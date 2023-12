Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay: “Mi amigo Macri me desespera porque no suma”

El periodista Carlos Pagni junto al expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti (@YiyoOsta)

(Desde Montevideo, Uruguay) - El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000) criticó al exmandatorio de Argentina Mauricio Macri por haber formado una alianza con Javier Milei sin haber avisado al resto de los integrantes de Juntos por el Cambio. Lo hizo durante una reciente “entrevista cruzada” en el evento Las repúblicas del Río de la Plata, que fue consignado este martes en El País de Uruguay.

Sanguinetti dialogó en ese evento con el analista y periodista argentino Carlos Pagni. El exmandatario uruguayo consideró que el “problema de la Argentina es la desarticulación de los partidos” y fue entonces que apuntó contra el presidente del país entre 2015 y 2019. “Mi amigo Macri me desespera últimamente, porque no suma; y hay que sumar, hay que articular”, dijo Sanguinetti.

El expresidente y el periodista reflexionaron sobre la situación política de dos naciones hermanas y el uruguayo destacó que los dos países transitan “experiencias inéditas”. Mientras Argentina es gobernada por un “presidente sin partido”, en Uruguay lo hace una coalición de cinco partidos que en estos años de gobierno demostró ser una alianza “exitosa”. En este contexto es que la sociedad uruguaya conserva “más institucionalidad”.

Pagni, en tanto, indicó en el evento que la victoria de Milei respondió a un “repudio a lo conocido”: fue un “camino hacia lo desconocido, algo que las sociedades resuelven hacer cada 100 años”.

“No es que llega a pesar de no tener partido ni conocimiento del Estado, sino que llega por eso”, opinó. El periodista indicó que los psicoanalistas dicen que Milei “tiene un desorden emocional muy grande, que lo ordena con la idea del mercado”.

El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, EFE/ Alex Gutiérrez Páez)

Luego, en declaraciones al diario uruguayo, Sanguinetti comentó que la política y las elecciones “se han personalizado mucho”, que es lo mismo que decir que se han “despartidizado”. “Entonces, aparecen los Trump o los Milei o los Bolsonaro”, comentó el exmandatario. En Uruguay, de acuerdo a su visión, ese proceso “no es tan fuerte” como en los otros países democráticos.

“No representan la continuidad de un pensamiento, de doctrina, de un modo de hacer política. En segundo lugar, no da las seguridades ni las garantías de alguien que representa una historia. (…) Esos candidatos no tienen raíces ni ataduras. Además, un día agarran y otro desaparecen”, comentó Sanguinetti.

Esos personalismos que Sanguinetti cuestiona también aparecen en la política uruguaya, en la que se da “otra cosa rarísima, que nunca se había dado en la historia”. “Antes, cuando empezaba la campaña, era fulano al Parlamento, fulano a la cámara. Ahora no hay más candidatos a las cámaras ni al Senado; ahora son todos candidatos a la presidencia, y la política se reduce a un personalismo: estás con Juan o estás con Pedro. No (debería ser) así”, sostuvo.

El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti (Franco Fafasuli)

Después de la victoria de Javier Milei en el balotaje, Sanguinetti había definido al presidente electo como “un outsider” absoluto, que no tiene “parlamento, no tiene bancada, no tiene gobernadores”. “Es un agitador con características muy particulares, un poco curiosas o extravagantes”, dijo a Canal 4.

“Mal o bien Argentina ha tenido partidos políticos y sigue teniendo estructuras políticas, y esto es al margen de todas ellas”, aseguró.

Sanguinetti definió a Milei como un “hombre que tiene propuestas muy claras y un tono liberal muy radical, y no tiene un parlamento favorable, de modo que empieza ahora una navegación incierta”, dijo entonces.

Consideró que Uruguay siempre tiene que esperar que a Argentina le vaya bien, porque eso se replica en su país. “Estamos viviendo un absurdo; que Uruguay sea el rico frente a Argentina por la diferencia monetaria, consecuencia de la caída del PBI per cápita de los argentinos, es una situación absurda”, consideró.