “en su desesperación” por encontrar otro trabajo: “A veces lo presenté para que me llamaran a entrevista, pero ese título no lo hice yo en la alcaldía para engañar a nadie como periodista, ya que mis funciones nunca fueron en esa área, sino que era de asistente de Cathy Barriga. Por lo que yo recuerdo, esto no fue al momento de mi contratación, sino que fue un poco después de eso”, remató.

Mientras tanto, a las 00:00 horas de este martes se termina el plazo para que la Fiscalía Oriente presente el escrito de apelación que busca revertir el arresto domiciliario total de Cathy Barriga por prisión preventiva.