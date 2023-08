Una fiscal paraguaya denunció haber sido atacada a disparos mientras conducía su auto

Liz Cowan (captura de pantalla)

La fiscal de la Unidad de Ejecución del Ministerio Público de Paraguay, Liz Cowan, denunció este miércoles haber sido atacada a disparos mientras conducía su automóvil en la capital del país, Asunción.

La funcionaria aseguró a radio Monumental 1080 que en la noche de este martes estaba detenida frente a un semáforo y un grupo aproximado de entre seis y ocho personas corrieron hacia su auto, razón por la que decidió ponerse en marcha y, según relata Cowan, en ese momento recibió dos disparos en la puerta delantera del lado derecho del vehículo.

“Estaba en el carril derecho, cuando veo un grupo de muchachos con pinta marginal, entonces me muevo al carril derecho y dejo pasar un colectivo. Luego acelero y le vuelvo a pasar al colectivo y paso al carril derecho, en ese momento había tres que estaban rezagados, saca uno de ellos un revólver y dispara dos tiros por el auto que impactan por la puerta delantera el lado derecho”, dijo a la radio.

Cowan, quien asegura no tener enemigos ni haber recibido amenazas previas, expresó su sorpresa ante la falta de respuesta del sistema de emergencia 911, al que llamó varias veces hasta que pudo comunicarse.

“Comencé a llamar desesperadamente al (sistema de emergencia) 911 una vez que detuve el auto, pero ya detuve en mi casa porque no me iba a quedar por ahí. Y casi 20 minutos después me atiende el 911″, expresó.

Cowen presentó una denuncia por supuesto atentado en su contra ante la Comisaría Séptima de la Policía Nacional de Asunción.

“El auto tiene cámaras, así que Criminalística seguro va a investigar qué pasa, yo ahora no tengo amenazas, no sé realmente qué pasó. Yo no quiero decir que sea un atentado, me rehúso a creer, pero así fueron los hechos”, agregó.

El comisario de la Policía Nacional, Ramón Escobar, informó al canal NPY que verificaron que el automóvil en el que se trasladaba la fiscal no mostraba una “entrada y salida de proyectil”.

“Tiene un golpe que le produce un abolladura al vehículo, en la puerta del lado derecho. A simple vista, es eso lo que se puede observar”, apuntó Escobar.

Informó que los agentes policiales están investigando el hecho, y constatando lo que sucedió a través de las cámaras de seguridad presentes en el lugar.

Las autoridades paraguayas no han ofrecido más detalles al respecto.

