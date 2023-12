Michelle Bachelet dio consejos para rearmar la izquierda chilena y vuelve a ubicarse como posible candidata presidencial

La ex presidenta chilena Michelle Bachelet ya se perfila como candidata de la izquierda de cara a las elecciones de 2025. EFE/André Borges

(Desde Santiago, Chile) La ex presidenta Michelle Bachelet volvió con todo al ruedo político y, al parecer, será para quedarse. Tras una intenso despliegue en la recta final de la campaña por el plebiscito constitucional, la ex mandataria asistió este jueves a un seminario llamado “¿Y ahora qué? Perspectivas para la Democracia”. El encuentro lo abrió Eolo Díaz Tendero, Director Ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano de la ex presidenta, quien destacó el espíritu de unidad de la izquierda, especialmente después del plebiscito constitucional, según informa un artículo del diario digital Ex-Ante.

Te puede interesar: Plebiscito en Chile: los ex presidentes emitieron su voto entre críticas y apoyos a la nueva propuesta constitucional

Tras las palabras de apertura vino el turno de Bachelet, quien planteó en un discurso con un marcado acento político sus seis claves para rearticular a la izquierda chilena de cara a las elecciones de 2025.

No a la derecha (y un mensaje a Milei)

La ex mandataria comenzó su alocución encendiendo las alarmas ante la irrupción de la derecha extrema en el escenario politico mundial, y citó los casos de Francia, Alemania, Italia, Brasil, pero también Argentina, criticando explícitamente las nuevas medidas del plan económico impulsadas por el Presidente Javier Milei.

Recalcó que los movimientos de extrema derecha, frente a un problema complejo, elaboran una respuesta sencilla. “Ellos hablan al corazón, mientras el mundo del progresismo habla al cerebro. Hay que volver a explicar las cosas en clave sencilla y conectar con la emocionalidad”, explicó.

Análisis de la reforma constitucional fallida

Ya de lleno en la reflexión post plebiscito constitucional, Bachelet señaló que el texto elaborado por la Comisión Experta contaba con su respaldo, pues era un texto consensuado y habilitante. Lamentablemente, dijo, este proyecto fue desdibujado por el Consejo Constitucional, dominado por los Republicanos.

Crítica a Republicanos

La ex mandataria recordó que cuando visitó el Consejo Constitucional, advirtió a sus miembros evitar la tentación de imprimirle un sello particular al texto, pues un fracaso de este intento sería una prueba de incapacidad de generar gobernabilidad.

Trabajo en el terreno

Bachelet criticó a los medios de comunicación que instalaron la idea que el resultado del plebiscito había sido un empate y que se había consolidado la Constitución de 1980. Citando los datos de la consultora Unholster, destacó el peso que tuvo el voto joven y femenino, pero también planteó que hubo gran desinterés de buena parte de los chilenos.

También se refirió a las campañas de “fake news” que “han intoxicado el clima político” en las últimas elecciones, y fustigó la comodidad de los partidos políticos que han dejado el trabajo en terreno con la ciudadanía. Bachelet hizo un llamado explícito a usar de mejor manera estas herramientas, porque “son los y las indecisos, los más jóvenes y las personas con menos recursos quienes pueden pasar a ser cómplices de la mentira”.

La ex mandataria destacó el peso que tuvo el voto joven y femenino en el último plebiscito. EFE/ Rodrigo Sáez

Necesidad de acuerdos

La ex presidenta llamó a los partidos de su sector a dejar la política mezquina y lograr consensos. A modo de ejemplo, contó su experiencia en el Comité Estratégico del Plan de Hidrógeno Verde, donde voces de distintos ámbitos fueran capaces de arribar a un texto que interpreta los intereses estratégicos del país. “Sin acuerdos no se puede avanzar”.

Reacción de la derecha

Finalmente, Bachelet criticó las reacciones de la derecha chilena tras el fallido plebiscito: “Las declaraciones de que la derecha no debe ceder ni un centímetro a la agenda de Gobierno hacen daño. No están los tiempos para darse gustitos políticos”.

El liderazgo que la ex mandataria ha asumido en el oficialismo ya la ha posicionado como candidata a la próxima presidencial, ante la falta de figuras de su sector que marquen en las encuestas.

El jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, aseguró que “sin duda Bachelet está en campaña, está desplegada” y que “es un nombre que al gobierno y al presidente Boric le agrada”.

“Se comienza a configurar de a poco una posible confrontación presidencial entre Evelyn Matthei y Michelle Bachelet”, apuntó el diputado DC agregando que para él la ex presidenta es una candidata que es “del gusto” de la tienda falangista.

Desde Socialismo Democrático no se descartó apoyar a Bachelet en una tercera aventura presidencial, sin embargo, advirtieron que esa definición se debe tomar con calma y que por el momento los esfuerzos de los partidos de gobierno tienen que estar puestos en sacar adelante las reformas.