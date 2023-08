La familia de una influencer desaparecida en Chile hace un año asegura que la mató su novio y la enterró en el desierto

Junior Silva contó la desgarradora razón por la que lloró en ‘El Gran Chef Famosos’: “Estaba muy sensible”

El recordado ‘Pollo’ Gordo reveló que estaba atravesando por un problema personal durante las grabaciones del concurso de cocina de Latina TV. “Chambeaba muy sensible, me tocaban y me ponía (a llorar)”, sostuvo.