El conflicto en Gaza enciende el extremismo en Brasil

Personas lloran junto a las tumbas de israelíes durante su funeral en Kfar Harif, Israel, el 25 de octubre de 2023 (AP Foto/Ariel Schalit)

El conflicto que se desarrolla en Gaza desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre ha reavivado el fuego del antisemitismo en todo el mundo y también en Brasil. Según la Confederación Israelita de Brasil (Conibe) y la Federación Israelita del Estado de San Pablo (Fisesp), las denuncias por antisemitismo sólo en octubre aumentaron un 961% en comparación con el mismo mes de 2022. Se pasó de 44 denuncias a 467. “Los judíos son odiados y perseguidos y son víctimas de intolerancia sólo por ser judíos. Pero la gente olvida que el antisemitismo es una forma de racismo y que el racismo es un delito penal en Brasil”, dijo Daniel Bialski, vicepresidente de la Conibe.

La actual polarización del debate en la política brasileña no ayuda. La dificultad de Brasil para conseguir la repatriación de 34 personas de Gaza, algunas sólo palestinas, otras con doble nacionalidad brasileña, ha creado una escalada diplomática y un aluvión de ataques contra Israel, acusado de no querer sacar al grupo, lo que de hecho perjudica la paz que el gobierno de Lula dice querer mediar.

Como ejemplo de esta acalorada polarización política esta semana son dos acontecimientos que tuvieron lugar uno tras otro. En primer lugar, la proyección organizada por la embajada israelí para mostrar a los parlamentarios brasileños las atrocidades cometidas por Hamas el 7 de octubre. La presencia del ex presidente Jair Bolsonaro, que no es parlamentario, desató la polémica en el gobierno. La reacción de la embajada israelí fue inmediata. “Invitamos a parlamentarios y sólo a parlamentarios. La presencia del ex presidente no fue coordinada por la embajada israelí y no fue conocida antes del evento”. Al día siguiente, durante un acto pro Palestina celebrado por la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, los políticos presentes gritaron “Estado de Israel, estado asesino, viva la lucha del pueblo palestino”. El embajador de Irán en Brasil, Hossein Gharibi, también estuvo presente en el acto.

¿Pero beneficia esto a los brasileños? La respuesta es no, según el último informe de Stop Hate Brasil, una iniciativa contra el extremismo y que promueve la prevención de la radicalización en Internet. Titulado emblemáticamente “Peligros y potenciales daños sociales producidos por la normalización y aprobación del terrorismo en el debate público”, el informe explica cómo la normalización del terrorismo, expresada a través de actitudes indiferentes o incluso de apoyo a atentados, por ejemplo los de Hamas y de Hezbollah, puede tener efectos desastrosos para los jóvenes y llevarlos a desarrollar creencias erróneas de que la violencia es una solución legítima y/o política.

Michele Prado, investigadora de la Universidad de San Pablo, fundadora de Stop Hate Brasil y autora del informe, explica a Infobae que “este mes hemos notado que narrativas antes restringidas a canales extremistas y de difícil acceso, especialmente las narrativas conspirativas antisemitas, se han expandido en el debate mainstream y han sido reproducidas incluso por personas de izquierda o del mundo académico. Las plataformas sociales, lamentablemente, no han sabido responder de forma adecuada”.

El informe también alerta sobre cómo esta radicalización puede llevar a una exacerbación del extremismo en las escuelas, un tema candente en Brasil. Michele Prado explica a Infobae que “el riesgo es que la narrativa que se está haciendo sobre Hamas entre los usuarios brasileños de las redes sociales, con incluso en algunos casos la celebración de los atentados, sea un disparador más para los adolescentes que ya comenzaron a radicalizarse en las plataformas de comunicación a través de internet. Muchos de ellos son culturalmente vulnerables, no tienen un conocimiento real del conflicto en Gaza, no saben exactamente lo que fueron el Holocausto y el nazismo, no tienen un sentido crítico evolucionado. Así que cualquier contenido violento, y hay mucho de eso circulando ahora mismo, puede encenderlos y llevarlos a actuar”.

Ruinas en el kibutz Be'eri, en el sur de Israel, tras un ataque mortal de hombres armados de Hamas (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

El ex alumno que atacó una escuela pública en San Pablo el 23 de octubre, matando a un estudiante e hiriendo a otros tres alumnos, en un video publicado en sus redes sociales, se filmó a sí mismo con una esvástica dibujada en la cara. Desde febrero de 2022, cuando las escuelas volvieron a abrir tras la pandemia, se han registrado 21 ataques perpetrados por alumnos o antiguos alumnos, casi el 60% de todos los ataques en escuelas en 22 años.

Otro estudio realizado recientemente por dos investigadoras brasileñas, Letícia Oliveira y Tatiana Azevedo, en el mundo de Tik Tok reveló cómo los símbolos y mensajes neonazis se multiplican en Internet. Y si la esvástica se utiliza cada vez menos para evitar el bloqueo de las redes sociales, aumentan los nombres en clave y símbolos como el Sol Negro utilizado en el pasado por las SS de Hitler. También abundan los números, como el 88, que, al indicar la octava letra del alfabeto, se convierte en un código cifrado para escribir “Heil Hitler”.

El problema es que el neonazismo en Brasil no viaja sólo por Internet. Desde principios de año, la policía federal ha llevado a cabo al menos una docena de operaciones en diez estados del país. El sur sigue siendo una base importante, como lo fue durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Sólo en el estado de Santa Catarina se han encontrado 320 células neonazis, de las aproximadamente 1.200 identificadas en todo el país. En particular, se descubrió una rama brasileña de los Hammerskins, grupo neonazi fundado en Dallas (Estados Unidos) en 1988. A finales de septiembre, Alemania prohibió el grupo y cualquiera de sus manifestaciones. El año pasado, en Brasil, algunos de sus miembros convocaron una gran reunión que posteriormente fue bloqueada por la policía y terminó con la detención de los organizadores.

El caso de la versión brasileña de los Hammerskins muestra ahora la globalización de estos movimientos que siembran el odio y predican la violencia y que encuentran combustible para su propaganda en el conflicto de Gaza. Sólo en las últimas horas, Europol, la agencia europea de lucha contra el crimen, ha descubierto una red terrorista de extrema derecha que opera en seis países como Bélgica, Croacia, Alemania, Lituania, Rumanía e Italia. Al igual que en Brasil, los extremistas compartían manuales de armas impresas en 3D, una fijación de los movimientos extremistas ya que la autoproducción de armas es una de las máximas expresiones del supremacismo blanco que está en la agenda política de estos grupos.

En un momento tan delicado como éste, para frenar esta explosión de odio, la historia puede volver a ser realmente maestra de vida, como la definió el orador romano Cicerón. Esta semana se ha lanzado en Brasil un libro muy esperado, escrito por la periodista Betina Anton, “Baviera tropical: la historia de Josef Mengele, el médico nazi más buscado del mundo, que vivió en Brasil durante casi veinte años sin ser nunca capturado”. El libro ofrece una narración llena de nuevos detalles de la vida brasileña del “médico de la muerte”, desde la perspectiva muy especial de la autora. Betina Anton fue alumna de la mujer que, junto con su marido, dio protección a Mengele en Brasil hasta su muerte por ahogamiento en 1979 en las aguas de Bertioga, en el litoral del estado de San Pablo. Su nombre es Liselotte Bossart, que fue apartada repentinamente de la escuela paulista en la que enseñaba cuando salió a la luz la verdad sobre Mengele. Sus alumnos no recibieron ninguna explicación, incluso Betina Anton, que descubrió la historia de su profesora cuando era adulta.

“Creo que Mengele fue extremadamente cuidadoso en todo momento y por eso nunca lo atraparon”, explica la autora a Infobae. “Durante las casi dos décadas que vivió en Brasil, siempre utilizó un nombre falso. Los únicos que conocían su verdadera identidad eran sus amigos, que eran leales y nunca lo entregaron a las autoridades. Ni siquiera después de su muerte. Ni siquiera la recompensa de más de tres millones de dólares, hizo que sus proxenetas revelaran su paradero”. El libro no sólo ofrece un relato detallado de Brasil y de la red nazi de la época, sino que también ofrece una importante oportunidad para reflexionar sobre el presente. “Creo que la historia de Mengele debe seguir siendo estudiada y contada para ser conscientes del peligro de esta ideología que alentó actos de barbarie. Mengele fue responsable de la tortura y el asesinato de miles de personas en Auschwitz. Cometió crímenes de guerra y contra la humanidad, pero nunca fue castigado y sus amigos lo consideraban un científico. Esta falta de conciencia es peligrosa y lo menos que debemos hacer es darnos cuenta de que esta absurda y abominable ideología racista ha causado mucho sufrimiento y muerte”.