Funcionarios de EEUU visitarán Guyana ante las amenazas territoriales del régimen de Maduro

“Tenemos que asegurarnos de que tenemos todas las opciones sobre la mesa para defender nuestro país contra las mentiras y la campaña de desinformación”, expresó el vicepresidente guyanés, Bharrat Jagdeo. (REUTERS/Sabrina Valle)

Guyana recibirá la próxima semana a dos equipos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en el marco de la cooperación que busca con sus aliados para prepararse ante la disputa territorial con Venezuela, así anunció este jueves el vicepresidente guyanés, Bharrat Jagdeo.

“Estamos interesados en mantener la paz, pero también tenemos que trabajar con nuestros aliados para ver cómo podemos tener una mayor cooperación en el área de defensa”, dijo Jagdeo en una rueda de prensa.

Indicó que Guyana contempla la posibilidad de establecer bases militares aliadas.

“Nunca hemos estado interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional”, expresó.

El vicepresidente afirmó que Guyana “nunca ha amenazado la paz”, mientras que Venezuela ha sido “un país agresivo” que reclama un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, que Guyana considera suyo desde la época colonial.

“Tenemos que asegurarnos de que tenemos todas las opciones sobre la mesa para defender nuestro país contra las mentiras y la campaña de desinformación”, agregó Jagdeo.

Asimismo, reiteró que Guyana respeta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver el conflicto por medios pacíficos y diplomáticos, algo que el régimen de Nicolás Maduro rechaza.

La CIJ celebró la semana pasada audiencias con ambas partes, en las que Guyana pidió medidas para “bloquear” el referendo que Venezuela convocó para el próximo 3 de diciembre, en el que busca que los venezolanos respalden la anexión de la zona en disputa, llamada Guayana Esequiba, al mapa nacional.

Guyana apela a un laudo arbitral de 1899 en el que se fijaron las fronteras actuales, mientras que Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que anuló el laudo y estableció bases para una solución negociada.

La pugna se recrudeció con el descubrimiento de yacimientos petroleros en la región y negociaciones de Guyana con el gigante energético estadounidense ExxonMobil para su explotación.

La dictadura venezolana preguntará a sus ciudadanos si apoyan otorgar la nacionalidad a los 125.000 habitantes de esta zona y crear una nueva provincia llamada “Guayana Esequiba”.

“Debe suspenderse”

Entretanto, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado pidió este miércoles la suspensión del referendo no vinculante sobre el Esequibo y propuso conformar un equipo de “los mejores expertos”, entre “historiadores, juristas, diplomáticos, militares, sin importar sus preferencias políticas”, para defender los “derechos (de Venezuela) sobre el territorio” ante la CIJ.

María Corina Machado pidió la suspensión del referendo no vinculante sobre el Esequibo y propuso conformar un equipo de “los mejores expertos” para defender los derechos de Venezuela sobre el territorio. (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Según la ex diputada, el referendo, que se realizará el próximo 3 de diciembre, es un “error” que no solo no aporta los “mejores argumentos” a la defensa del Esequibo sino que, incluso, puede “perjudicar” a Venezuela, que tiene que presentar su defensa ante la CIJ “a más tardar el 8 de abril del año 2024″.

“El Estado venezolano tiene que presentar, de manera impecable, nuestra defensa ante la CIJ”, dijo Machado, quien está inhabilitada para ocupar cargos públicos hasta 2030 por la Contraloría chavista

La líder opositora acusó al régimen de Hugo Chávez y al de Nicolás Maduro de “actuar con absoluta irresponsabilidad” y de tener un “comportamiento entreguista” que hizo que la “controversia terminara siendo elevada” en la CIJ.

El domingo pasado, el régimen venezolano celebró un simulacro del referendo que, según las autoridades electorales, rompió “récord de participación”.

(Con información de EFE y AFP)