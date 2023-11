El video viral de una ciclista chilena que se accidentó mientras descendía una montaña a gran velocidad y se salvó de milagro

Dominique es también una destacada esquiadora acrobática y una apasionada del surf.

(Desde Santiago, Chile) Un video cargado de adrenalina fue el que subió la ciclista en lugares extremos Dominique Ohaco a su Instagram. La deportista chilena vivió un complejo accidente en bicicleta en la cima de un rocoso cerro en el sector Rinconada de Antofagasta (a unos 1.300 kms al norte de Santiago), que no pasó a mayores.

En el registro, hecho por ella misma, es posible apreciar cómo maniobra su bicicleta por un angosto y serpenteante sendero en la cresta de un cerro. Desde su posición, la vista del mar es sobrecogedora. Todo parece ir “sobre ruedas”, hasta que de pronto Dominique choca con una piedra y cae por un impresionante desfiladero: providencialmente, su rápida reacción al agarrarse de las rocas hizo que todo quedara en un susto y no hubiera una desgracia que lamentar.

Dominique subió el video a su cuenta personal de Instagram y rápidamente se hizo viral, con más de 10 mil reproducciones y 34 mil me gusta. En conversación con el medio BioBioChile, dio más detalles del accidente y también luces sobre su carrera.

“Este video fue grabado en la Rinconada de Antofagasta, en una semana que se vivió un evento de bicicletas llamado Roca Park donde hubo varios riders chilenos e internacionales, recorrimos varias partes de la zona y nos dividimos rutas”, comentó.

“En ese lugar donde fui el agua era completamente azul, una vista muy maravillosa. Sin embargo, ya había pasado las partes más difíciles y no había de qué preocuparse, pero justo había una pequeña subida y toqué mi rueda de atrás con una piedra grande: eso me hizo perder el equilibrio y me caí”.

“La verdad, en vez de tener susto por la caída, el tema fue tener una rápida reacción para agarrarme lo más posible y evitar seguir cayendo. Al final la caída no fue nada, porque el lugar en donde estaba era impresionante, así que me caí, me paré (eso fue lo más difícil) y seguí”, aseguró como si nada.

La deportista dejó en claro que este tipo de deportes extremos requieren de experiencia y estrictas medidas de seguridad. “Como en todos los deportes, partimos sin saber, así que es un proceso de aprendizaje. La idea es realizar este tipo de rutas cuando uno ya tiene una preparación y un conocimiento para lograrlo con éxito”.

“Obviamente siempre te vas a caer, pero no se trata de eso, si no que de cuántas veces puedes subirte y volver a enfrentar los obstáculos. Hay que estar súper seguro de lo que se está haciendo y confiar, ya que uno siempre puede más de lo que cree”, aseguró.

Próximos pasos

Dominique es también una destacada esquiadora acrobática y una apasionada del surf, por lo que su agenda está llena de eventos deportivos que atender. “Se vienen hartas cosas. Me voy la próxima semana a Perú a un evento y lanzamiento de zapatillas de bicicletas de Adidas y me siento muy emocionada porque nunca ha habido un chileno en este tipo de campañas”.

“Posteriormente vuelvo a Chile y tengo el lanzamiento de un documental que cuenta toda mi historia en el esquí -es algo que he estado trabajando en el último año- y luego tengo un viaje a México para otro evento de bicicleta”, comentó.

“Luego guardo mi bicicleta y me voy a Canadá para retomar el esquí y me quedaré toda la temporada fuera del país” finalizó.