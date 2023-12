Vuelco en el caso del chileno que estaba varado en el aeropuerto de Bogotá: volvió y fue detenido por secuestrar y golpear a su ex pareja

Nelson Montenegro dio una identidad falsa al ser entrevistado en Colombia.

(Desde Santiago, Chile) Hace menos de una semana, un chileno hizo noticia en Colombia luego de acusar que un supuesto amigo con el que viajó a ese país le robó todo y lo dejó botado. Sin embargo, su caso tuvo un gran vuelco pues tras regresar a Chile fue detenido y quedó en prisión preventiva por violencia intrafamiliar, según consigna una nota de radio Cooperativa.

El joven de 24 años, que se presentó en la TV colombiana como “Justin Vera”, se llama realmente Nelson Montenegro y usó el nombre de un familiar, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía del Biobío.

En dicha entrevista señaló que su amigo “nunca mostró nada malo hasta llegar a Bogotá. Llegamos al terminal como a las 1 de la mañana, me sacó un cuchillo así de grande y me pidió mis pertenencias. Me pidió una maleta con herramientas, mi teléfono, mi billetera y un par de dólares que yo tenía”.

Montenegro añadió que “con mi teléfono que él robó, le habló a mi mamá y le dijo que yo supuestamente había sido secuestrado por la guerrilla y le pidió 8 millones de pesos colombianos (1 millón 700 mil pesos chilenos, aproximadamente), para que me soltaran, supuestamente”.

Tras corroborar que su madre había pagado el “rescate”, comenzó una serie de idas y venidas entre la embajada chilena en Bogotá y el aeropuerto de esa ciudad, con el fin de reunir el dinero necesario para su vuelta, cosa que finalmente logró.

Apenas regresó a Chile, Montenegro se dirigió a la ciudad de Concepción (a unos 500 kms al sur de Santiago), específicamente a la casa de su ex pareja, una mujer de 19 años de nacionalidad ecuatoriana. Según informó la Fiscalía, el acusado la agredió a cabezazos, provocándole fractura nasal y hemorragia subconjuntival en su ojo derecho, además de propinarle golpes de puño en diversas partes de su cuerpo.

Secuestro

Tras la golpiza, el criminal amenazó a la chica diciéndole que si no hacía lo que él quería, la mataría a ella y a sus amigas. De esa manera, la obligó a viajar con él a Puerto Montt (unos 1.000 kms al sur de Santiago), ciudad donde el imputado reside actualmente.

Sin embargo, gracias al trabajo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) , fue posible dar con el lugar donde se encontraba retenida la mujer y detener al culpable.

Para materializar la captura del acusado se realizaron varias diligencias, incluidas “interceptaciones telefónicas para poder ubicar a la víctima”, informó el fiscal de Concepción, Guillermo Henríquez.

En tanto, el subprefecto Walter Oyarce, Jefe de la Bipe penquista, detalló que “durante el fin de semana, el individuo propinó diversos golpes a su ex pareja y la amenazó de muerte, para posteriormente trasladarla a bordo de un bus hasta la ciudad de Puerto Montt. Conforme a los antecedentes y diligencias realizadas, se logró su detención. Además, de acuerdo a los antecedentes recabados, el imputado utilizaba una segunda identidad”.

El detenido fue puesto a disposición para su respectivo control de detención en el Juzgado de Garantía, donde fue formalizado por el delito de amenazas condicionales y lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, informó el fiscal Henríquez.

El tribunal acogió el requerimiento del Ministerio Público y ordenó su prisión preventiva. Además se fijó en cuatro meses el plazo de la investigación.