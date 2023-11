La OEA cuestionó a la Fiscalía de Guatemala por pedir la retirada de la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo

En la última reunión de la misión de la OEA en Guatemala con la fiscal general Consuelo Porras, el secretario general Luis Almagro fue grabado sin aviso por el Ministerio Público. FOTO: MP

(Washington, Estados Unidos) El nuevo avance liderado por el Ministerio Público de Guatemala contra el gobierno de Bernardo Arévalo que deberá asumir funciones el 14 de enero generó mucha preocupación este jueves en Washington. La fiscalía pidió quitarle la inmunidad al presidente y a la vice electos Bernardo Arévalo y Karín Herrera y tanto en la Organización de Estados Americanos (OEA) como en el Departamento de Estado de los Estados Unidos siguen el tema minuto a minuto.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, emitió un comunicado en el que señala que las acciones contra Arévalo del Ministerio Público, son “de carácter político” y asegura que “distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes para un sistema político democrático”.

Mientras tanto desde San Francisco, donde se desarrolla la Cumbre de Asia Pacífico (APEC), el subsecretario de Estado para asuntos del continente americano, Brian Nichols, dijo que “las redadas de hoy del Ministerio Público y otros esfuerzos para socavar la democracia en Guatemala son inaceptables”.

En una entrevista con La Voz de América, Nichols aseguró en California que su gobierno prepara más sanciones contra los funcionarios de Guatemala que están “intentando interferir en la transición pacífica de poder hacia Arévalo”.

El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols (EFE/Rodrigo Sura)

Tanto la fiscal general Consuelo Porras, como el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, tres de los actores principales en los ataques al Movimiento Semilla de Arévalo como al Tribunal Supremo Electoral, ya habían sido sancionados por Estados Unidos en 2022 por considerarlos actores corruptos y antidemocráticos.

“Deberían cesar las acciones y no solo los EEUU sino la comunidad internacional ha condenado y va a haber más condenas si no retroceden en esto. No se puede frenar la transición en Guatemala. Los ataques a su partido, a la prensa y los esfuerzos para impedir una transición son inaceptables”, agregó el alto funcionario del Departamento de Estado.

Estos episodios en Guatemala se dan un día después que el Consejo Político de la OEA emitiera por 20 votos contra 1 una declaración contra Guatemala por los ataques al gobierno electo en el país.

En el comunicado emitido este jueves, Almagro aseguró que el Ministerio Público se encuentra en violación de la Carta Democrática Interamericana al llevar adelante esta “continuada persecución política” contra Semilla, que se suma al “acoso habitual” contra miembros del partido, activistas de DDHH, académicos, periodistas y otros actores.

La OEA ya había manifestado en una resolución aprobada ayer su preocupación por la “judicialización excesiva” del proceso electoral en Guatemala y los intentos de socavar la transición democrática. Según Almagro, la criminalización de actores políticos y sociales en un contexto de persecución política constituye una grave violación al estado de derecho y se aparta de los principios democráticos.

Qué pasó este jueves en Guatemala

La Fiscalía abrió una investigación contra Arévalo y otros líderes de Semilla por respaldar la toma de la Universidad de San Carlos en 2022, en protesta por un supuesto fraude electoral en la elección del rector.

En esta oportunidad fue el fiscal Ángel Saúl Sánchez quien realizó la solicitud por lo que considera son delitos derivados de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2022 por parte de algunos estudiantes.

A los parlamentarios y candidatos de Semilla se los acusa de instigación. A los estudiantes de usurpación agravada en forma continuada, sedición en forma continuada, tráfico de influencias y asociación ilícita.

El Ministerio Público pidió "antejuicio" a la vicepresidenta electa de Guatemala, Karin Herrera, y el presidente electo, Bernardo Arévalo

Este jueves hubo allanamientos en viviendas de estudiantes universitarios, de miembros del partido Semilla y en el hogar de un periodista.

La prueba de ese respaldo de Arévalo son publicaciones en redes sociales en las que se apoyan las protestas de los estudiantes.

Entre los indignados hay congresistas y ex candidatos de Semilla.

Almagro condenó enérgicamente las acciones intimidatorias y de agresión ocurridas contra varios congresistas, estudiantes y activistas sociales y políticos, que provocan un clima de inseguridad e incertidumbre inaceptable.

El secretario general manifestó que la OEA seguirá comprometida en apoyar el proceso de transición que culminará el 14 de enero con la asunción de Arévalo y Herrera.