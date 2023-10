El primer plan conjunto del Banco Mundial y el BID: brindar conectividad digital a 3,5 millones de estudiantes de Latinoamérica

El 66% de las escuelas primarias y 44% de las secundarias no tienen acceso a conectividad digital en América Latina y el Caribe (Crédito Getty)

(Washington, Estados Unidos) El acuerdo que hace dos meses anunciaron los presidentes del Banco Mundial, Ajay Banga y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ian Goldfajn, tuvo este lunes su primer avance concreto. Ambas instituciones anunciaron que trabajarán conjuntamente en América Latina y el Caribe para aumentar la conectividad en los centros educativos y a la vez formar a los docentes para que puedan incorporar de manera efectiva la tecnología al aula.

El acuerdo contempla la coordinación de actividades e inversiones conjuntas por USD 512 millones de dólares que actualmente están ejecutando ambas instituciones para la transformación digital educativa en 16 países de la región. Además, proyectan una inversión adicional de USD 400 millones para los próximos dos años.

El 66% de las escuelas primarias y 44% de las secundarias no tienen acceso a conectividad digital en la región. “Tener acceso a internet es algo básico para los colegios y para las escuelas. Es casi como tener agua, como tener electricidad”, dijo Ana María Ibáñez, vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID, al presentar el acuerdo junto al director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Jaime Saavedra.

En la región, e incluso dentro de los propios países, las brechas en infraestructura digital pueden ser gigantes. A pocos cientos de kilómetros hay estudiantes que empiezan a utilizar ya la inteligencia artificial en sus aulas, mientras otros ni siquiera tienen acceso a internet, dijo Saavedra.

“En este momento es como que el siglo XXI y el siglo XX coexisten. Eso no se da sólo entre los países, también al interior de los países. En gran parte de América Latina tienes escuelas con un conjunto de condiciones y otras que no. Esa brecha la tenemos que cerrar”, agregó el jerarca del Banco Mundial.

Uruguay fue uno de los primeros países en darle conectividad a todos sus escolares, al entregarles una computadora portátil básica dentro del denominado Plan Ceibal

Ibáñez destacó que en la región hay “una desigualdad muy grande en el acceso a la conectividad y a las tecnologías digitales”. “Por esa razón dijimos, bueno, concentrémonos ahí, creemos que nos podemos complementar muy bien. Y al coordinar esfuerzos vamos a ser mucho más potentes y maximizar el impacto que estamos teniendo en la región”, dijo la vicepresidenta del BID.

Alcance del acuerdo

Con este plan de inversión conjunta, que ahora deberá esperar por la demanda de los países por financiamiento para efectivamente conectar a las escuelas, ambas instituciones se proponen conectar a internet a 12.000 escuelas y beneficiar con formación digital a más de 350.000 docentes y 3,5 millones de alumnos en los países participantes.

Según explicó Saavedra, el plan no es solo conectar a las escuelas a internet y nada más, porque con eso no alcanza. “Es como decir: ‘tengo conectividad al gas en la cocina’. Pero con eso no tengo comida: necesito el horno, el cocinero, los insumos. Tener conexión de gas no me da nada todavía, entonces solo la conectividad no es suficiente, es conectividad y es usarla en el proceso de aprendizaje”, agregó el jerarca del Banco Mundial.

Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano para América Latina en el Banco Mundial

Para eso, ambas instituciones entienden que otro tipo de inversión necesaria es en la capacitación de los docentes para que se aprovechen de la tecnología. “Tenemos que darles a los maestros el apoyo que necesitan y eso implica reformar completamente nuestro sistema de entrenamiento. Salir del entrenamiento tradicional e ir a un entrenamiento que es mucho más pragmático y mucho más ligado a observar al docente y darle retroalimentación en vivo con un coach”, dijo Saavedra.

Los organismos multilaterales también le pidieron a los países que los planes de inversión que elaboren tengan metas claras para poder planificar bien los pasos de conectividad. “Si un país dice: ‘Yo quiero que todos mis escuelas pertenezcan a este sistema en el año 2030′, entonces requiere este conjunto de inversiones y esta cantidad de recursos entre hoy y 2030. Pero no podemos decir ‘bueno, veamos a ver cuánto avanzamos cada año y hagamos lo mejor que podamos’, que es lamentablemente lo que en muchos casos pasa”, señaló el jerarca del Banco Mundial.

En qué trabajarán en conjunto

Según un comunicado de ambos bancos, el acuerdo impulsará la creación de plataformas que permitan mapear y expandir la cantidad de escuelas conectadas, y evaluar las habilidades digitales de los docentes.

Durante el evento, Ibañez puso algunos ejemplos de cómo desde ya empiezan a trabajar juntos en esta área. El primero de ellos es en Costa Rica, donde el Banco Mundial “se va a estar enfocando en digitalización de los sistemas de gestión a nivel nacional”. Por su parte, en ese mismo país, los sistemas locales también necesitan fortalecimiento y de esa parte se hará cargo el BID.

La vicepresidenta del BID, Ana María Ibáñez, aseguró que tener conectividad a internet en las escuelas hoy es tan importante como tener agua y electricidad (REUTERS/Pablo Sanhueza)

“En Colombia los dos bancos vamos a estar trabajando en infraestructura digital del país, especialmente en las áreas rurales”, dijo Ibañez. Explicó cómo en el país sucede que muchas escuelas tienen infraestructura y conexión “de punta” pero otros están todavía “muchas décadas atrás”.

“Entonces en vez de estar cada uno por su lado en los países haciendo las cosas, los dos bancos estaremos buscando sitios específicos en donde vamos a complementar la acción que estamos haciendo”, agregó la vicepresidenta del BID.