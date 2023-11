Encontraron al bebé que fue secuestrado en Guayaquil cuando su mamá se trasladaba en una tricimoto

El nene de 10 meses fue separado de su madre el miércoles pasado. (José Beltrán/ El Universo)

Después de dos días de incertidumbre, Estefanía, de 26 años, pudo reencontrarse con Dominick, su bebé de 10 meses que le fue arrebatado de sus brazos mientras se movilizaba en una tricimoto en el Guasmo, un barrio popular de Guayaquil.

Te puede interesar: El “síndrome Carondelet” y los otros desafíos que le aguardan a Daniel Noboa en Ecuador

Según contó Estefanía a los medios ecuatorianos, una pareja detuvo la tricimoto en la que ella y su familia se movilizaban. El sujeto que los interceptó le exigió al conductor que se desviara de la ruta que realizaba. El hombre les robó sus pertenencias y luego una mujer abordó el vehículo. En ese momento y frente a su hija de 6 años, el primo de su pareja y su tía; la pareja arrebató de los brazos de Estefanía al nene.

“Me dijo: ‘Quédate quieta, tienes que pedirle disculpas a alguien con quien tuviste problemas para que te devolvamos a tu hijo, espera nuestra llamada’”, relató la madre. El sujeto los amenazaba con disparar mientras la mujer huía con el bebé. En declaraciones para El Universo, Estefanía contó: “Yo le pedía que no se llevara a mi niño porque es sietemesino y no toma leche de tarro, sino solo pecho”.

Te puede interesar: Quiénes son los pingulleros de Ecuador y por qué fueron declarados patrimonio inmaterial del país

Apenas los dejaron, la madre interpuso la denuncia ante las autoridades para recuperar a su hijo. Según recogió el medio local, Estefanía sospecha de la ex pareja de su convivente y de una vecina del barrio. Con esta última mujer tuvo un altercado luego de que el perro de la vecina mordiera a su hija de seis años. Estefanía ha indicado que el proceso de ingresar la denuncia fue complejo porque “los policías decían que debían receptar la denuncia por desaparición, en tanto que los fiscales aseguraban que debía catalogarse como un caso de secuestro porque el niño no se fue por su voluntad”. Además, las autoridades no querían receptar los nombres de las dos mujeres de las que sospechaba.

El pequeño fue abandonado detrás de una estación de Policía (Carlos Barro/El Universo)

Los agentes policiales que conocieron formalmente el caso iniciaron con las investigaciones y revisaron las cámaras de seguridad de los negocios donde sucedió el secuestro. Según indicaron a El Universo, “en las cintas se logra ver al hombre cuando se aleja, pero al tener mascarilla se complica su identificación”.

Te puede interesar: La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el proyecto de presupuesto 2024 por 15.823 millones de dólares

Luego de dos días, la mañana de este viernes, Estefanía recibió una llamada de la Policía, pues su hijo Dominick fue encontrado. El nene fue abandonado detrás de una Unidad de Policía Comunitaria. Al niño lo dejaron en una carriola, según contó Ramiro Omar Arequipa, jefe de Policía subrogante del distrito Sur.

El bebé fue trasladado a un hospital para que sea examinado por un pediatra. Allí se indicó que el pequeño no sufrió ninguna agresión, que está en buenas condiciones aunque tiene un cuadro de gripe. La madre también acompañó a su hijo a la revisión médica. Luego del procedimiento, Estefanía y Dominick regresaron a una unidad policial para oficializar la entrega del bebé.

Según ha informado la policía, el coche de bebé en el que abandonaron a Dominick será analizado y pasará a ser evidencia de la investigación. Esperan encontrar huellas dactilares para conocer a los responsables del secuestro del pequeño. La noche del jueves, de acuerdo a información policial, en otro sector de Guayaquil se encontró un cadáver en un saco. El cuerpo sería del conductor de la tricimoto en la que se movilizaba Estefanía y su familia.

Según los datos de la Policía, hasta septiembre de este año se registró un incremento de más del 300% en los secuestros y de un 85% en las extorsiones. Ecuador es el país latinoamericano donde más crecieron las muertes violentas durante el último año. Las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes en distintas localidades del país dan cuenta del incremento de las muertes violentas y de la crisis de seguridad que enfrenta la nación.