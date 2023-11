El mercado laboral en Uruguay perdió dinamismo tras un aumento del desempleo y la informalidad

(Desde Montevideo, Uruguay) - Los últimos datos conocidos del empleo en Uruguay muestran que el mercado laboral perdió dinamismo en el segundo semestre si se lo compara con la primera mitad del año ya que hubo un aumento del desempleo en octubre y una suba de los registros de informalidad en comparación al año anterior.

Te puede interesar: Carlos Fernando Galán hizo una cruda estimación: uno de cada cuatro empleos va a desaparecer en Bogotá dentro de cinco años

La tasa de desempleo viene en tendencia ascendente en los últimos meses. En octubre fue del 8,6%, por encima del 8,3% del mes anterior y 1,3 puntos porcentuales arriba del mínimo registrado en este período de gobierno (7,0%, en diciembre de 2021). El porcentaje también está por encima del registro de hace un año, cuando el desempleo representaba el 7,8% de la población que buscaba trabajo, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de actividad (que mide a quienes tienen trabajo o lo están buscando), en tanto, aumentó a 64,1% en octubre (desde 63,% de septiembre) al tiempo que la tasa de empleo (mide a quienes tienen trabajo en relación a la población en edad de trabajar) apenas creció 0,1 punto porcentual respecto al mes anterior y se ubicó en 58,6%.

Te puede interesar: El Banco Mundial aprobó un innovador préstamo a Uruguay que premia el cumplimiento de metas ambientales

El economista Nicolás Cichevski, de la consultora CPA Ferrere, evaluó que estos datos muestran que el mercado laboral “dejó atrás el dinamismo del primer semestre”. Si se excluyen del análisis los efectos estacionales e irregulares, la tasa de empleo se mantiene en torno al 58,6% desde julio, el desempleo “aumenta en el margen” y la tasa de actividad sigue aumentando.

Según el analista, los números evidencian que una buena parte del aumento del número de ocupados del 2023 se explican por los puestos informales o subocupados. En octubre, hubo 48.000 ocupados más en comparación al año anterior, de los cuales 44.000 son informales. Hubo, además, 25.000 trabajadores subocupados.

Pese al aumento de la informalidad respecto al año anterior, la cifra baja en comparación al resto de los países de América Latina e inferior si se la compara al registro previo a la pandemia (cuando oscilaba en torno al 25%).

Te puede interesar: José Mujica opinó sobre el peronismo tras el triunfo de Javier Milei: “No estuvo a la altura de las circunstancias”

En el gobierno dieron una interpretación positiva a los datos del INE. Las cifras se dan en el contexto de un “mercado laboral que sigue siendo dinámico”, aseguró el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en una rueda de prensa. El aumento de la tasa de actividad amplía ese mercado porque implica que hay más personas trabajando o buscando un empleo, explicó.

“La tasa de empleo también sigue aumentando, por lo que vuelve a verificarse un mayor número de personas ocupadas y aumenta también la tasa de desempleo. Es decir, de la cantidad de gente que se incorpora al mercado de trabajo, algunos lo obtienen –entonces aumenta la tasa de empleo– y otros lo están buscando –entonces aumenta el desempleo–”, destacó el ministro.

Mieres propuso hacer una comparación histórica de los datos de empleo: la tasa de actividad tiene valores similares a los de 2015; la de empleo, al 2016; y la del desempleo, está por debajo del promedio de 2019 –el último año del gobierno anterior– (8,9%). La media de 2023 oscila entre el 8,2% y el 8,3%.

Ministro de Trabajo de Uruguay, Pablo Mieres (Presidencia)

“Seguimos mejorando la situación general del mercado laboral, (aunque) más lentamente que en el año anterior”, reconoció Mieres. El ministro de Trabajo agregó que “no está todo resuelto” ya que hay unas 160.000 personas que buscan trabajo en el país.

Además de sus explicaciones en la rueda de prensa, el jerarca del gobierno discutió con dirigentes del opositor Frente Amplio a través de la red social X. El intendente de Salto, Andrés Lima, lo criticó: “Deje de pasear, ministro Mieres. Haga algo por el trabajo”. El jefe de ese departamento indicó que hay 161.000 uruguayos sin empleo, lo que implica “otra promesa más de campaña” sin cumplir. “O fue solo una mentira”, escribió.

En la misma red social, Mieres contestó: “Capaz que Andrés Lima no sabe porque me parece que no estudia mucho”. Y repasó los datos: en el último mes del Frente Amplio en el poder, el desempleo era del 10,5% cuando hoy representa el 8,6%.

“Hoy estamos mejor en cantidad de personas ocupadas, mejor en trabajo formal, mejor en cantidad de personas activas, a pesar de la pandemia, de la sequía y del impacto de la realidad argentina. Perdió una buena oportunidad de callarse la boca”, le respondió.